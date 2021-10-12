Каждый шестой страдает неврологическими нарушениями!

Руководитель новой VCA Neiro klīnika невролог Янис МЕДНИЕКС развенчивает популярные мифы – о головокружении, судорогах, эпилепсии, Паркинсоне и других «загадочных» недугах

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Неясных болей не бывает?

– Начну с того, что процессы в организме человека так или иначе управляются головой! Если точнее, то клетки нашего мозга получают информацию от всех (!) органов и систем, анализируют эту информацию, вырабатывают нужную реакцию и по нервным клеткам передают соответствующие приказы различным органам вашего тела.

Поэтому очень опасно упорно не замечать очевидного — игнорировать появившиеся головокружения, дрожания конечностей, боль головы, обмороки, упорные судороги, онемения пальцев, внезапные провалы зрения, заторможенность каких-то реакций, непонятную сонливость или, наоборот, стойкую бессонницу…

Не стоит самостоятельно трактовать какие-то "странности" в самочувствии и тем более самостоятельно лечиться, опираясь на народную медицину или советы Интернета. По крайней мере, надо установить причину нездоровья. Значит, нужны визит к специалисту и диагностика.

Например, почему-то считается, что болезнь Паркинсона начинается с тремора пальцев или вибрирования головы… На самом деле очень часто развитие недуга начинается с потери обоняния и заторможенности — задолго до других более очевидных нарушений, замедленности движений.

Болезнь Паркинсона — это когда в мозге не хватает дофамина из-за постепенной гибели определенных нейронов, и у разных людей это может привести к разным последствиям. У некоторых людей действительно начинают дрожать руки (скорее — одна). Но очень часто как раз появляется буквально противоположный признак — скованность привычных движений (нет размахивания руками при ходьбе, например), слишком замедленные действия (проблема — застегнуть пуговицы и пр.), ощущение тяжести в плечах. Такие симптомы могут длиться долго, до десяти лет и более. И это все те начальные стадии болезни Паркинсона, на которых следует начинать грамотное современное лечение, что сохранит качество жизни до глубокой старости.

А как бывает в жизни? Люди тянут с визитом к доктору "с неясными или неявными проблемами" и так теряют драгоценную возможность активного торможения развивающегося патологического процесса.

Благодаря верной диагностике и последующему лечению сегодня можно справиться с большинством неврологических недугов!

Ловушка для невидимок

– Чем занимаются неврологи? К нам в VCA Neiro klīnika обращаются пациенты после инсультов, а также с болями в спине, шее, головной болью, головокружением; пациенты, страдающие паркинсонизмом, эпилепсией, рассеянным склерозом.

Неврология как наука изучает заболевания центральной нервной системы, головного и спинного мозга, занимается заболеваниями периферических нервов и нарушениями вегетативной нервной системы.

Когда происходит сбой в работе определенных отделов головного мозга, то нарушаются нейронные связи. Иными словами, мозг перестает отдавать правильные приказы для четкой работы вашей нервной системы, что приводит к невропатии, а потом и к более серьезным последствиям, о которых я уже упоминал.

Возьмем такую хроническую болезнь, как рассеянный склероз. Причины возникновения — размыты. Наверняка сказываются наследственность, состояние иммунной системы и такие внешние факторы, как вирусы (особенно группы герпесов), дефицит витамина D.

Рассеянный склероз категорически не имеет никакого отношения к потере памяти, как думают некоторые, и это болезнь часто достаточно молодых людей, чаще женщин.

Одним из первых признаков подкрадывающегося диагноза могут стать неявные нарушения равновесия. Попросту человек начинает, скажем, спотыкаться или падать на ровном месте… Есть разные варианты развития. Бывает внезапное начало, может быть потеря зрения одним глазом. Обычно заболевание возникает как будто незаметно и развивается постепенно. Поэтому так важно любые нестандартные реакции организма фиксировать и обращаться к врачу за советом.

Неявные нарушения, говорящие о возможном рассеянном склерозе, могут быть очень разными — зрительными, чувствительными, двигательными. Может на какие-то моменты падать зрение, могут болеть глаза, при том что окулист скорее увидит неспецифические изменения и направит, надеюсь, к неврологу…

Рассеянный склероз — аутоиммунное заболевание, при котором поражается миелиновая оболочка нервных волокон спинного и головного мозга. И это поначалу волнообразное заболевание, когда обострение сменяется ремиссией и наоборот. Но в итоге периоды ремиссии или восстановления всегда начинают сокращаться. Поэтому так важно вовремя ухватить проблему и поставить заслон течению болезни.

При помощи диагностики "Моторных, сенсорных и визуальных вызванных потенциалов", которая в полном объеме есть в нашей VCA Neiro klīnika, можно обнаружить рассеянный склероз на ранней стадии, когда ни одно исследование МРТ об этом еще не скажет!

Такая диагностика устанавливает повреждения спинного мозга во всей его протяженности! И это как раз те случаи, когда своевременная терапия гарантирует сохранение качества жизни человека даже в отдаленном будущем…

Исследование вызванных потенциалов позволяет получить представление о процессах, происходящих на нервных путях. Главное преимущество данной методики заключается в высочайшей чувствительности в определении электрофизиологических изменений в белом веществе, которые не сопровождаются очаговыми изменениями на картинке MPT.

"Вызванные потенциалы" — самая современная диагностика в мире, которая дает наиболее объективную картину состояния сенсорных и моторных функций при рассеянном склерозе, опухолях мозга и многом другом, не буду вас мучить весьма специфической медицинской терминологией.

Если говорить просто, то причина многих проблем может быть в плохой проводимости нервных импульсов, что мы фиксируем в нашей клинике при помощи различной аппаратуры. Ранее такие исследования в Латвии были возможны только частично — в акустической и визуальной сферах.

И, конечно, в VCA Neiro klīnika помимо десятка различных исследований — электроэнцефалографии, нейромиографии и прочих — есть оборудование, которое, например, позволяет обследовать сон (полисомнография и полиграфия) в течение 12 часов. Обследование происходит в стенах нашей клиники, амбулаторно, как деток, так и взрослых. Это очень важная диагностика, которая помогает понять причину нарушения сна и помочь.

Разобраться с причинами головокружения очень помогает тест для диагностики вестибулярного аппарата (Hit test).

Эпилепсия — не повод для самоизоляции!

– Мало кто знает, что эпилепсия -тоже одно из хронических и тяжелых заболеваний нервной системы — сегодня весьма успешно лечится. Главное, не тянуть с терапией, не запираться в четырех стенах, ничего не стесняться и поскорее обращаться к врачу. Люди, избегая лечения, лишают себя совершенно полноценной жизни, яркой и полноценной во всех смыслах.

Эпилепсия — это хроническое расстройство мозга, в основе которого — патологическая активность нейронов коры, в результате которой возникают эпилептические приступы. И это болезнь ни капли не психиатрическая, как когда-то считалось. Характерные для заболевания повторяющиеся припадки проявляются в виде кратковременных непроизвольных судорог в какой-либо части тела (так называемые фокальные судороги) или по всему телу (генерализованные судороги) и иногда сопровождаются потерей сознания и утратой контроля над функциями мочевого пузыря.

Практика показывает, что двум третям больных с эпилепсией можно успешно помочь! При условии своевременного обращения за медицинской помощью и благоприятной клинической картины возможно фактически полное излечение с исчезновением приступов даже без необходимости регулярно принимать лекарственные препараты.

Некоторым, правда, придется принимать лекарства пожизненно, но применяемая терапия хорошо переносима, эффективна, снимает приступы, и ограничений у пациента нет. Можно (по закону ЛР) получать права и, если длительное время (более года) нет припадков и получили справку от врача, совершенно легально водить, например, автомашину.

Неврологическое расстройство, при котором аномальная мозговая активность вызывает, как вы правильно сказали, припадки и некоторые другие дисфункции организма. В Латвии около 13 тысяч таких больных.

…Все болезни от нервов — в этой расхожей фразе есть большая доля правды, поскольку большинство заболеваний связано с нервной системой. По статистике ВОЗ, примерно миллиард человек, или каждый шестой житель планеты, в той или иной мере страдает неврологическими нарушениями — от болезней Альцгеймера и Паркинсона до эпилепсии и мигрени.

Совет всем: чувствуете что-то слегка странное в самочувствии — обращайте на это внимание, не отмахивайтесь от симптомов неблагополучия организма. Приходите к специалистам — не исключено, что так вы избежите многих проблем со здоровьем.

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