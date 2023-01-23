Как зафиксировать на год затраты за использование и содержание автомобиля? Рассказывает эксперт

Автомобильный рынок продолжает переживать беспрецедентные изменения во всем мире. В 2023 году затраты на использование автомобиля могут вырасти до 20%. Дороже станут как новые, так и подержанные автомобили, а также их страхование, обслуживание и содержание. Как зафиксировать расходы на эксплуатацию и содержание автомобиля хотя бы на год в условиях непредсказуемого изменения цен?

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В дополнение к общей инфляции цен автомобильная индустрия переживает еще более значительный рост цен под влиянием геополитических событий и их последствий. Выросли процентные ставки по кредитам, расходы на страховку, а также затраты на автозапчасти и почасовые ставки в автосервисах. По-прежнему существуют проблемы с поставкой автомобилей. Это относится не только к новым автомобилям, но и к запчастям, из-за нехватки которых автомобилям иногда приходится проводить несколько месяцев в автосервисе.

Поскольку существенного улучшения ситуации в 2023 году не прогнозируется, большинство людей, оценивая свои ежемесячные расходы на автомобиль, его содержание и обслуживание, ищут решения, позволяющие сделать расходы на автомобиль предсказуемыми, сохранив при этом комфорт и преимущества, предоставляемые личным автотранспортом.

Прогнозируемые затраты

С октября прошлого года в Латвии доступна новая услуга подписки на автомобили SIXT+, которая сочетает в себе лучшее из автопроката и лизинга автомобилей. Оформить подписку на автомобиль можно в приложении SIXT+ Baltics или в интернете на www.sixtplus.lv. Есть возможность оформить подписку на автомобиль за фиксированную ежемесячную плату, которая включает в себя все расходы, связанные с обслуживанием автомобиля, в том числе сменный автомобиль, если ремонт длится более одного рабочего дня.

"Подписка на автомобиль — это один из способов получить широкие возможности мобильности и все удобства, которые предоставляет личный автомобиль. Подписавшись на автомобиль SIXT+, можно зафиксировать расходы на использование и обслуживание автомобиля на срок до 12 месяцев, тем самым сохраняя контроль над своим бюджетом. Единственное, о чем вам придется позаботиться самостоятельно, — это жидкость для стекол и топливо", — говорит Арнис Яудземс, глава SIXT в странах Балтии.

Для частных лиц, малых и средних предприятий

Подписка на автомобиль подходит людям, которым постоянно нужен свой автомобиль, всегда доступный, в отличие от каршеринга. Это выгодно как для физических лиц, так и для малых и средних предприятий, если они не готовы брать на себя долгосрочные обязательства по покупке и содержанию автомобиля, не хотят иметь автомобиль в собственности, краткосрочный прокат для них слишком дорог, а одна из опций лизинга слишком длительная.

Кроме того, в автопарке SIXT+ представлен широкий выбор новых и малопользованных автомобилей от популярных производителей, например, "Toyota", "Volkswagen", "Skoda", "Seat", "KIA" и другие, подписаться на которые можно в течение одного рабочего дня.

На что обратить внимание при подписке на автомобиль?

Хотя эта услуга позволит избежать головной боли, связанной с инфляцией, есть пять важных рекомендаций, на которые нужно обратить внимание перед подпиской на автомобиль, чтобы в результате не переплатить.

Окончательная цена. В рекламе фигурируют заманчивые цены, но следует убедиться, что это действительно будет окончательная цена. Перед подпиской на автомобиль нужно обратить внимание не только на ежемесячный платеж, но и на первоначальный взнос — он может варьироваться от нескольких сотен до нескольких тысяч евро. Разрешенный пробег. Следует достаточно точно выбрать планируемый пробег автомобиля без чрезмерного запаса, чтобы не переплачивать за прокат автомобиля каждый месяц. Также следует обратить внимание на политику компании по расходам на лишние километры — взимаются ли они помесячно или за весь период. Если в договоре речь идет о непревышении пробега в целом за весь период, то это позволит "вернуть" километры, израсходованные летом, в более спокойные зимние месяцы, когда машиной пользуются меньше. Страхование. Важно обратить внимание на положения о страховых случаях и на объем ответственности в случае дорожно-транспортного происшествия. Также следует убедиться, что ответственность зафиксирована во всех случаях, ведь зачастую самориск за угон или гибель автомобиля измеряется несколькими тысячами евро. Расторжение договора. Если возникнет необходимость прекратить подписку на автомобиль, нужно убедиться, можно ли расторгнуть договор без штрафных санкций. Дополнительные расходы. Чтобы не пришлось переплачивать, следует убедиться, что в абонентскую плату включены такие расходы, как техосмотры CSDD, соответствующие налоги, техническое обслуживание, ремонт, а также зимняя и летняя резина и шиномонтаж. А также включено ли условие сменного автомобиля на то время, когда ваш находится в сервисе.

О SIXT в Балтии

SIXT — один из ведущих мировых поставщиков услуг мобильности, работающий в Балтии уже 19 лет и управляющий автопарком численностью более чем 7000 транспортных средств. Абонемент на автомобиль SIXT+ — следующий шаг в перечне услуг компании по аренде автомобилей и лизингу полного сервиса.

Услуга абонемента на автомобиль основана на международном опыте SIXT, а ее платформа разработана здесь, в Латвии. Она предлагает современную цифровую услугу абонемента на автомобиль с сервисом премиум-качества и продуманные выгодные условия. Больше об абонементе на автомобили можно узнать на сайте www.sixtplus.lv.