Какой летний лагерь выбрать для ребенка в нынешнем году?

Наконец настало лето! Несомненно, лето в Латвии – одно из самых красивых и долгожданных времен года: кто не любит длинные вечера, много солнца, легкую одежду и нескончаемые развлечения? Однако для многих родителей это особо ответственная пора – нужно спланировать личное время и время своих отпрысков: отпуск длится, сколько положено, и не у всех есть возможность, а порой и желание наслаждаться жизнью в деревне. Как известно, в основном семьи проводят вместе только выходные, вечера и летний отпуск, которого так долго ждут родители. Но это не три месяца, это лишь короткие мгновения. Отзывчивая бабушка, готовая присмотреть за внуками на время летних каникул, минувшую зиму провела за изучением английского и теперь планирует все лето путешествовать. Ваш телефон ежедневно разряжается от регулярных звонков ребенку, а тот уже и трубку не берет, а вечером ворчит: "Мам, я уже не маленький!" Ситуации и обстоятельства бывают разные. Как сделать каникулы полезными, безопасными, познавательными и интересными? Лучшее решение – детский летний лагерь!

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Какие летние лагеря предлагаются детям в этом году?

Летние лагеря для детей и молодежи с каждым годом становятся все более интересными, тематическими и популярными. В 2022 году предложение летних лагерей для детей всех возрастов приятно радует. Они рассчитаны на разные возрастные группы и интересы. Только в Риге можно найти десятки предложений, а за пределами столицы, в разных краях, летних лагерей больше, чем грибов в лесу после дождя.

Лагеря предусмотрены для юных лингвистов, писателей, спортсменов, энтузиастов технологий и робототехники, маленьких актеров, танцоров, ученых и любителей природы. Программы включают интерактивные игры, творческие мастерские, экскурсии, походы и даже кулинарные занятия. Помимо этого есть лагеря для ИТ-специалистов и программистов, а также для маленьких артистов цирка. Голова идет кругом? Самый большой сюрприз еще впереди!

Дети и подростки очень ценят языковые лагеря, программы которых включают также разные творческие занятия. Такие лагеря не только помогают ребятам сделать первые шаги в изучении нового языка, но и являются прекрасной возможностью для детей и подростков улучшить свои языковые навыки, полученные в школе, и подготовиться к новому учебному году. А также встретить единомышленников, завести новые знакомства, да что там – даже встретиться со своими друзьями и школьными приятелями! И не только! Представьте, как будет горд ваш отпрыск во время путешествия, когда сможет сказать, фотографируясь в Брюсселе у здания Европарламента: "Однажды я буду здесь работать!", заказать для мамы кофе в Вене, спросить дорогу к Эйфелевой башне в Париже… И как будете гордиться им вы, родители!

Почему стоит выбрать языковой лагерь?

Сегодня знание любого языка обеспечивает более широкий взгляд на мир и бесчисленные преимущества во время путешествий, учебы, выбора будущей профессии. Мы пользуемся этими преимуществами в повседневной жизни и определенно хотим, чтобы их имели и наши дети. Через языки мы знакомимся с культурой, историей и традициями страны, народа. За неделю язык не выучить – это понятно, мы этого и не обещаем. Изучение языка – скорее путь, нежели конечная цель, потому что даже родной язык мы продолжаем осваивать и развивать на протяжении всей своей жизни.

Летние языковые лагеря предлагают именно такую возможность – учить язык через игры, интерактивные занятия, экскурсии, встречи с преподавателями, для которых изучаемый язык является родным или которые владеют им на высоком уровне (в зависимости от программы лагеря). Такие лагеря – возможность найти новых друзей, провести лето весело и с пользой.

Языки легче всего осваивать именно в детстве и юности. Летние языковые лагеря отлично подходят для этого.

Какие языковые лагеря предлагает Skrivanek?

Надеемся, что побудили вас задуматься! Загляните на bernunometnes.lv и выберите одну из наших программ. Мы с радостью будем ждать любознательных мальчиков и девочек, чтобы погрузиться в летние приключения и исследование мира. До встречи в учебном центре Skrivanek на ул. Лачплеша, 87c! Имеется автостоянка.

Детские и молодежные лагеря Skrivanek – отличный способ сделать лето вашего ребенка увлекательным и полным приключений. Нынешним летом мы предлагаем лагеря для детей в возрасте от 4 до 16 лет в центре Риги. В этом сезоне учебный центр Skrivanek предлагает широкий спектр программ – 13 разных языковых лагерей для детей и подростков разных возрастных групп, где будут изучаться английский, немецкий, латышский, итальянский, китайский и русский языки!

Названия лагерей так и манят: Riga Fun, Sommerabenteuer, Mana vasara, Esi sveiks!, Campo Italiano, Chinese puzzle. И самое интересное: преимущество языковых лагерей Skrivanek в том, что изучение иностранных языков происходит в форме интерактивных игр, экскурсий, творческих мастерских, что вызовет интерес и азарт у любого ребенка и подростка, сделает процесс обучения увлекательным и запоминающимся.

Предлагаем лагеря неполного и полного дня. Лагеря неполного дня организуются в два потока: утренние занятия – с 09:00 до 13:00, занятия во второй половине дня – с 13:30 до 17:30.

Занятия в лагерях полного дня начинаются в 09:00 и длятся до 17:00 (обеспечивается питание). Обучение проходит не только в помещении, но и на природе, в рамках выездов на экскурсии, интерактивных языковых занятий и познания мира через язык.

Как подать заявку в детский летний лагерь Skrivanek?

Вся информация о детских языковых лагерях, организуемых летом 2022 года, опубликована на сайте:

https://bernunometnes.lv/vasaras-nometnes-2022/

Ну что? Дай пять и встречаемся?

Наши преподаватели летних лагерей Skrivanek уже ждут вас! Мы все будем очень рады встретиться с вами и стать для ваших детей проводниками на пути к освоению языков!