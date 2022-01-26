Как сохранить здоровье в вирусное время?

Современный человек все больше времени проводит в помещениях, что поднимает вопрос о качестве воздуха в закрытых пространствах.

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Мы, возможно, не замечаем этого в повседневной жизни, но именно качество воздуха во многом определяет наше самочувствие, работоспособность, энергию и, в конечном итоге, здоровье. Усталость, головная боль, трудности с концентрацией внимания, аллергии — решение этих проблем есть!

Недостаток кислорода снижает работоспособность и вредит здоровью

Качество воздуха, или благоприятный для человека микроклимат помещения, в основном определяется температурой, влажностью, уровнем кислорода и CO2 в помещении. Зимой трудно добиться регулярного воздухообмена и оптимального баланса этих параметров без дополнительной помощи.

В наших широтах помещения квартир, учреждений и предприятий часто недостаточно проветриваются зимой. На самом деле, математика проста — один человек "потребляет" в среднем 10 м3 воздуха в час. Если, например, в офисе площадью 40 м2 с высотой потолка 3м постоянно находятся 4 человека, то для обеспечения здорового соотношения кислорода и CO2 необходимо обеспечивать полный воздухообмен по крайней мере раз в 3 часа. Согласитесь, что такое проветривание проводится редко. Потому что, кто же захочет мерзнуть весь день? Особенно регулярная вентиляция и проветривание необходимы, когда один из членов семьи болен. Воздухообмен обеспечивает устранение вирусов и бактерий из помещения, что снижает вероятность заражения остальных членов семьи.

Последствия от плохо проветриваемых помещений можно ощутить довольно быстро. Если уровень CO2 в помещении повышается на 20% от нормального уровня, человеческий организм начинает проявлять первые признаки кислородной недостаточности. Усталость, трудности с концентрацией внимания, сонливость. Если дефицит кислорода продолжится, появляются еще более серьезные угрозы для самочувствия и здоровья — головные боли, учащение пульса, бессонница и потеря работоспособности.

Почему детсадовцы и школьники так часто болеют?

Еще одна распространенная ситуация, которую с приближением осени с ужасом ждут родители маленьких детей: после посещения детского сада ребенок очень скоро заболевает, что приводит к больничному листу и всем связанным с этим хлопотам. Здесь тоже, по крайней мере, часть проблемы кроется в микроклимате помещений детского сада. Для обеспечения достаточного насыщения кислородом помещения тщательно проветриваются, пока дети находятся на улице или занимаются другими видами деятельности. Легко себе представить, что происходит, когда дети, вспотевшие во время активной деятельности, оказываются в прохладном помещении. Кашель, насморк и более серьезные заболевания не заставляют себя долго ждать. В школах дети также часто жалуются на холодные классы, потому что учителя пытаются проветривать помещения, открывая окна, что приводит к потере тепла.

Сухой воздух вреден для здоровья!

Согласитесь, многие из вас сталкиваются с сухим воздухом в зимний отопительный сезон дома или в офисе? Слишком сухой воздух вреден для здоровья — он высушивает слизистые оболочки носа и рта, что в свою очередь затрудняет дыхание и способствует носовым кровотечениям и заложенности носа.

Сухой воздух также оказывает влияние и на кожу — она становится более сухой, появляется зуд, шелушение, чаще всего люди сталкиваются с такими неприятными проявлениями, как потрескавшиеся губы, сухость кожи рук и слизистой носа. У людей, страдающих экземой или акне, сухой воздух может усугубить и эти проблемы.

Решение — рекуператоры воздушного обмена!

Рекуператоры воздуха PRANA, изготовленные по уникальной запатентованной технологии, представляют собой легко монтируемые вентиляционные устройства, которые обеспечивают эффективный воздухообмен в частном доме, квартире, учреждении или офисном здании, тем самым не только устраняя безвоздушное пространство, но и освобождая помещение от излишней влажности, сухого воздуха, плесени, пыли и обеспечивая оптимальный уровень CO2 круглосуточно.

Установка вентиляционного оборудования PRANA не требует длительных, дорогостоящих и сложных строительных работ. Вам необходимо только просверлить отверстие в наружной стене и подключить электропитание. Весь процесс занимает не дольше двух часов и не повреждает внешнюю и внутреннюю отделку.

Такая вентиляция не приводит к потерям тепла даже при низких наружных температурах благодаря особому принципу теплообмена — теплый воздух из помещения эффективно используется для подогрева поступающего в помещение холодного воздуха зимой, а летом — наоборот. Эффективность вентиляции достигает 91%. Таким образом, тепло в помещении не уменьшается, что способствует экономии на счетах за отопление.

Вентиляционная система PRANA отличается высокой энергоэффективностью — A+ по стандартам ЕС. Устройство потребляет очень мало электроэнергии, что также является очень важным показателем в современных условиях. Кроме того, устройству не потребуется частое техническое обслуживание — только раз в два года.

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