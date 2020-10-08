Как улучшить самочувствие и качество жизни вашего близкого, а также ваше собственное

Сон, правильное питание и физическая активность чрезвычайно важны для поддержания хорошего состояния здоровья и самочувствия. Но если вы заботитесь о ком-то, кто страдает недержанием мочи, то довольно сложно обеспечить, чтобы этот человек хорошо высыпался. К счастью, доступны методы, которые могут облегчить жизнь, связанную с уходом за человеком. Ниже приводится несколько рекомендаций, выполняя которые, можно заметно сократить время, проведенное без сна, а также сделать режим ночного ухода более эффективным.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Лечите то, что можно вылечить

По мере старения в нашем теле происходят различные изменения, в результате которых может понадобиться чаще опорожнять мочевой пузырь по ночам. Сон становится более поверхностным, ухудшается работа почек, и мочевой пузырь становится менее эластичным. Но иногда причиной может быть какое-либо заболевание, подлежащее лечению. Если у вас есть подозрения, что такое может быть, проконсультируйтесь со своим семейным врачом, чтобы исключить наличие инфекции мочевого пузыря или другого заболевания, которое можно вылечить.

Адаптируйте режим дня к ночному режиму

Даже простые меры, например, отказ от кофеина и чрезмерного количества жидкости перед сном, а также опорожнение кишечника и мочевого пузыря перед тем, как лечь спать, могут помочь избежать недержания мочи ночью. Если ваш близкий человек спит днем, убедитесь в том, что его дневной сон не слишком долог, чтобы он не бодрствовал ночью. Также старайтесь сохранять неизменным его цикл сна и мотивируйте его каждый вечер ложиться спать в одно и то же время. Такие лекарства, как диуретики, тоже могут усилить жажду и способствовать приему жидкости. Если это вызывает потребность часто ходить в туалет ночью, попросите врача заменить эти лекарства или узнайте, можно ли принимать их в первой половине дня.

Способствуйте вырабатыванию привычек, которые помогают улучшить сон

Оцените модели поведения, которые могут мешать качественному сну ночью. Достаточно ли в режиме дня члена вашей семьи физической активности и свежего воздуха? Есть ли источники боли или раздражения, которые могут вызвать бессонницу? Если да, то, возможно, пришло время пересмотреть график приема обезболивающих средств. Может быть, имеет смысл продумать вечерние мероприятия. Не является ли просмотр телепередач перед сном слишком стимулирующим? Может быть, вечерний бокал вина можно заменить легкой растяжкой, чтением или прослушиванием спокойной музыки, чтобы успокоить разум.

Примите меры для того, чтобы избежать травм

Неудачный поход в туалет в темноте легко может стать причиной несчастного случая. Если вечером рядом с кроватью поставить туалетный стул, это может повысить безопасность и упростить весь процесс. Также можно установить освещение с датчиками движения, чтобы пожилой человек ночью мог видеть дорогу в туалет. Обязательно освободите путь до конечной цели, убрав свободно лежащие ковры и другие опасные предметы.

Создайте дружественную ко сну среду

Помните о том, что ваш сон тоже важен! По мере необходимости спите в отдельных комнатах. Превратите спальню в тихое святилище, которое рефлекторно вызывает сонливость и в котором отсутствуют стимулы, способные вызвать тревогу или стресс. Если нужно, купите детский монитор, чтобы ночью поддерживать тесный контакт со своим близким! Если ваш близкий страдает прогрессирующей деменцией, и вы беспокоитесь о том, что он может ходить по ночам, рассмотрите возможность установки сигнализации на кровати, которая предупредит о том, что человек встал и собрался куда-то идти.

Запланируйте беспокойство

Понимание бессмысленности проведения бессонных часов в беспокойстве за близкого человека не помогает исключить волнение и уснуть. Один из способов исключения беспокойства – в течение дня запланируйте определенное время для размышлений и планирования. Составьте список дел, которые нужно сделать, и отложите его до следующего дня! Зная, что это сделано, возможно, вы сможете легче успокоиться и уснуть.

Обеспечьте здоровую работу кишечника

Самопроизвольное опорожнение кишечника ночью может стать угнетающим и постыдным событием. Кожа пожилых людей чувствительна, и она быстро воспаляется при контакте с фекалиями. Опорожнение кишечника в течение дня поможет снизить риск расстройств ночью. Если проблемой является понос, то врач может выписать лекарства, способствующие формированию более твердых фекалий. Запоры, в свою очередь, можно уменьшить, изменив рацион, например, увеличив потребление жидкости и продуктов, богатых клетчаткой. Физические упражнения, целью которых является укрепление мышц тазового дна, тоже может способствовать здоровому опорожнению кишечника.

Заботьтесь о хрупкой коже

Дискомфорт, причиной которого является раздражение кожи, может оказать серьезное влияние на сон, а в отдельных случаях и способствовать усилению потребности в ночном мочеиспускании. Чтобы помочь поддерживать естественное состояние здоровья кожи, TENA разработала трехступенчатое решение для тех, кто страдает недержанием мочи.

Обеспечивайте комфорт, поддержку и защиту

Возможно, вы не можете контролировать ночное недержание мочи у вашего близкого, но вы можете сделать условия менее неприятными. Убедитесь в том, что изделие для пациентов с недержанием мочи, которым пользуется ваш близкий, обладает впитывающей способностью, которой хватит на всю ночь, а также проверьте, чтобы изделие было правильно надето, чтобы избежать раздражения кожи и протекания содержимого на одежду для сна или постельное белье. Если протечки все равно случаются, попытайтесь определить причину. Впитывающая способность слишком маленькая? Изделие ночью становится более свободным или смещается? В этом случае может понадобиться покрытие для матраса, возможно, даже водонепроницаемое.

TENA ProSkin Pants Night – впитывающие трусики, предназначенные для использования ночью

TENA знает: если вы ухаживаете за пожилым человеком, страдающим недержанием мочи, ночью трудно хорошенько выспаться. Именно поэтому TENA разработала впитывающие трусики TENA ProSkin Pants Night для защиты от протекания лежа, которые специально созданы для того, чтобы хрупкая кожа оставалось сухой и ее ничего не раздражало.

Подробная информация – на сайте TENA www.tena.lv