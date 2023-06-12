Kак приручить свое (под)сознание и превратить его в своего лучшего друга

Мы все чаще слышим разговоры о необходимости заботиться о своем психологическом и эмоциональном здоровье. Все чаще слышим слова медитация и дыхание, читаем множество советов как помочь себе чувствовать себя лучше, спокойнее, стабильнее. Правда, нам часто не хватает мотивации и времени, нередко мы сживаемся с мучающим нас стрессом и принимаем его как естественную повседневную жизнь. Однако длительный стресс оказывает прямое негативное влияние на наше здоровье, поэтому необходимо вовремя его предотвратить.

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С чего начать?

Это один из самых частых вопросов, которые мы задаем себе. Во-первых, поздравим и поблагодарим себя за решимость и желание начать более здоровую жизнь, обрести стабильность и внутренний покой. Начать всегда труднее, однако, найдя подходящую для вас рутину, начнете чувствовать себя лучше, путь к вашей цели станем намного проще. Одна из точек, от которой можете оттолкнуться — оздоровительный отдых и время для себя.

Чем особенны курорты Литвы?

Не зря городам присваивается статус курортов. К курортам относятся только те места, где широко используются природные лечебные факторы — натуральная минеральная вода, торфяная грязь и чрезвычайно благоприятный для здоровья климат. Успешное начало вашего пути может начаться в санатории "Eglės sanatorijа", расположенном в излюбленных курортах Друскининкай и Бирштонасе. Это настоящая гавань спокойствия для тех, кто ищет хорошего самочувствия. Уже более 50 лет санаторий ежедневно заботиться о здоровье своих гостей, помогает восстановить, укрепить и поддерживать прекрасное здоровье. Для приезжающих сюда литовских и иностранных гостей профессиональные врачи составляют индивидуальную оздоровительную программу, в которую входят лечебные процедуры: процедуры природной лечебной грязи, также природной лечебной минеральной воды, массажа, кинезитерапии, аппаратной физиотерапии и релаксации.

Чему может послужить наше сознание?

Санаторий учит, что во время процедур нужно ощущать свое присутствие здесь и сейчас. Наш разум чрезвычайно силен — он может как сделать нас больными, так и помочь нам выздороветь, поэтому мы должны научиться сознательно контролировать его, уметь расслабляться и активировать механизмы восстановления. Санаторий "Eglės sanatorijа" руководствуется целостным подходом, который гласит, что в случае болезни болеет не только какая-нибудь отдельная часть организма, а все тело. Иначе говоря, наше тело представляет собой неделимое целое, поэтому лечить только симптомы, возникающие в конкретном месте, ошибочно. Человеческое тело, разум, поведение, чувства и эмоции являются неотъемлемыми частями друг друга.

Сокровище санатория — лечебные процедуры

Все назначаемые в санатории процедуры взаимосвязаны, одни из них укрепляют мышцы, другие расслабляют, положительно влияют на нервную систему, улучшают кровообращение, снимают боль, помогают бороться с бессонницей, тревогой и другими недугами. Одна из групп процедур, назначаемых клиентам, — это процедуры релаксации: аудиовизуальная релаксация, бинауральные или ароматерапевтические процедуры.

Правда, польза от релаксационных процедур неосязаема и незаметна невооруженным глазом, но происходящие в организме процессы говорят сами за себя. Например, при аудиовизуальной релаксации с "Alpha-Stim стимулируется активность альфа-волн в головном мозге, облегчается расслабление, снижается утомляемость и тревожность. Проведенные исследования показали, что концентрация мелатонина (гормона, ответственного за качественный сон в ночное время) повышается на 25 проц. Уже после одной процедуры, серотонина — гормона счастья — может повыситься до 50 проц., а бета-эндорфина (нейропептид, обладающей способностью снимать боль и улучшать самочувствие) почти до 100 проц. Это значительно увеличивает возможность избавления от воздействия стресса на наш организм.

Неотъемлемая часть оздоровления — содержательный досуг

Помимо лечебных процедур, санаторий старается привить понимание важности содержательного досуга. Здесь в санатории проходят вечера живой музыки, демонстрируются фильмы, устраиваются игры в бинго, проводятся викторины, можно взять понравившуюся книгу, посмотреть выставку картин известных литовских художников, которая меняется каждый месяц. Также предостаточно спортивной деятельности — оборудован тренажерный зал, площадки для настольного тенниса, бадминтона и баскетбола (в Друскининкай), теннисные корты, есть возможность взять напрокат велосипед, проходят бесплатные групповые спортивные тренировки "Будь активен". Для детей оборудована детская игровая комната, где за маленькими гостями санатория присматривает няня, на улице детская игровая площадка. Вокруг санатория, как в Друскининкае, так и в Бирштонасе проложено множество тропинок для прогулок. Это настоящий оздоровительный дом для вашего тела и души.

Теперь стоимость санаторно-курортной программы Economy — всего от 72 евро в сутки!

Больше информации и резервация по телефону +370 313 60 220 или sanatorija.lt