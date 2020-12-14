Как заставить власть "убирать за собой"
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Любая, даже самая крепкая система рухнет, если утеряет связь с реальностью. Европейский союз часто обвиняют в том, что он работает в интересах бюрократии и совсем забывает о нуждах людей. Это преувеличение. Однако такая ситуация станет возможной, если информация, как через ниппель, будет идти лишь в одну сторону — от власти Евросоюза к его гражданам без обратной связи.

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Но в Европарламенте есть место, куда как раз стекаются сигналы снизу. Называется оно Комитетом по петициям. Этот Комитет не совсем обычный (или, скорее, совсем необычный). Он, в отличие от профильных комитетов, создан для установления живой связи с жителями Евросоюза по широкому спектру проблем. В латвийском Сейме такого нет. Люди пишут в Брюссель петиции о ситуациях, которые затронули их лично или о которых они не могут молчать. Проблемы эти должны касаться возможного нарушения европейского законодательства.

Татьяна Жданок, вице-президент Комитета по петициям Европейского парламента, группа Зеленые/Европейский свободный альянс: "С момента первого избрания в Европарламент в далеком 2004 году я решила войти в Комитет по петициям, потому что это живая структура, занимающаяся насущными, реальными проблемами, с которыми сталкиваются люди. Мне это было близко по опыту работы в Латвийском комитете по правам человека. Власть должна слушать людей и реагировать, иначе она рано или поздно превратится в элитарный клуб по интересам и начнет гнить".

Парламент на этой неделе будет голосовать за доклад об итогах рассмотрения петиций в 2019 году. В прошлом году Европарламент получил 1357 петиций из всех стран Евросоюза. Больше всего — из Германии, что неудивительно, поскольку там самое большое число жителей. Но самая активная страна, если сделать пересчет на душу населения, — это Испания. Из Латвии не очень много обращений, но их число растет.

Основные темы для обращений в 2019 году:

  • вопросы экологии (особенно вопросы загрязнения природы и свалок);
  • фундаментальные права (права детей, право голоса на выборах);
  • здоровье (доступ к здравоохранению и воздействие опасных субстанций);
  • права пассажиров и права потребителей;
  • свобода передвижения внутри ЕС;
  • проблемы занятости (проблемы с трудовыми договорами и доступ к рынку труда);
  • образование (доступ к образованию).

Если петиция признается приемлемой, то ее пересылают для ответа в Европейскую комиссию, национальным властям, в ответственные комитеты Европейского парламента и другим адресатам. Европейская комиссия может начать расследование в отношении национального правительства, если найдет нарушения законов ЕС.

В Комитете по петициям проводятся слушания с приглашением ответственных чиновников из Европейской комиссии и самого заявителя, а депутаты обсуждают проблему, описанную в петиции, и предлагают меры. Дебаты проходят открыто, и любой желающий может ознакомиться с их содержанием.

Депутаты комитета могут принять решение направить специальную миссию и на месте ознакомиться с ситуацией.

Татьяна Жданок: "В начале этого года мы были со специальной миссией в Болгарии по следам большой группы жалоб на проблемы в сфере кредитования покупки жилья. В петициях говорилось о нарушениях, связанных с деятельностью судебных исполнителей и наличием законодательства, позволявшего отнимать недвижимость за долги фактически без справедливого разбирательства в суде. Мы встречались с министрами, судьями, судебными исполнителями, самими заявителями. В результате, в том числе и нашими усилиями, удалось добиться гарантии изменения законов в сторону расширения права на защиту. По результатам этого визита мы разработали рекомендации, в которых предложили дать дополнительные полномочия организациям по защите прав потребителей, чтобы те могли контролировать и наказывать за нечестные условия в договорах, а также дали ряд других советов. Это пример того, как комитету удается изменять жизнь людей к лучшему".

Однако комитету часто приходится преодолевать сопротивление чиновников Европейской комиссии, которая зачастую не хочет вмешиваться даже в случае, когда речь идет об очевидном нарушении европейского законодательства. Они согласны действовать, но только если обнаружат регулярные значительные нарушения. В остальных случаях они рекомендуют обращаться к национальным правительствам и в суды.

"В самом начале декабря члены Комитета по петициям имели серьезный разговор с комиссаром Европейской комиссии Марошом Шевчовичем, отвечающим за улучшение работы институций ЕС. Мы хотим добиться, чтобы Еврокомиссия начала реагировать на все нарушения европейских законов, независимо от их масштаба и регулярности. Мы хотим изменить нынешнее отношение Еврокомиссии, которая часто считает, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих", — говорит Татьяна Жданок.

Комитет по петициям Европарламента — это важный инструмент, который помогает достучаться до власти и заставить ее "убирать за собой". Этим инструментом просто надо научиться пользоваться.

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