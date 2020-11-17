Когда мигрень случается на работе

Люди, страдающие от мигрени, знают, какой дискомфорт она доставляет, понижая работоспособность и ограничивая ежедневную активность. Не всегда из-за приступа мигрени можно взять на работе выходной, однако есть различные способы, как хотя бы немного облегчить состояние.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Симптомы мигрени могут быть разными: сильная головная боль может сопровождаться тошнотой, рвотой, неспособностью концентрироваться и разговаривать, повышенной чувствительностью к свету, звукам, запахам и прикосновениям. Вот несколько советов, как действовать, если с мигренью приходиться мириться на работе.

Начало дня

Ранний подъем сам по себе может стать вызовом. Мигрень даже самое обычное утро может сделать вдвое тяжелее. Хотя, страдая от головной боли, скорее всего, последнее, о чем думаешь — что надеть. Некоторым пациентам ухоженный внешний вид и мысль, что удалось хоть немного о себе позаботиться, помогают вернуть уверенность в себе и полноценно выполнять рабочие обязанности.

Список дел

Во время мигрени стоит оценить список дел, которые необходимо сделать. Определенно есть задачи, которые можно отложить до того момента, когда тебе станет лучше. Из-за мигрени может возникнуть чувство вины за то, что ты не можешь сделать все, что запланировано. Не ругай себя, а прими, что все сделать невозможно. Иногда это означает выключить компьютер и пообещать себе вернуться к работе, когда почувствуешь себя лучше.

Сообщи начальнику и/или коллегам

Многие избегают рассказывать о мигрени своим коллегам и начальству. Это личный выбор каждого. Однако важно осознавать, что мигрень — это серьезная болезнь, которая снижает работоспособность. Возможно, стоит предупредить начальство о своем заболевании, а также о том, что в сотрудничестве с врачом ты ищешь решение, как облегчить ситуацию.

Зная серьезность ситуации, возможно, работодатель может тебе помочь улучшить или адаптировать условия труда. Например, вы можете договориться о более гибком графике работы или улучшении рабочего помещения — уменьшить освещение, адаптировать режим монитора, использовать более тихое и спокойное помещение и т.д.

Если мигрень начинается на рабочем месте:

- если тебе доступны медикаменты, уменьшающие мигрень, которые рекомендовал или выписал врач, прими их при появлении первых симптомов;

- подготовь ледяной компресс на лоб или горло;

- найди спокойное помещение, в котором можно уменьшить освещение, пока подействуют медикаменты.

Ежедневные рекомендации для уменьшения симптомов мигрени

Мигрень вызывают различные факторы, отдельные ежедневные привычки могут повлиять на то, насколько частыми и сильными будут головные боли.

Выбирай здоровое, полноценное питание, ешь регулярно. Помни о необходимости принимать достаточное количество жидкости, поскольку дегидратация может быть одной из причин головных болей. Убедись, что твой стол, стул и компьютер расположены эргономично и удобно, что компьютерный экран не слишком яркий. Если знаешь, что головную боль вызывает яркий свет, специфические запахи, изменение часовых поясов или что-то другое, старайся избегать этих факторов. Не забывай о регулярных перерывах для отдыха, особенно если весь день приходится сидеть за компьютером. Важно также соблюдать правильный режим сна, стараться ложиться спать и вставать в одно и то же время, выделяя на сон 7-8 часов.

Хотя мигрень вызывает тревогу и уменьшает уверенность в себе и своих способностях, осознавай, что боль пройдет, и тогда ты сможешь полноценно заняться как работой, так и отдыхом.

Рекомендации разработаны с учетом рассказов пациентов с мигренью о своем опыте, а также советов медицинских специалистов, как уменьшить вызванный мигренью дискомфорт.

Продукты TEVA ежедневно облегчают жизнь почти 200 миллионам человек. Миссия TEVA — создавать и делать доступными продукты, позволяющие пациентам решать различные проблемы, связанные со здоровьем. Благодаря развитию медицины и технологий пациенты с мигренью сейчас могут профилактически снижать и даже предотвращать вероятность головной боли. Мы осознаем, что хронические заболевания различным образoм влияют на жизнь пациента. Поэтому мы создали информационный онлайн-ресурс Забота о здоровье, где пациенты делятся своим опытом и историями жизни с другими пациентами. На ресурсе опубликованы ценные выводы, советы и информация о технологиях, которые помогут облегчить жизнь с хроническим заболеванием, а также реальные рассказы о том, как жить с хроническим заболеванием.

GFRE-LV-NP-00025