Колесо фортуны, скидки и праздничная атмосфера – салоны Gintaro Mēbeles празднуют 20-летие!

Ноябрь – особый месяц для Латвии, в котором много праздничных дней. Еще одним днем радости, наполненным атмосферой праздника и подарков, станет день рождения компании Gintaro Baldai, материнского предприятия мебельных салонов Gintaro Mēbeles, – в этом году компания празднует круглый и красивый 20-летний юбилей. Если Вы задумываетесь о приобретении мебели, то сейчас самое время посетить один из салонов Gintaro Mēbeles, погрузиться в его особенную атмосферу и ознакомиться с предложением. О том, когда и как будет праздноваться юбилей, в чем отличие салонов Gintaro Mēbeles и почему их стоит посетить, читайте в продолжении этой статьи!

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Чем отличаются салоны Gintaro Mēbeles?

Gintaro Mēbeles – это салоны нового, современного формата, которые отличаются от многих других своей особенной атмосферой. Они словно приглашают надеть домашний халат, взять в руки книгу и устроиться отдыхать в мягком кресле или на диване.Это очень полезно, если нужно понять, какой именно предмет мебели наилучшим образом впишется в жилище, а главное – как его обитатели будут чувствовать себя в окружении этой мебели. Салон обустроен таким образом, чтобы Вам было легко представить себе домашнюю обстановку: расположение мебели имитирует настоящее жилье – гостиные, прихожие и кухни, остается лишь прикрыть глаза и увидеть, как диван, шкаф или полка впишется в обстановку дома.

Чтобы еще больше насладиться ситуацией, неспешный процесс совершения покупок можно сопроводить чашкой ароматного кофе. Важно соблюдать принцип – если мебель нужна для семейного жилья, в салон должна прийти вся семья, ведь мнение каждого может быть важным! Еще одно ценное преимущество заключается в том, что на расстоянии вытянутой руки всегда будет находиться профессиональный консультант, который поможет принять верное решение относительно выбора мебели.

Особенно широкий и продуманный ассортимент мебели, доступный немедленно

Чтобы удовлетворить потребности каждого клиента, в мебельном салоне Gintaro Mēbeles предлагается очень широкий ассортимент. 20-летный опыт как в деле производства мебели и орагнизации работы мебельных салонов, обеспечивает много преимуществ – в салонах можно найти множество качественных и уникальных коллекций, отличающихся от других предложений на рынке. «Изюминка» этих салонов - мягкая мебель, поэтому всем планирующим ее приобрести обязательно нужно ознакомиться с предложением Gintaro Mēbeles! Например, диван, будучи важной частью обстановки, может стать одним из основных акцентов домашнего интерьера и местом для уютных просмотров фильмов в дружеском или семейном кругу.

В салонах Gintaro Mēbeles дизайнеры выбрали самые интересные модели диванов – уникальные как по внешнему виду и по функциональности. Безусловно, речь идет не только о мягкой мебели – разные стили, материалы и фактуры порадуют посетителей независимо от того, какая мебель им необходима, а модульные коллекции позволят обставить любое помещение или даже весь дом в едином стиле. Важный фактор - наличие товаров, высокий уровень доступности которых поддерживается салонами. «Наша основная задача – обеспечить наличие самых популярных и любимых товаров, чтобы покупатель мог сразу или всего через несколько дней получить свой заказ и наслаждаться новой и удобной мебелью», – рассказывает директор салона Ирина Пузане (Irina Puzane).

А что будет на праздновании дня рождения?

День рождения салона празднуется на протяжении всего ноября! Поэтому, если Вам нужна мебель, то сейчас самое время отправиться в Gintaro Mēbeles. Весь месяц покупатели смогут в уютной атмосфере насладиться удобством салона, выбрать мебель лучшего качества по хорошим ценам, а 12 и 13 ноября в кульминации празднования посетителям салона будет представлена возможность вращать колесо фортуны и получать дополнительные скидки на покупку в размере до 20 %.

Ждем в гости в салонах Gintaro Mēbeles!

Gintaro Mēbeles неизменно обеспечивает широкий ассортимент мебели, уникальное предложение, профессиональное обслуживание и особенные, неповторимые впечатления, а в ноябре, помимо всего этого, – еще и возможность вращать колесо фортуны и получить скидки на покупку. Что бы Вы ни искали – простую вешалку для прихожей, сложный кухонный гарнитур, обстановку для детской комнаты или диван, который должен стать центральным акцентом интерьера гостиной, – салоны Gintaro Mēbeles станут самым подходящим выбором. Почему? Потому что вот уже 20 лет эти салоны заботятся об уюте и качественной мебели в бесчисленном множестве домов своих клиентов. Приходите в гости!