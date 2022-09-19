Каковы наиболее частые причины, по которым предприниматели получают отказ в кредите?

Для начала или дальнейшего развития предпринимательской деятельности необходима не только идея для бизнеса, но и финансовые средства, которые накопить самому не всегда по силам. Поддержку можно искать у партнеров по бизнесу, семьи или друзей, но чаще финансирование просят в кредитных учреждениях. Чтобы банки выдали заем в требуемом объеме, предприятие должно отвечать нескольким критериям. Руководитель Отдела обслуживания малых и средних предприятий Luminor Марек Гураускас объясняет, каковы главные причины отказа в кредите и как предпринимателям подготовиться, чтобы получить желаемое финансирование.

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"В проведенном нами в этом году опросе малых и средних предприятий примерно четверть латвийских предпринимателей планировали расширить деятельность, главным образом путем увеличения объемов продаж и развития ассортимента предлагаемых продуктов и услуг. Чтобы сделать это, предпринимателям нередко необходимо финансирование. Не во всех случаях банки могут обеспечить потребности предпринимателей — больше всего заявок отклоняется в сегменте индивидуальных или микропредприятий, но нередко причина отказа такая, что предприниматели могут быстро ее исправить", — рассказывает Марек Гураускас.

Неполная информация

Для рассмотрения заявки на кредит она должна заполняться точно и внимательно. Банки оценивают предпринимателей, которые открыты и хорошо разбираются в своем бизнесе и подают всю требуемую информацию, а также полную картину истории деятельности и планов на будущее, а также развернутый финансовый анализ предприятия.

Нередко предприниматели, подавая заявку на заем в банке, не указывают всю запрошенную информацию. Например, в заявке не указывается ясная цель транзакции или экономическая выгода от инвестиций, а также не заполняется требуемая информация об истинных бенефициарах, структура предприятия и т. п.

Нехватка финансовых навыков

Для получения займа у руководства предприятия должно быть понимание здорового баланса и денежного потока предприятия, а также знания об общих финансовых показателях.

К сожалению, часть предприятий все еще работает в так называемой серой зоне, не показывая истинный доход и общую финансовую ситуацию предприятия. Также наблюдаются случаи, когда у предприятия не улажены налоговые платежи — они просрочены или отложены, что вызывает опасения в отношении финансовых трудностей.

Такие несоответствия в финансовых документах однозначно вызовут подозрения и не будут способствовать уверенности в перспективах развития предприятия. Для получения финансирования денежный поток предприятия должен быть стабильным, а баланс — здоровым. Например, отсрочка платежей может быть лишь кратковременным решением, которое не решит проблемы в долгосрочной перспективе. Важно обеспечить своевременные расчеты с поставщиками, работниками и партнерами по сотрудничеству, не позволяя долгам накапливаться.

Прибыль не инвестируется в развитие

Банки также оценивают собственный капитал предприятия и возможности инвестиций от самих собственников. Это указывает на способность предприятия вкладывать и рисковать и собственными средствами, а также подтверждает веру собственников предприятия в проект. Ликвидность предприятия важна, особенно важной она стала за последний год, когда растущая инфляция вызвала подорожание оборудования, материалов и различного сырья. Важно, чтобы предприниматель в таких изменчивых условиях мог покрыть эти издержки и переложить их на цену конечного продукта или услуги.

Наблюдения банка свидетельствуют о том, что предприниматели, бывает, выплачивают полученную прибыль дивидендами, не оставляя средств на развитие и рост предприятия, что может вызвать дополнительное давление на денежный поток.

Положительная кредитная история — не единственный критерий

Хотя положительная кредитная история очень важна, если запрашивается новый заем, финансовая ситуация предприятия каждый раз будет оцениваться повторно, с учетом и нагрузки существующих обязательств предприятия, которые должны быть соразмерными. В оценке важны и частные обязательства предпринимателя, если они оплачиваются из средств предприятия. Бывают случаи, когда необдуманные займы могут стать препятствием к получению нового финансирования.

"Банк и предприниматели — партнеры, заинтересованные в положительном результате. Если в первый раз финансирование получить не удается, в основном предприятия не машут на все рукой, а прислушиваются к рекомендациям наших финансовых экспертов, подготавливаются, меняют акценты в бизнес-процессах и тщательнее оценивают потенциальные риски. Так как не всегда мы все проекты поддерживаем финансированием по первой просьбе, но готовы на индивидуальные консультации, и после того, как домашняя работа будет выполнена, мы с предпринимателем возвращаемся за стол переговоров", — объясняет М. Гураускас.

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