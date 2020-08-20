Классом выше вместе с JYSK

На дворе август, и к сентябрю готовятся и школьники, и студенты. Вероятно, уже куплены все необходимые для учебы книги и письменные принадлежности, а планируется ли внесение каких-то изменений в рабочий уголок, чтобы сделать его более удобным и создать в нем более творческую атмосферу? Эксперты JYSK нашли несколько идей и актуальных тенденций в интерьере, которые могут пригодиться при переустройстве рабочего помещения первоклассника, школьника или студента перед тем, как он отправится в учебный марафон протяженностью в 9 месяцев.

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Чтобы начало школьной жизни стало радостным

Если ребенок в этом году в первый раз идет в школу, важно позаботиться о том, чтобы первые впечатления стали незабываемыми. Создание яркого и уютного места для выполнения домашних заданий и творческих занятий – это отличный способ сделать так, чтобы эти впечатления стали именно такими. Наша двухэтажная кровать модели MIA – это удачная комбинация спального места на втором этаже и уголка для выполнения домашних заданий на первом, при этом она позволяет сэкономить место.

Пока дети не выросли, можно дать волю воображению и экспериментировать с цветами, рисунками и узорами. Если все более крупные предметы в доме (кровать, стол и полки) выдержаны в одном цвете, можно дополнить их маленькими и яркими предметами, например, разноцветными скамейками или пуфами. Такие аксессуары, как декоративные подушки или пледы, тоже освежают общий интерьер. Кроме того, на декоративных подушках можно сидеть или использовать их в качестве небольших подставок, когда ребенок со своими играми решит переместиться на пол.

Новые акценты в подростковом возрасте





Переход в среднюю школу – лучше время для того, чтобы подросток начал преобразовывать свое личное пространство с использованием более спокойных, нейтральных оттенков, к которым легко подобрать яркие аксессуары. Рекомендуется подбирать более крупные предметы мебели одного оттенка, а потом их можно будет дополнить яркими аксессуарами разных цветов и текстур. Чтобы сделать атмосферу рабочего уголка более позитивной и стимулировать воображение, дополни это пространство грифельной или пробковой доской для заметок, на которой можно будет разместить график действий, запланировать следующее приключение с друзьями или сохранить самые душевные и веселые фотографии, вызывающие приятные воспоминания.

У школьников средних классов немало учебных пособий и личных вещей, поэтому нужно серьезно обдумать вопрос покупки более объемной полки. Помни о том, что все гениальное просто, и выбери напольный стеллаж открытого типа. Например, напольные стеллажи TRAPPEDAL от JYSK не занимают много места, при этом обеспечивая достаточное пространство для вещей. Кроме того, есть разные размеры этих полок, что позволяет их со временем комбинировать по мере необходимости.

Новый дизайн для студий





Когда свежеиспеченный студент отправляется в университет, он должен учитывать, что за книгами и компьютером ему придется проводить много времени и вне стен альма-матер. Поэтому, обустраивая свое личное рабочее место дома или в общежитии, помни о комфорте и функциональности: это позволит тебе увеличить продуктивность и, разумеется, поможет усваивать учебный материал более полноценно.

В начале учебного года студента ждет столько нового, что на рабочем месте желательно создать как можно более спокойную, но при этом творческую атмосферу. Это настроение перекликается со скандинавским интерьером в нейтральных тонах, отличающимся чистыми линиями. Начни с классического сочетания синего, серого и белого – это цвета, которые никогда не утратят свою ценность и великолепный внешний вид. Особенной популярностью в магазинах JYSK пользуется письменный стол ABBETVED – его стиль прост, но при этом он весьма практичен в качестве рабочей поверхности с местом для хранения канцелярских принадлежностей. Дополни обстановку комнаты декоративными подушками и пледами в оттенках синего – это сделает помещение более уютным. Также в комнате пригодятся несколько плетеных корзин или коробок из разных материалов, где ты сможешь хранить все свои вещи.