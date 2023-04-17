Как выбрать подходящий вид транспорта для перевозки груза?

Ориентироваться в мире логистики и выбрать подходящий вид транспорта для своего предприятия может быть непросто. Общий вес груза, его габариты, стоимость товара, предполагаемая цена и время доставки — это лишь некоторые из факторов, которые влияют на продвижение груза от заказа до исполнения. Когда вопросов больше, чем ответов, логистическая онлайн-платформа MyDello и опытные специалисты в области логистики могут помочь и значительно облегчить процесс заказа грузаперевозки.

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Благодаря логистической платформе MyDello предприниматели могут за считанные секунды узнать стоимость и предполагаемое время доставки груза до нужного пункта назначения за рубежом. Платформа позволяет планировать грузоперевозки воздушным, наземным, железнодорожным и морским транспортом.

Морской транспорт для больших товарных объемов или грузов низкой ценности

Для больших объемов и крупногабаритных товаров морской транспорт является рациональным решением, сокращая расходы на транспортировку и не увеличивая конечную цену товара. По сравнению с другими видами транспорта, морские грузоперевозки являются наиболее рентабельными, так как затраты на единицу товара самые низкие. Морской транспорт в основном используется для перевозки дешевых сыпучих грузов, но выбор этого вида транспорта увеличивает транзитное время. По наблюдениям MyDello, многие клиенты предпочитают морской транспорт из-за его низкой стоимости и наименьшего воздействия на окружающую среду на килограмм товара по сравнению с другими видами транспорта.

Воздушный транспорт для срочных и быстрых поставок

Понятно, что в бизнесе могут быть разные ситуации, например груз из США в Латвию должен быть доставлен как можно быстрее. Воздушный транспорт особенно подходит для перевозки дорогостоящих и малообъемных грузов. К тому же для срочных грузов, таких как, например, медицинские товары, воздушный транспорт — единственный вариант. Преимущества воздушного транспорта заключаются в его скорости и хорошо организованной инфраструктуре, что означает, что грузы обрабатываются быстро. Воздушные грузы можно доставлять практически в любую точку мира, но существуют ограничения по размеру и весу в зависимости от типа самолета. В отличие от морских перевозок, одним из недостатков воздушного транспорта является высокий уровень выбросов CO2 на килограмм перевозимого груза.

Автотранспорт для перевозок в пределах Европы

Автомобильный транспорт является наиболее распространенным видом транспорта в Европе, и, хотя он более доступен, в том числе и в сельской местности, следует помнить, что погодные условия, состояние дорог и трафик могут повлиять на скорость его передвижения. Если необходимо совершать короткие поездки, то это будет наиболее подходящий и экономичный вид транспортировки.

Железная дорога как альтернатива

Хотя за последние десятилетия доля железнодорожного транспорта в мировых грузоперевозках снизилась, железнодорожные перевозки в Азию сейчас переживают новый подъем. И Европейский Союз (ЕС), и Китай инвестировали значительные средства в развитие железнодорожной инфраструктуры, что привело к тому, что железнодорожный транспорт стал относительно быстрым. Например, железнодорожные перевозки из Китая в ЕС примерно в два раза быстрее, чем морские. На железнодорожные перевозки не влияют погодные условия и ограничения движения. Контейнеры заполняются несколькими грузами, что позволяет оптимизировать транспортные расходы и защитить окружающую среду, избегая использования только частично заполненных контейнеров.

"При организации грузовых перевозок клиенты все еще руководствуются стереотипами –например, для импорта из Китая морские перевозки являются самым дешевым вариантом, однако, до определенного объема и в зависимости от конкретного местонахождения груза авиаперевозки могут быть не только намного быстрее, но и дешевле. Чтобы избежать подобных просчетов, важно иметь возможность легко рассмотреть различные варианты именно для вашего груза. Поэтому мы создали платформу, дающую возможность сделать связь быстрой, удобной, а предложения для клиентов — информативными," — говорит Артур Смирнов (Artūrs Smirnovs), руководитель разработки решений логистической онлайн-платформы MyDello.

По нашим наблюдениям, актуальным вопросом для некоторых предпринимателей является и перевозка опасных грузов — читайте о перевозке опасных грузов в нашем блоге "MyDello".