Чтобы обеспечить современный и удобный опыт покупок как в интернет-магазине, так и в обычных магазинах, Kesko Senukai Latvia оцифровывает карту лояльности — в будущем ее можно будет предъявлять на смартфоне. Покупатели, которые уже зарегистрировались в программе интернет-магазина SMART NET, автоматически станут участниками программы лояльности обычного магазина, а те, кто чувствует себя более комфортно, используя пластиковые карты лояльности, смогут продолжать делать это в рамках цифровой программы лояльности.

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Покупатели магазинов K Senukai, желающие и в дальнейшем получать обычные скидки на товары и услуги, но не зарегистрированные в программе лояльности интернет-магазина SMART NET, могут сделать это как зарегистрировавшись на сайте www.ksenukai.lv и далее используя карту в телефоне, так и купив в магазине пластиковую карту лояльности и активировав ее на сайте магазина. Для получения скидок и привилегий на кассе до оплаты товаров в дальнейшем необходимо предъявить цифровую карту с аккаунта на сайте K Senukai или мобильного приложения, которое можно скачать в магазинах Google Play и AppStore, или новую пластиковую карту.

"В магазины K Senukai ежедневно обращаются многие латвийцы, чтобы купить товары для строительства, ремонта, дома и сада. Мы рады облегчить повседневную жизнь наших клиентов, предлагая множество преимуществ, только в будущем мы будем делать это современным образом. Название программы лояльности SMART NET отражает суть наших клиентов: они любознательны, активны, умны, идут в ногу со временем. Именно они ищут и находят самые неожиданные решения. В ответ на изменение покупательских привычек клиентов мы оцифровываем нашу карту лояльности, позволяя тем, кто хочет отказаться от пластиковых карт, продолжать использовать современное, устойчивое решение – цифровую карту лояльности", — говорит Кристине Яншевска, руководитель по маркетингу Kesko Senukai Latvia, одновременно добавляя: те, кто по каким-либо причинам воздерживается от использования смартфона или цифрового решения, по-прежнему смогут пользоваться пластиковыми картами.

Чтобы стать участником программы лояльности SMART NET:

- действующим участникам интернет-магазина www.ksenukai.lv SMART NET ничего дополнительно делать не нужно — они автоматически становятся участниками программы лояльности обычных магазинов K Senukai и могут пользоваться преимуществами новой программы;

- если вы новый клиент, вам необходимо заполнить короткую регистрационную форму на сайте www.ksenukai.lv. Когда это сделано, в личном кабинете создается цифровая карта SMART NET;

- если клиент хочет использовать пластиковую карту, ее можно приобрести в кассе и активировать в личном кабинете сайта K Senukai.

В случае возникновения вопросов и неясностей можно обратиться в центр обслуживания клиентов Kesko Senukai Latvia по бесплатному телефону 6677 8876 или по электронной почте klientuserviss@keskosenukai.lv.