Как всегда выгодно, красиво и необычно – салону Gintaro Mēbeles исполняется год!

Если вы собираетесь приобрести мебель или просто хотите ознакомиться с новейшими тенденциями в мире мебельной моды, приходите 18 или 19 марта в салон Gintaro Mēbeles, расположенный в Риге на улице Гунара Астрас, 3а, который в эти дни будет праздновать годовщину со дня открытия. О том, как прошел первый год работы салона, как опыт приобретения и ассортимент коллекций мебели оценивают покупатели и дизайнеры интерьера, и какие выгодные предложения ожидают посетителей салона в юбилей, читайте в продолжении этой статьи!

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За чашкой кофе и в семейном кругу – вот в какой атмосфере в наши дни должны совершаться покупки!





Фото: Gintaro Mēbeles

За год мебельный салон Gintaro Mēbeles, расположенный в Риге на улице Гунара Астрас, 3а, стал очень популярен. Многие покупатели признают, что заходят сюда, даже если еще только обдумывают возможность приобретения мебели, потому что современная обстановка салона позволяет "увидеть" интерьер жилища в целом. Рассказывает директор салона Ирина Пузане (Irina Puzane): "К нам все чаще приходят семьи, причем даже несколькими поколениями, потому что в Gintaro Mēbeles можно легко и быстро сделать покупку. Компетентные консультанты и дизайнеры готовы прийти на помощь, если нужен совет по выбору материалов, конфигурации, моделей или цветовой гаммы мебели. Приятный нюанс – делая покупки в нашем салоне, посетители наслаждаются дружелюбной атмосферой, исключающей спешку, – попивая кофе, они неторопливо рассматривают выставленные в салоне экспозиции мебели. Людям нравится возможность посидеть в уютной обстановке, представляя себе, как будет выглядеть эта мебель в их собственной гостиной или спальне, и, может быть, встретиться с друзьями или родственниками, которые тоже пришли в салон за профессиональным предложением и дружеской атмосферой. Мы рады, что нам удалось создать среду, которую не спешат покидать посетители". Директор салона отмечает, что вторая по величине аудитория посетителей салона – дизайнеры интерьера.

Как оценивают предложение Gintaro Mēbeles дизайнеры интерьера?





Фото: Gintaro Mēbeles

Не только покупатели, но и дизайнеры высоко оценили предложение салона Gintaro Mēbeles. Объяснение этому очень простое:

широкий выбор современной мягкой мебели;

возможность "поиграть" с цветами и фактурами;

мебель в разных стилях и из разных коллекций;

быстрая доставка;

другие удобства, существенно облегчающие работу дизайнеров.

Еще одним большим преимуществом является то, что большинство выставленной в салоне мебели имеется на складе, поэтому она может быть доставлена сразу же после покупки. Это важно, если необходимо составить точный график работ по благоустройству жилья. Чтобы сохранить доверие дизайнеров интерьера и других специалистов по благоустройству жилья, салон Gintaro Mēbeles заботится о том, чтобы в экспозиции всегда были представлены самые новые, актуальные и востребованные коллекции мебели. За год своей деятельности салон выставил более десяти новых коллекций гостиных и более двадцати новых моделей самых современных диванов. Ежемесячно ассортимент пополняется новыми сюрпризами, например, в апреле в салоне можно будет приобрести мебель, доставленную с мебельной выставки европейских производителей, которая проходила в феврале в городе Познань (Польша).

Фото: Gintaro Mēbeles

Что ожидает посетителей салона 18 и 19 марта?

Несмотря на то, что в салоне Gintaro Mēbeles посетителей всегда ждут, удивляя их разнообразным предложением, хорошими ценами и профессиональным, любезным обслуживанием, в юбилейные выходные им предстоит нечто особенное. В эти выходные в салоне по адресу: ул. Гунара Астрас, 3а, будут скидки до 20 %, а также возможность вращать колесо фортуны и выиграть повышенную скидку или милый подарок. Скидки на различные товары будут действовать на протяжении всего юбилейного месяца, поэтому если вы хотите, чтобы приобретение мебели было продуктивным, приятным и выгодным, обязательно посетите салон Gintaro Mēbeles!

Примечательно, что салон Gintaro Mēbeles, расположенный в Даугавпилсе на улице Стадиона, 3, празднует свой 7-й день рождения тоже в марте, поэтому приходите, смотрите и наслаждайтесь!