Клиника Northway – новый центр женского и мужского репродуктивного здоровья полного цикла

В наши дни многие любящие пары сталкиваются с трудностями в зачатии ребенка. И образ жизни, и различные заболевания, и такой естественный процесс как старение и еще целый ряд других факторов могут оказать существенное влияние на репродуктивное здоровье пары. Но какой бы ни была причина, по которой не удается зачать ребенка, нельзя опускать руки, потому что с помощью опытных врачей и применением самых современных технологий мечта о малыше может оказаться реализуемой даже в кажущихся безнадежными случаях! Именно в этом и заключается миссия клиники Northway – делать все возможное для того, чтобы родить на свет здорового малыша и наконец-то стать счастливой семьей!

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О Northway

Northway — это новая международная клиника репродуктивного здоровья и лечения бесплодия с несколькими филиалами в Литве, Англии, а теперь и в Латвии, в Риге. Группа компаний Northway — это альянс 17 компаний, которые вот уже более 17 лет успешно развивают свою деятельность в области медицины, здравоохранения, биотехнологий, фармации и инвестиций, привлекая к этому более 800 талантливых профессионалов. Большинство из них являются высококвалифицированными учеными и специалистами в области биофармации и медицины.

Медицинский кластер группы Northway сейчас объединяет семь клиник в Вильнюсе, Кретинге, Клайпеде, Риге и Лондоне, оказывая пациентам комплексные услуги высочайшего уровня — начиная от профилактики и диагностики заболеваний и заканчивая хирургическим лечением, реабилитацией и медицинским оплодотворением. Все компании Northway объединены общими ценностями — лидерство, открытость к переменам, креативность, стратегическая дисциплина и великолепный вклад.

Команда врачей в клинике Northway в Риге состоит из высококвалифицированных и талантливых профессионалов с более чем 20-летним опытом и богатым багажом знаний в области репродуктивной медицины и лечения бесплодия. Знания и навыки врачей регулярно совершенствуются как на местных конференциях, так и на международных семинарах и конгрессах.

Комплексные услуги высочайшего уровня для женского и мужского здоровья

В клинике Northway пациентам предоставляется возможность получения консультаций различных опытных специалистов (гинекологов, онкогинекологов, андрологов, урологов, эндокринологов, радиологов, психологов и др.) и, благодаря самому современному медицинскому и лабораторному оборудованию, централизованно пройти все диагностические и лечебные процедуры, необходимые мужскому и женскому репродуктивному здоровью. В новых и просторных помещениях клиники, переживших масштабный ремонт в соответствии с высочайшими стандартами качества, каждый посетитель может чувствовать себя уверенно и уютно.

Работа клиники Northway основа на трех главных приоритетах — качестве, безопасности и конфиденциальности, что подтверждает и утвержденное международным сертификационным учреждением DVN GL — Business Assurance соответствие системы управления качеством клиники Northway требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Качество и безопасность строго контролируются как при обеспечении услуг, так и в отношении клинической среды, оборудования и работы лабораторий. Также клиника Northway является единственной клиникой в странах Балтии, которой присвоен сертификат качества FDA (Food and Drug Administration).

Диагностика и лечение бесплодия, донорские программы

В клинике Northway семьям, которые хотят иметь ребенка, оказывается вся необходимая поддержка — начиная от диагностики и лечения и заканчивая рождением малыша.

Самая разносторонняя диагностика нарушений фертильности – и лабораторные исследования, и ультрасонография. Исследование спермы, и по мере необходимости диагностическая гистероскопия и фертилоскопия;

– и лабораторные исследования, и ультрасонография. Исследование спермы, и по мере необходимости диагностическая гистероскопия и фертилоскопия; Широкие возможности лечения — начиная от медикаментозного и хирургического подхода и заканчивая разными методами экстракорпорального оплодотворения (ЭКО): IVF, ICSI, IUI и оплодотворения с использованием донорского репродуктивного материала (спермы, ооцитов или эмбрионов). Также в клинике разработан и широко применяется уникальный метод профилактики и лечения синдрома гиперстимуляции яичников. Каким бы сложным ни был случай, опытные врачи клиники Northway найдут наиболее соответствующий и эффективный метод преодоления нарушений фертильности!

— начиная от медикаментозного и хирургического подхода и заканчивая разными методами экстракорпорального оплодотворения (ЭКО): IVF, ICSI, IUI и оплодотворения с использованием донорского репродуктивного материала (спермы, ооцитов или эмбрионов). Также в клинике разработан и широко применяется уникальный метод профилактики и лечения синдрома гиперстимуляции яичников. Каким бы сложным ни был случай, опытные врачи клиники Northway найдут наиболее соответствующий и эффективный метод преодоления нарушений фертильности! Свой банк донорского материала — благодаря самым современным медицинским технологиям и строгим критериям отбора доноров, в клинике обеспечивается генетический материал высочайшего качества, с помощью которого шансы на наступление беременности очень высоки;

— благодаря самым современным медицинским технологиям и строгим критериям отбора доноров, в клинике обеспечивается генетический материал высочайшего качества, с помощью которого шансы на наступление беременности очень высоки; Обширная и тщательно проверенная база доноров, которая позволяет пациенткам выбрать наиболее подходящего донора на основании их антропометрических и генетических данных.

Генетическая диагностика эмбрионов

В клинике Northway создана абсолютно новая эмбриологическая лаборатория с диагностическим и лабораторным оборудованием последнего поколения, что позволяет обеспечить высочайшее качество процедур и манипуляций и гарантировать пациентам надежное сохранение генетического материала. Лабораторию эмбрионологии проектировали эмбрионологи клиники, а оборудование обеспечила компания Cooper Surgical — мировой лидер в области производства оборудования для лабораторий IVF, оно сертифицировано в соответствии с международными стандартами качества ISO 9001 и ISO 15189.

Гинекология, гинекологические операции и эстетическая гинекология

В клинике Northway централизованно доступны все необходимые профилактические и медицинские услуги для женского здоровья, в том числе ультрасонография и диагностика рака шейки матки — чтобы в любом возрасте женщина была уверена в своем здоровье и чувствовала себя безупречно. Специалисты клиники Northway помогут женщинам в самых разных ситуациях, которые связаны, например, с нарушениями менструального цикла, менопаузой, выбором наиболее подходящего метода контрацепции, инфекциями половых путей, воспалительными заболеваниями, планированием беременности и многими другими сферами, которые в наши дни беспокоят женщин. Будущих мам здесь тоже ждут и окажут им уход, потому что врачи наблюдают за течением беременности на высочайшем уровне, обеспечивая индивидуальный подход к каждой беременной.

Также в клинике проводятся различные минимально инвазивные операции для лечения бесплодия и гинекологических заболеваний. Northway является единственной клиникой в Латвии, которая для диагностики и лечения бесплодия применяет щадящую операцию фертилоскопии и широко применяет метод гистероскопии. В клинике также проводится лапароскопия и лапаротомия.

Пациенткам также доступен широкий спектр процедур эстетической гинекологии для устранения дефектов интимной зоны, вызванных возрастными изменениями, травмами, родами и гормональным дисбалансом, что не только избавляет от комплексов и повышает самооценку женщины, но и существенно улучшает качество интимной жизни.

Урология и урологические операции

В клинике Northway предлагаются и общие проверки мужского здоровья (check-up), и диагностика и лечение бесплодия. Лечение нарушений фертильности проводится с помощью наиболее эффективных уорологических операций, например, пункции TESA и микрохирургической субингвинальной варикоцелэктомии. Также Northway является первой в латвии клиникой, где была проведена операция MicroTESE (микрохирургическая биопсия тестикул) — с ее помощью уже многие семьи воплотили в реальность свою мечту о малыше.

Позаботиться о вашем здоровье и помочь реализовать вашу мечту о ребенке — наша главная задача, поэтому приглашаем записаться на визит к талантливым специалистам с многолетним опытом!