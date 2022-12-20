Катание на лыжах, джакузи и тишина. Идеальное место для отдыха –Кестермуйжа

Отвлечься от суеты будных дней и согреться в сауне после активного дня взаснеженной сельской местности — настоящая зимняя сказка. В январе исполнится годс тех пор, как Кестермуйжа встречает гостей, а управляющая дома отдыха Витаприглашает в гости как приверженцев активного образа жизни, так и тех, кто хочетнасладиться тишиной и покоем.

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Всего в пяти минутах езды от города Алуксне, на берегу небольшого озера, стоитздание из красного кирпича – Кестермуйжa. Вдоль подъездной дороги растет могучая

На кухне есть тарелки, кухонная утварь и даже тостер, одним словом – все, что нужнодля приготовления пищи». Примерно в ста метрах дальше находятся два коттеджапоменьше – «Ликсма» и «Лайма», где вчетвером будет очень комфортнo.

Не зря город Алуксне называют зимней столицей. Cнегом можно насладиться наАлуксненской трассе для беговых лыж, где также можно взять напрокат лыжи. Для тех,кто хочет покататься на лыжах по озеру Пуллан и никуда не ехать, есть хорошаяновость – можно договориться, что как детские, так и взрослые беговые лыжи приведутвам к самому дому! Кроме того, на территории есть горки, которые идеально подходят для катания насанях, поэтому в Кестермуйже доступна и атрибутика для отдыха на горке.

В Кестермуйже есть сауна. После разогрева в сауне можно выйти на террасу иполежать в гидромассажной ванне, где с комфортом могут расположиться шестьчеловек. Сидя в джакузи, встроенном в террасу, открывается вид на все озеро Пуллани деревья, которые его окружают. В сумеречные часы пешеходный мост на озереосвещается и является идеальным местом для наблюдения за звездами илипадающими снежинками.

Планируйте, как провести выходные?

Чтобы вызвать в воображении возможное настроение, Вита намечает план навыходные: «Вы приходите в пятницу вечером, баня уже отапливается. Остаетсяпоужинать и сходить в баню, где пахнут березовые венчики.

Кроме того, сидя в сауне, вы увидите замерзшее озеро через большие окна. Кстати,если планируется большая компания и вы не хотите готовить самостоятельно, выможете заказать еду в местных кафе. Представьте себе – вы открываете дверь дома, иперед вами уже накрыт стол!»

На следующее утро нужно спланировать прогулку по городу Алуксне. Прогуливаясь помосту Пилссала, вы попадете на остров Мария, где в руинах замка Ливонского орденавосстановлена одна из южных башен и установлена световая и звуковая инсталляция«Восьмой брат Мариенбурга». «После этого нужно пересечь пешеходный мост, где разв час с 12.00 до полуночи в течение 15 минут играет музыка, и попасть в Парк горыТемпля.

Парк горы Темпля– прекрасное место для прогулок, где летом проходит зип-лайн –

Кестермуйжа.

На следующее утро можно налить кофе в термоc, который вы взяли с собой, иотправиться на прогулку по кварталу железнодорожной станции. Вита приглашаетпосетить экспозицию «Alūksnes Bānīša stacija» – этот музей входит в топ-60 лучших иинтереснейших музеев Европы в 2022 году.Если вы не хотите никуда идти, вы можете разжечь камин, поиграть в различныенастольные игры, послушать музыку или посмотреть фильмы, а дети могутразвлекаться в игровой комнате, где даже создан небольшой шведский скалодром!

На территории Кестермуйжи также есть тихий небольшой полуостров, где можнонаслаждаться природой сидя в плетеном кресле-качалке. A выпиваяпослеобеденный кофе на балконе, можно услышать стук колес местного узкоколейного поезда.«Осенью kогда листья упали на деревьяx, вы даже можете увидеть эго немного -рельсы находятся на другой стороне озера.Тепловоз ходит ежедневно, но в период с мая по ноябрь паровоз «Фердинанд» ходитдва раза в месяц. Тогда с балкона можно увидеть огромное облако пара,поднимающееся над деревьями!» — говорит Вита.

Захватывающий отдых как зимой, так и летом.

Гости как Кестермуйжи, так и двух небольших коттеджей имеют доступ к собственномупесчаному пляжу. Вита говорит, что вода озера была проверена в лаборатории ибезопасна для купания как летом, так и зимой. Кроме того, озеро постепенностановится глубже. Для купания доступны как надувные жилеты, так и ручные самая длинная канатная дорога над водой в Латвии. После прогулки хорошо посидетьв одном из кафе, где нужно отведать самое известное блюдо Алуксне – бульон спрофитролями – и отведать традиционный алуксненский горячий напиток».

Во второйполовине дня Вита рекомендует отправиться на склон беговых лыж или крутую горуКауки, где можно взять напрокат как сноуборд, так и горные лыжи.После активного дня на свежем воздухе, в Кестермуйже вы можете согреться, выпивтравяной чай который собран самими владельцами «Мы рекомендуем вампопробовать местные продукты, поэтому каждого гостя встречают специальнымиподарками от местных производителей», - рассказывает Вита, управляющая дома В любое время года можно воспользоваться грилем. В летний сезон можно перекуситьв бургерном кафе «Tvaiks un Ogle!» на перильной станции.Он находится в 3 минутахезди от Кеcтермуйжа.

Кеcтермуйжy часто выбирают компании для различных мероприятий по сплочениюколектива. А так как в наше время работать можно из любой точки мира, ведь вамнужен только компьютер и подключение к интернету, то можно также совмещатьповседневную работу в Кестермуйже с полноценным отдыхом вне офисных стен.

Вита призывает вас не бояться ехать в Алуксне: «Да, из Риги 200 километров, нодорога прямая, восстановленная и асфальтированная! Время пройдет незаметно, ипроехать мимо невозможно!»

Узнайте больше: www.kestermuiza.lv или https://linktr.ee/kestermuiza.