Как учителям сохранить здоровые и красивые ноги?

Для большинства педагогов работа со школьниками и студентами приносит большое удовлетворение и радость, однако она может быть связана и с большой интеллектуальной, психоэмоциональной и физической нагрузкой.

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Специалисты в области образования могут быть подвержены различным профессиональным заболеваниям — нарушениям голоса, психологическому стрессу, проблемам со здоровьем глаз и зрением, инфекционным заболеваниям, которые легко распространяются в среде, где повседневно находится много людей. Это также может быть боль и напряжение, вызванные длительным нахождением в вынужденных позах.

Работа стоя или сидя за столом или компьютером долгое время также является одним из самых больших факторов риска заболеваний вен ног, вызывая различные проблемы — от косметического дискомфорта до приводящего к инвалидности состояния.

Наиболее частой формой хронического заболевания вен является хроническая венозная недостаточность. Проведенные в Европе исследования свидетельствуют о том, что у 46% женщин и 40% мужчин возникает хроническая венозная недостаточность. У 1% из них развиваются трофические язвы.

Почему длительное сидение и стояние вредит здоровью вен?

Если долго сидим без движения, нарушается кровообращение. Кровь застаивается в венах малого таза, расширяя боковые ветви вен и вызывая варикозное расширение вен. В случаях замедленного кровотока, повышенной свертываемости крови и повреждений стенок вен могут образовываться тромбы, а это уже опасно для здоровья и даже жизни.

Риск заболеваний вен у учителей есть также в случаях, когда они долгое время (дольше 50% рабочего времени) стоят. Мышцы ног действуют как насос для текущей по венам крови. Когда человек двигается, мышцы массируют кровеносные сосуды и улучшают отток крови — при длительном стоянии этого не происходит. Риск заболеть значительно снижается, если учитель время от времени садится и дает ногам отдохнуть.

Что свидетельствует о заболеваниях вен?

Признаки, свидетельствующие о заболеваниях вен, вначале могут казаться незначительными, например, появление капиллярной сетки, или "вороньих лапок", или усталость в ногах к концу дня (у кого же ноги не устают от стояния или ходьбы в течение всего дня), или чувство тяжести по вечерам. Однако эти симптомы не следует оставлять без внимания, а следует проверить здоровье вен. Если появляется боль, онемение, отек, жжение, выраженный зуд, судороги в нижних конечностях (особенно по ночам), возникает расширение вен, венозные узлы и рельеф, изменения пигментации кожи, экзема, венозные язвы, вовсе не стоит откладывать посещение врача.

Как проверяется здоровье вен?

Первым методом диагностики здоровья вен ног является дуплексная сонография — с помощью ультразвука оценивается состояние поверхностных и глубоких вен. Во время исследования пациент стоит на специальном возвышении, и врач с помощью специального ультразвукового устройства с зондом, нанеся на него гель, осматривает вены обеих ног, оценивает, беспрепятственно ли течет кровь (нет ли тромбов), не наблюдается ли рефлюкс (обратный поток венозной крови, возникающий из-за поврежденных клапанов), каково их функциональное состояние. Дуплексная сонография помогает диагностировать варикозное расширение вен, нарушения оттока венозной крови, венозную недостаточность.

Оценив результаты исследований, флеболог определяет дальнейшую тактику — если вены здоровы, может рекомендовать, как ухаживать за ними профилактически, например, носить соответствующие индивидуально подобранные компрессионные чулки, вводить больше повседневной физической активности, рекомендовать физиотерапию, физикальную терапию и др.

С помощью дуплексной ультрасонографии проводится:

исследование глубокой и поверхностной венозной системы ног и рук;

диагностика и наблюдение венозных тромбозов в динамике;

диагностика врожденных венозных патологий.

Что учителя могут делать для профилактики здоровья вен?

Если приходится долго сидеть, следует каждый час вставать со стула и интенсивно пройтись . При ходьбе мышцы начинают активно работать и выталкивают застойную венозную кровь в ногах. Вместе с этим улучшается кровообращение, лишняя кровь откачивается по большому кругу кровообращения к легким. Ноги можно также поставить на небольшую скамейку, немного приподняв их, тогда возникает пассивный отток, когда кровь течет к самой нижней точке.

. При ходьбе мышцы начинают активно работать и выталкивают застойную венозную кровь в ногах. Вместе с этим улучшается кровообращение, лишняя кровь откачивается по большому кругу кровообращения к легким. Ноги можно также поставить на небольшую скамейку, немного приподняв их, тогда возникает пассивный отток, когда кровь течет к самой нижней точке. Если приходится долго стоять, на переменах следует присесть на несколько минут и поднять ноги повыше.

и поднять ноги повыше. Вечером рекомендуется контрастный душ — по направлению от стоп вверх с завершением процедуры холодной водой. Это улучшает тонус стенок кровеносных сосудов.

— по направлению от стоп вверх с завершением процедуры холодной водой. Это улучшает тонус стенок кровеносных сосудов. Рекомендуется физическая активность — бег, езда на велосипеде, ходьба с палками, плавание и др., но не следует поднимать большие тяжести.

— бег, езда на велосипеде, ходьба с палками, плавание и др., но не следует поднимать большие тяжести. Рекомендуется носить компрессионные чулки . Они не позволяют лишней крови скапливаться в кровеносных сосудах, защищают от прогрессирования хронической венозной недостаточности, образования тромбов и других осложнений. Однако нужно учитывать, что у компрессионных чулок есть разная степень компрессии и то, какая степень нужна, флеболог определяет каждому пациенту индивидуально. Нужно учитывать окружность ноги, чтобы носки не были ни слишком большими, ни слишком маленькими. В одном случае от них не будет никакого эффекта, в другом — будет достигнут обратный эффект: не улучшение, а, скорее, ухудшение.

. Они не позволяют лишней крови скапливаться в кровеносных сосудах, защищают от прогрессирования хронической венозной недостаточности, образования тромбов и других осложнений. Однако нужно учитывать, что у компрессионных чулок есть разная степень компрессии и то, какая степень нужна, флеболог определяет каждому пациенту индивидуально. Нужно учитывать окружность ноги, чтобы носки не были ни слишком большими, ни слишком маленькими. В одном случае от них не будет никакого эффекта, в другом — будет достигнут обратный эффект: не улучшение, а, скорее, ухудшение. Нужно употреблять достаточное количество жидкости — в среднем это 1,5 литра воды дополнительно к выпитому с чаем, кофе и др.

— в среднем это 1,5 литра воды дополнительно к выпитому с чаем, кофе и др. Важно поддерживать здоровый вес с помощью сбалансированного питания, уменьшить употребление соли, отказаться от курения.

Если появились жалобы, обязательно проконсультируйтесь с врачом, который проведет исследования, диагностирует ваше состояние и назначит соответствующее лечение или терапию для уменьшения симптомов и улучшения здоровья ваших вен.

Как лечат вены?

Cовременная медицина предоставляет много возможностей значительно улучшить ситуацию и качество жизни во всех случаях заболеваний вен.

Каждому пациенту лечение назначается индивидуально — некоторым может быть достаточно компрессионной терапии, но в основном необходима ликвидация поврежденных сегментов, или участков, вен с помощью операции.

Часто пациенты спрашивают, нельзя ли вылечить вены лекарствами. К сожалению, вылечить вены исключительно медикаментозной терапией невозможно. Венотоники уменьшают симптомы, но поврежденные, больные вены (вены, в которых обнаружено повреждение) не могут быть вылечены одним лишь приемом лекарств. В таких ситуациях требуется хирургическое вмешательство, и в настоящее время операции становятся все более малоинвазивными. Теперь можно закрыть пораженные вены без единого шва.

Филиал "Балтийская клиника вен" Veselības centrs 4 предлагает все доступные в мире методы лечения вен:

метод биоклея — вена изнутри заклеивается. Для проведения процедуры не нужна анестезия, после операции не нужно носить компрессионные чулки;

— вена изнутри заклеивается. Для проведения процедуры не нужна анестезия, после операции не нужно носить компрессионные чулки; лазерная операция с использованием лазеров последнего поколения;

с использованием лазеров последнего поколения; тотальная лазерная абляция (Total EVLA) — уникальная модификация лазерного метода, использующая лазер третьего поколения в комбинации со световодами последнего поколения;

(Total EVLA) — уникальная модификация лазерного метода, использующая лазер третьего поколения в комбинации со световодами последнего поколения; эхотерапия по технологии SONOVEIN — неинвазивная хирургия;

по технологии SONOVEIN — неинвазивная хирургия; радиочастотная хирургия ;

; минифлебэктомия ;

; закрытие мелких капилляров и устранение пигментации кожи с помощью транскутанной лазеротерапии;

диатермокоагуляция мелких сосудов;

мелких сосудов; пенная склеротерапия для закрытия небольших вен — в вену вводится медикамент, она закрывается и постепенно исчезает;

для закрытия небольших вен — в вену вводится медикамент, она закрывается и постепенно исчезает; пенная склеротерапия в комбинации с транскутанными лазерами.

Одним из наиболее часто проводимых, универсальных и доступных методов является лазерная операция, которую флебологи Балтийской клиники вен проводя, используя лазеры самого последнего поколения.

Во время лазерной операции в поврежденный участок вены вводится лазерный зонд, через отверстие в нем лазерный луч излучается на внутренний слой вены. Лазер испаряет вену, она закрывается, а соединительная ткань постепенно вновь заращивает то место, где когда-то находилась больная вена. Воздействие лазеров нового поколения на окружающие ткани гораздо более щадящее, после операции происходит очень быстрое выздоровление.

Внимание! Врачи подчеркивают невосполнимое значение сотрудничества и участия пациента в процессе выздоровления и призывают строго соблюдать назначенную терапию и указания!



Лучше знать! Что способствует возникновению заболеваний вен?

Наследственность или генетическая предрасположенность (риск 43-90%). Клапанная недостаточность вен может быть унаследована как от матери, так и от отца, однако не всегда каждое поколение сталкивается с заболеваниями вен.

Возраст и пол.

Нездоровый и малоподвижный образ жизни.

Вредные факторы рабочей среды — жара, поднятие тяжестей, длительная физическая перенагрузка, длительное сидение и стояние и др.

Беременность и прием гормональных препаратов.

Лишний вес.

Курение.

Физические факторы в быту, травмы.

Существующие хронические или острые заболевания.

Консультировала сосудистый хирург, флеболог Veselības centrs 4, Dr. мед. Патриция Иванова

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