Как взамен надежной крыши не купить головную боль

Все больше людей понимают, что крыша представляет собой систему, каждая часть которой одинаково важна — будь то небольшой винтик, дополнительная деталь крыши или водосточные трубы. Поэтому все больше строителей предпочитают покупать весь комплект крыши в одном месте, тем самым обеспечивая не только лучшую цену, но и длительную гарантию.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Стараясь сэкономить, раньше люди часто искали отдельные элементы крыши у разных поставщиков, но вот уже многие годы наблюдается действительно положительная тенденция: полную систему крыши все чаще заказывают у одного производителя. Даже если не считать время, потраченное на поиск и согласование материалов, топливо и другие расходы, чаще всего те, кто выбирают полный комплект, существенно экономят, так как получают и хорошие скидки, и более длительную гарантию. Кроме того, люди с большей ответственностью оценивают экологичность используемых материалов, устойчивость и этапы жизненного цикла, например, легкость ухода и даже вторичную переработку в конце жизненного цикла", — утверждает Гунарс Гравитис (Gunārs Grāvītis), коммерческий директор латвийского филиала АО Ruukki Products, финского предприятия по изготовлению стального кровельного покрытия.

Подтверждением этому также служит тот факт, что Ruukki Construction — лидер в области производства стальных крыш и фасадов в Скандинавии и странах Балтии — стремится стать первым предприятием на строительном рынке, которое будет поставлять клиентам изделия из неископаемой стали. Благодаря использованию технологии HYBRIT, стальные изделия для строительства Ruukki будут производиться без выделения в атмосферу диоксида углерода. Перед тем, как представить предложение на рынке, Ruukki вместе с отобранными клиентами планируют в ближайшем будущем испытать эту сталь.

Опыт меняет взгляды



Изменить взгляды главным образом побудил накопленный опыт — особенно негативный, наблюдая попытки сэкономить за счет качества, когда покупатели собирают элементы крыши у разных производителей. Например, если у кровельных листов один производитель, а у деталей отделки или системы отвода воды — другой, они изнашиваются неодинаково, и со временем различие становится все более очевидным: одни детали отлично сохранились и не изменили цвет, а другие уже через несколько лет выглядят грязными, с облупившейся краской, покрыты ржавчиной и другими пятнами.

Чтобы уменьшить цену кровельного покрытия, некоторые производители манипулируют с толщиной стали. Например, еще совсем недавно с российского или других рынков, ориентированных на дешевые изделия, иногда приходили кровельные листы толщиной всего 0,35 мм, которые продавцы в шутку называли "фольгой". Но смешного здесь мало: хозяин такой крыши не только не экономит, но и терпит большие убытки и вместо надежной крыши получает головную боль.

Отличаются и технические характеристики самой стали. В теплых странах, где нет снеговой нагрузки, для кровельного покрытия может использоваться и более мягкая сталь, но в Латвии, где толщина снежного покрова может достигать вплоть до 60 см, такое кровельное покрытие может деформироваться, не выдержав нагрузки. Качество стального листа зависит также от толщины цинкового слоя и полиэстерного или полимерного покрытия поверхности, устойчивость которых к воздействию атмосферы может существенно различаться.

"В течение многих лет мы фиксируем случаи, когда из-за различных подделок и некачественной работы кровельщиков страдает и наша торговая марка Ruukki, и о стальной кровле распространяются разные мифы", — отмечает Гравитис.

Например, если не обеспечена герметичность кровли, если при ее настиле не был использован подходящий акустический уплотнитель, тогда капли дождя громко барабанят по стальной крыше. Так рождается миф, что у всех стальных крыш есть проблемы со звукоизоляцией. Но эта проблема вызвана только некачественной работой или неподходящими изделиями. Кровельщики, которые сотрудничают с торговыми партнерами Ruukki, обучены работе с данными системами, точно соблюдают все требования, используют все элементы, которые необходимы для обеспечения герметичности и других характеристик крыши.

Особый профессионализм и тщательность необходимы при выполнении работ вокруг труб и мансардных окон. Если не соблюдается технология, кровельная система не работает и страдает функциональность крыши. Специалисты подчеркивают, что крыша — это не только листы кровельного покрытия. Это система, в которой одинаково важна каждая деталь — будь то маленький винтик, уплотнительные ленты, элементы системы отвода воды, детали отделки, кровельная пленка или другие элементы кровельного комплекта — любой из них может существенно влиять на герметичность крыши, ее надежность, долговечность и привлекательность. Только при выборе комплекта или системы крыши одного производителя возможно обеспечить все перечисленные выше свойства качественной крыши.

Длительная гарантия, долговечность, герметичность кровли, эстетичный внешний вид и выгодная цена — это те преимущества, которые получает покупатель, приобретая кровельный комплект у одного поставщика. Фото из архива RUUKKI.

Выбирают изделия высочайшего качества



"Мы заинтересованы в том, чтобы люди покупали всю систему, потому что только так мы можем обеспечить качество и долговечность кровельного покрытия. В свою очередь, если крыша собрана и установлена из элементов от разных производителей, никто не несет ответственности и не может дать никаких гарантий", — подчеркивает Г. Гравитис. Он отмечает, что при выборе любого кровельного покрытия покупатели в первую очередь интересуются ценой квадратного метра. Но начинать следует со сметы с учетом всех необходимых для крыши материалов и работ. В нее необходимо включить все: стоимость работ и материалов, которые необходимы для деревянной конструкции, кровельное покрытие и стоимость его установки. Важно также оценить цену различных принадлежностей — водостоков, труб, снеговых барьеров, различных деталей крепления и т. д.

Только после подсчета общей суммы обнаруживается, что цена листов кровельного покрытия составляет сравнительно небольшую часть сметы, однако выбор качественного кровельного покрытия существенно влияет на внешний вид крыши, долговечность и гарантии.

"Хотя представленное на рынке предложение достаточно обширно и продавцы соблазняют низкими ценами, могу с уверенностью сказать, что люди все чаще выбирают стабильные и долговечные, то есть высококачественные изделия — на данный момент их продажи составляют более половины объема продаж предприятия Ruukki в Латвии", — Г. Гравитис выражает удовлетворение положительными изменениями.

www.ruukkijumti.lv