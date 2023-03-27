Какие витамины и микроэлементы необходимы для бодрости и энергии в начале весны?

Дни становятся длиннее и светлее — и даже просто читая это, вы уже чувствуете себя лучше! Но только не в том случае, если вас угнетают болезни или аллергии. Какими питательными веществами нам нужно вооружиться, чтобы шагнуть в весну полными сил и с хорошим иммунитетом?

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Многие минералы, витамины и жирные кислоты отвечают за хорошее самочувствие организма. Витамин D, жирные кислоты Омега-3, магний и витамин B6 — самые известные лучшие помощники для хорошего самочувствия в латвийских широтах. Доказано, что витамин D вместе с жирными кислотами Омега-3 участвует в регуляции настроения, так как напрямую влияет на выброс гормона счастья серотонина. Магний и витамин В6, в свою очередь, отвечают не только за хорошее физическое самочувствие, но и нормализуют сон и работу нервной системы. Эффективный способ уменьшить хмурое настроение весной — начать своевременно употреблять эти питательные вещества, которые пробуждают организм от "зимнего сна".

Витамин D

Витамин D можно принимать естественным образом — солнечным светом. Хотя пребывание на весеннем солнце определенно поднимает вам настроение, оно не повышает уровень витамина D. Географическое расположение Латвии не позволяет получать витамин D в течение всего года, а только лишь на короткое время летом. Поэтому большая часть населения вынуждена употреблять витамин D в течение всего года в виде пищевой добавки для повышения и поддержания оптимального уровня витамина D в крови. Для этого рекомендуется подобрать витамин D в соответствующей дозе.

Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) определило, что рекомендуемая суточная доза витамина D для взрослых и пожилых людей составляет 4000 МЕ (международных единиц), что полностью безопасно для профилактического применения в течение длительного периода времени. Однако, если вы подозреваете дефицит витамина D, рекомендуется определить уровень витамина D в анализах крови и вместе с семейным врачом подобрать соответствующую дозу витамина D.

Омега-3

Основным источником Омега-3 жирных кислот в пище является жирная рыба, такая как лосось, треска, скумбрия. Каждый из нас может задать себе вопрос, как часто получается употреблять эту рыбу. Именно поэтому рекомендуется дополнительно принимать жирные кислоты Омега-3 — они способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы.

Организм должен ежедневно получать не менее 250 мг двух важных типов жирных кислот Омега-3 — DHS или докозагексаеновая кислота и EPS или эйкозапентоеновая кислота. Организм не может сам производить эти жирные кислоты, но их действие незаменимо. DHS и EPS способствуют нормальной работе мозга и сердца и помогают поддерживать нормальное зрение.

Магний и витамин B6

Магний играет много важных ролей в нашем организме. Например, магний поддерживает здоровую работу мышц и нервов и отвечает за выработку энергии — именно то, чего нам не хватает весной! Если мы хотим получать магний через пищу, лучше всего это делать, например, употребляя шпинат, миндаль или арахис.

Большинство людей выбирают прием магния ежедневно в виде пищевых добавок. Точную суточную дозу этого микроэлемента определить сложно, так как мнения расходятся. Все зависит от химического соединения магния. Например, оксид магния усваивается намного хуже, чем хелат бисглицината магния. Это означает, что оксид магния должен использоваться в гораздо более высоких дозах, чтобы он оказал заметный эффект.

Наконец, витамин В6 обеспечивает правильное функционирование мозга и нервной системы. Мы можем получить витамин В6, употребляя бананы, тунец или говяжью печень. Профилактическая суточная доза витамина В6 составляет 1,4 мг.

Вместе витамин B6 и магний усиливают действие друг друга. Оба оказывают одинаковое воздействие на организм и также содержатся в одних и тех же продуктах. Важно выбрать комбинацию магния и B6 хорошего качества с высокой биодоступностью или усвояемостью.





Выгодной альтернативой являются комбинированные пищевые добавки, содержащие названные витамины, минералы и жирные кислоты в соответствующей суточной дозе в одной капсуле. Линейка продуктов NATEO D + предлагает два разных варианта, чтобы встретить весну в хорошем настроении и здоровье. Одна капсула NATEO D + Omega-3 сочетает в себе витамин D и жирные кислоты Omega-3 в рекомендуемой суточной дозе, а одна капсула NATEO D + Magnijs B6 обеспечит наш организм соответствующей дозой витамина D, витамина B6 и хелата бисглицината магния.





ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ НЕ ЗАМЕНЯЮТ ПОЛНОЦЕННОЕ И СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ.