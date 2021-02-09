Камни, символизирующие любовь

В мире ювелирных изделий значение имеет не только вид украшения — блеск, тенденции, форма, но и символическое значение. Поэтому важно знать, какие из драгоценных и полудрагоценных камней воплощают в себе и несут посыл любви, учитывая то, как часто украшения преподносятся в подарок, именно, как подтверждение сильных чувств и привязанности.

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Алина Спринге, руководитель GRENARDI и дизайнер украшений, уверена: "У ювелирных украшений высокого качества с различными драгоценными и полудрагоценными камнями та ценность, которую невозможно сравнить ни с чем иным. Эти украшения не предназначены только для одного мероприятия или события. Это ценность, которая никогда не потеряет свою актуальность и качество."

Вечные бриллианты

Уже на протяжении сотен лет главным камнем любви, безусловно, считается бриллиант, так как кольца с бриллиантами, чаще всего выбирают для помолвки или свадьбы. Однако и другие украшения с этим драгоценным камнем могут служить подтверждением вечной любви — и об этом свидетельствует известная поговорка "Diamonds are forever" ("Бриллианты вечны", перевод с англ. яз.) и другие значения, например, "бриллиантовая свадьба". Поэтому, если выбираете украшение с бриллиантами, можете быть уверены в том, что такое послание любви всегда достигнет своей цели.

Розовый кварц

Розовый кварц — полудрагоценный камень, он известен как камень безусловной любви с символическим светло-розовым оттенком. С точки зрения эзотерики, он открывает сердце, чтобы отдать и получить любовь. Розовый кварц способствует не только романтической любви, но и любви к себе, семье, друзьям и жизни в целом. Он помогает также сгладить боль давней любви и позволяет снова довериться и распахнуть сердце для новой любви. Этот камень пробуждает сердечную чакру. Его легко носить в украшениях , которые подходят как на каждый день, так и для особых случаев.



Страстный рубин

Доказательством страстной любви определенно является рубин, так как красный рубин символизирует пламя огня, кровь, самоуверенность, а также любовь и страсть. Его цвет может быть от темно-розового до насыщенного красного с пурпурным оттенком. Популярны ювелирные украшения, в которых есть композиция рубинов с бриллиантами, так как это будет соединение пылающего огня с сиянием королевских бриллиантов.

Яркий изумруд

Изумруд — один из самых ценных камней, символ счастливой любви, надежды и мудрости. Камень с ярко выраженным зеленым цветом не только прекрасно смотрится в любом украшении, но еще имеет успокаивающее, балансирующее и помогающее снять эмоциональное напряжение свойство. Изумруд может служить также символом сильной дружбы и безусловной любви, поэтому такие украшения можно дарить верным друзьям и другим членам семьи.

Огненный гранат

Гранат — камень обещания и привязанности, символизирующий пламенную любовь и доверие, стимулирует страсть в отношениях, а также вызывает доверие и честность. Ювелирное украшение с гранатом свидетельствует о том, что ваши отношения глубокие и длительные, камень также помогает разогнать пламя страсти, которое, возможно, немного угасло.

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