"Kazphosphate", компания из Казахстана, запускает торговлю MAP 10:46 в Европе

"Kazphosphate", компания, базирующаяся в Казахстане, которая производит более 20 видов фосфатсодержащей продукции, варьирующейся от удобрений и фосфатных кормов до химических сырьевых материалов для промышленных целей, запускает продажи удобрения MAP (моноаммонийфосфат) 10:46 в Европе и открывает свой первый склад в регионе. Увеличенная доступность этого продукта в Европе облегчит местным аграрным производителям получение удобрений.

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Первый представительский офис и склад Kazphosphate в Европе были открыты в Клайпеде, Литва, 19 июля с открытием церемонии. Церемония проходила при участии представителей компании и литовских достойников.

"Наличие склада в Клайпеде является значительной вехой не только в росте Kazphosphate и шагом к нашей основной цели — расширению нашего глобального охвата. Это также значительное развитие для всего европейского аграрного сектора в целом, поскольку более широкая доступность MAP (моноаммонийфосфата) 10:46 не только сократит время доставки, но и поможет обеспечить конкурентоспособное ценообразование," объясняет Булатханов Бауыржан, главный коммерческий директор Kazphosphate.

Моноаммонийфосфат (MAP) 10:46 — это тип удобрения, широко используемого в сельском и садоводческом хозяйствах. Это водорастворимое соединение, состоящее из ионов аммония и фосфата. Цифры 10:46 в описании указывают на процентное содержание азота (N) и фосфата (P2O5) в удобрении.

MAP 10:46 обеспечивает сбалансированное соотношение азота к фосфату, что делает его подходящим для стимулирования здорового роста, развития и плодоношения растений. Азотный компонент способствует вегетативному росту, включая развитие листьев и стеблей, в то время как фосфатный компонент способствует развитию корней, цветения и формирования плодов. Подробнее о продукте можно прочитать на сайте компании: https://www.kpp.kz/en/products/ammophos-map

Kazphosphate представляет фосфатную промышленность Республики Казахстан и является ведущей компанией по производству фосфатов в Центральной Азии и Европе. Kazphosphate — это полный производственный цикл, работающий от добычи и обработки фосфатной руды до производства и поставки готовой продукции через собственный железнодорожный транспортный комплекс. Их продукция поставляется клиентам в Восточной и Западной Европе, Центральной Азии, Юго-Восточной Азии, Китае, США, Южно-Американских рынках, а также в Казахстане.

Для получения дополнительной информации о компании и ее продуктах, пожалуйста, посетите веб-сайт Kazphosphate по адресу www.kpp.kz/en.

Адрес склада в Восточной Европе: Šilutės pl. 125, 95264 Klaipeda (Klaipeda Intermodal Terminal), Lithuania

Контактное лицо: Даяна Жануева (D.Zhanuyeva@kpp.kz)

Контактное лицо: Альма Казыбекова (Kazybekova.A@kpp.kz)