Кинезитерапия — эффективный помощник в борьбе против c болью

Порой радость от способности двигаться мы можем оценить, если нас в повседневных делах ограничивает или полностью останавливает боль. Малоподвижный образ жизни, различные повреждения, мышечные травмы — причин для болей позвоночника и суставов много и они различные. Эффективный и уникальный метод борьбы с этими болями — кинезитерапию — предлагает врач Сергей Бубновский, и с февраля 2020 года реабилитационные занятия доступны в "Центре доктора Бубновского", расположенного в центре Риги. Что такое кинезитерапия и как именно она может помочь, рассказывает Людмила Бубновская.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Людмила Бубновская рассказывает о кинезитерапии — уникальной методике оздоровления движения, о ее свойствах и преимуществах. В методику кинезитерапии входят упражнения на тренажерах, холодовые процедуры и другие виды водного лечения.

Mетодика кинезитерапии подходит для всех аудиторий и возрастных групп. Есть программы для детей, которые страдают от сколиозов и неправильной осанки, а также программы для пожилых людей, у которых есть проблемы с сердцем. Основная аудитория — это пациенты с болями в спине и в крупных суставах.

Иногда после занятий у людей бывают боли, потому что мышцы реагируют на упражнения. Это адаптивная реакция, которой не стоит бояться. После первых занятий пациент может чувствовать скованность в мышцах, но снять и это ощущение, и саму боль помогут контрастные водные процедуры.

Во время занятий нужно соблюдать питьевой режим и правильное дыхание. После упражнений нужно обязательно посетить водные процедуры. Вода необходима для того, чтобы пополнить уровень кислорода в крови, а водные процедуры благоприятно воздействуют на мышцы. Перед водными процедурами нужно поговорить с лечащим физиотерапевтом, потому что могут быть противопоказания.

В центре др. Бубновского приятная атмосфера, просторные и светлые помещения. Поэтому занятия проходят в благоприятных условиях, которые обеспечивают психологический комфорт. Упражнения выполняются на европейских и росийских тренажерах, а инструкторы индивидуально консультируют каждого, как правильно их выполнять.

Людмила Бубновская — старшая дочь автора метода кинезитарапии, др. Сергея Бубновского. Она рассказывает о своем опыте в использовании метода и о том, как он влияет на ее жизнь и жизнь дочерей. Кинезитерапия глубоко интегрирована в их будни и помогает обеспечить высокую работоспособность и энергию.

Людмила Бубновская желает всем жителям Латвии не бояться движения и упражнений, потому что они помогают бороться с болезнями, а также повышают качество жизни. Она желает не увлекаться обезболивающими средствами, а лечить причину проблем с помощью методики оздоровления движения — кинезитерапии.