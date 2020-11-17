Какое мясо предпочитают жители Латвии?

95% жителей* в свое ежедневное меню включают различные виды мяса, в частности, его потребление увеличивается во время праздников, когда на стол кладутся запеченное мясо, пирожки и разные другие вкусные блюда. Мы живем в таких широтах, где нам важно каждый день получать достаточно энергии. Один из самых быстрых способов как это сделать — употреблять мясо.

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Латвийци ели мясо во все времена — начиная со второго тысячелетия до нашей эры, когда на территории нашей страны было введено животноводство и люди начали держать коров, лошадей, свиней, овец и коз. И в настоящее время, рассматривая сравнительно по годам, употребление свинины существенно не меняется — мясо и разнообразные мясные изделия в нашем меню ежедневно и в праздники занимают важное место — по данным Центрального статистического управления, один житель в среднем употребляет 16 килограммов свежей свинины и 20 килограммов колбасных изделий и копченостей в год. Интересно, что живущие в сельской местности за год съедают в среднем на 5 килограммов мяса больше, чем горожане.

Последние прогнозы ОЭСР-ФАО о тенденциях потребления мяса в период с 2019 по 2030 годы свидетельствуют о том, что в мире производство мяса в этот период увеличится на 46 миллионов тонн, достигнув 374 миллионов тонн в 2030 году, а потребление, рассчитав на одного человека, в среднем составит 35,7 килограммов в год, в основном увеличивая спрос на переработанное мясо.

Какое мясо любят жители Латвии?

Выбирай местное

В Латвии есть давние традиции свиноводства, потому что латвийцы, несмотря на то что желают попробовать различные экзотические иностранные специи и продукты, всегда возвращаются к основным ценностям и любят полакомиться свининой. Это подтверждает и Дзинтра Лейниеце, глава Латвийской Ассоциации свиноводов: "Латыши относительно консервативны — они всегда стараются включать мясо и мясные продукты в свое меню, как в праздники, так и в повседневной жизни. В настоящее время под влиянием различных факторов закупочные цены на свинину в Латвии критически низкие, поэтому я призываю население поддерживать местных производителей, чтобы каждый потраченный евро оставался в нашей экономике. В наших широтах люди постоянно нуждаются в энергии, и проще всего получить ее из мяса, поэтому нет оснований полагать, что наши привычки могут кардинально измениться в обозримом будущем — свинина занимала и будет занимать важное место в нашем меню".

Дз.Лейниеце на праздники призывает проявить патриотизм в действии — самое время класть на праздничный стол дома пригатовленную еду из продуктов, выращенных и произведенных в нашей стране.

Докторские колбасы всегда в моде

Одно из ведущих предприятий по переработке мяса в Латвии — SIA "Rēzeknes gaļas kombināts" на латвийском рынке работает почти 20 лет. Этого времени достаточно, чтобы оценить привычки питания латвийцев. Руководитель отдела продаж SIA "Rēzeknes gaļas kombināts" Юлита Бурова отметила, что наибольшим спросом пользуется докторская колбаса: "Уже 20 лет назад мы производили больше всего вареные колбасы, особенно докторскую колбасу Разна, которая в то время в магазинах продавалась на развес и была выбрана большими семьями. Докторская колбаса по-прежнему остается очень востребованным продуктом, но привычки людей изменились — наибольшим спросом пользуются колбасы в упаковке фасованные по 400 грамм, а также местные покупатели с удовольствием выбирают докторскую колбасу с различными добавками, такими как сыр, язык или куриное мясо".

Компания также отметила, что спрос на различные виды копченостей в последнее время снизился, вместо этого вырос спрос на мясо для запекания. "В наше время хозяйки ценят, что к празднику можно купить уже маринованное мясо для запекания, которое нужно лишь только поставить в духовку и наслаждаться ароматом, разносящимся по дому", — говорит Ю. Бурова.

Интересно, что на выбор мясных продуктов также влияет сезонность — летом покупают больше шашлыка, зимой — мясо для запекания и гриль продукты. Потребление значительно увеличивается на праздник Лиго и на Рождество, тогда как в другие праздники оно менее выражено.

* Опрос, проведенный SKDS в 2018 году, показывает, что только 5% населения считают себя вегетарианцами или веганами.