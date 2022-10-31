Как воздухообмен в помещении влияет на нашу работоспособность и здоровье?

Современные люди все больше времени проводят в помещениях — до 90% времени! Мы можем не сразу это заметить, но именно качество воздуха во многом отвечает за наше самочувствие, способность работать, нашу энергию и, в конечном счете, наше здоровье. Усталость, головные боли, трудности с концентрацией внимания, аллергия — причина у всего этого может быть одна: некачественный воздух.

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Недостаток кислорода снижает работоспособность и угрожает здоровью

Качество воздуха или благоприятный микроклимат помещения в основном определяется такими показателями, как комнатная температура, влажность, содержание кислорода и СО2. Зимой без дополнительной помощи добиться регулярного воздухообмена и оптимального баланса этих показателей достаточно сложно.

В наших зимних широтах зачастую недостаточно проветриваются как квартиры, так и помещения учреждений и предприятий. На самом деле математика проста — один человек "потребляет" в среднем 10 м3 воздуха в час. Если, например, в офисе площадью 40 м2 и высотой потолков 3 м постоянно находятся четыре человека, следует обеспечить полный воздухообмен не реже одного раза в три часа, чтобы установить здоровую пропорцию кислорода и СО2. Согласитесь, что такая обширная вентиляция редко где делается. Потому что кому хочется весь день мерзнуть? Особенно регулярное проветривание и воздухообмен необходимы, если дома болеет член семьи. Воздухообмен выводит вирусы и бактерии из помещения, снижая вероятность заражения других членов семьи.

Последствия плохо проветриваемых помещений будут ощущаться в ближайшее время. Если уровень СО2 в помещении повышается на 20% от нормы, в организме человека начинают проявляться первые признаки дефицита кислорода.

Появляются утомляемость, трудности с концентрацией внимания, сонливость. При сохранении дефицита кислорода возникают еще более серьезные угрозы самочувствию и здоровью: головные боли, учащенное сердцебиение, бессонница и потеря трудоспособности.

Пояснение индикаторов:

250-350 ppm — нормальный здоровый фон, уровень наружного воздуха;

450 ppm — хороший уровень воздуха с хорошим воздухообменом;

600 ppm — уровень воздуха, связанный с жалобами на утомляемость;

1000 ppm — уровень воздуха, связанный с сонливостью;

2500 ppm — нежелательное влияние на здоровье, потеря концентрации и внимания, учащенное сердцебиение, плохое самочувствие;

5000 ppm — уровень, который может вызвать недостаток кислорода, приводящий к поражению головного мозга при длительном нахождении в такой среде!

Измерители СО2 установлены в школах и других общественных учреждениях, но многие не знают, какой нормальный уровень СО2 в воздухе! Рекуператоры PRANA оснащены счетчиками СО2, а также рекуператоры PRANA автоматически регулируют качество воздуха, если СО2 превышает норму!

Экономия тепла и электроэнергии

Не секрет, что цены на отопление и электроэнергию выросли. Резкий рост цен должен компенсироваться экономией электроэнергии и тепла, а вот проветривание помещений за счет открывания окон способствует потере тепла, что в свою очередь может привести к увеличению работы батарей, а значит, еще большим счетам за отопление. Внутренняя вентиляция с рекуператором PRANA не вызывает теплопотерь даже при низких температурах, в то же время способствует эффективной вентиляции помещений — теплый воздух из помещений эффективно используется для обогрева холодного приточного воздуха зимой и — наоборот — летом. Эффективность вентиляции до 91%. Таким образом, тепло в помещении не уменьшается, что способствует экономии за счет отопления.

Система вентиляции PRANA имеет высокую энергоэффективность — А+ по стандартам ЕС. Устройство потребляет мало электроэнергии, что также является очень важным показателем в сегодняшних условиях. Рекуператор PRANA потребляет от 4 до 68 W в час. Для сравнения, современный телевизор потребляет от 70 до 110 W в час. Техническое обслуживание оборудования будет требоваться нечасто — всего раз в два года. Рекуператор PRANA, работающий в автоматическом режиме круглые сутки, будет расходовать около 1 евро в месяц.

Решение есть — оборудование для рекуперации воздуха!

Рекуператоры воздуха PRANA, изготовленные по уникальной запатентованной технологии, представляют собой простые в монтаже вентиляционные устройства, которые обеспечивают эффективный воздухообмен в частном доме, квартире, офисе или административном здании, при этом не только предотвращая духоту, но и освобождая помещение от чрезмерной влажности, сухости воздуха, плесени и пыли, а также круглосуточно обеспечивает оптимальный уровень CO2.

Для установки вентиляционной установки PRANA не требуется длительных, дорогих и сложных строительных работ. В наружной стене необходимо просверлить отверстие и подключить электропитание, и сделать это можно не более чем за два часа. Процесс не повреждает внешний вид или интерьер.

Рекуператоры PRANA оснащены:

измерители CO2, которые не только измеряют уровень эквивалента CO2-eq, но и автоматически регулируют его до безопасного уровня;

Датчик качества воздуха VOC, измеряет химическое загрязнение в помещении и автоматически регулирует его (углекислый газ, химические запахи, сигаретный дым и т. д.)

Датчик влажности;

Датчик эффективности воздухообмена;

Датчик наружной температуры;

Датчик температуры в помещении;

Режимы работы АВТО, АВТО ПЛЮС;

Дата и время;

Таймер сна;

Функция дополнительного мини-обогрева зимой;

Функция зимнего режима;

Раздельное управление подачей и вытяжкой

Поддержка и управление Bluetooth;

WI-FI

Звучит здорово, не так ли? Если вас заинтересовало это уникальное решение для вентиляции помещений, обязательно запишитесь на бесплатную консультацию к знающим и отзывчивым специалистам официального представителя PRANA в Латвии www.pranavent.lv!