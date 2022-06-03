Комментарий LPB Bank о планах деятельности

LPB Bank отреагировал на публикацию LETA от 01.06.2022 о возможности Банка продолжать вести деятельность, подтверждает, что тесно сотрудничает с Комиссией рынка финансов и капитала (КРФК) и регулярно, раз в день, отчитывается о динамике вкладов и общей финансовой ситуации. Такой надзор за финансовыми показателями не является необычным — это логичное мероприятие, позволяющее своевременно реагировать на возможные изменения. Прямой надзор со стороны КРФК не является особым режимом надзора, поскольку КРФК ведет надзор за теми кредитными учреждениями, зарегистрированными в Латвийской Республике, которые не находятся под надзором Европейского центрального банка.

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Финансовые показатели Банка существенно превышают показатели предыдущего года в соответствующем периоде, поэтому ожидается, что дальнейшая деятельность Банка будет ориентирована на развитие финансовых технологий (FinTech) — рынка, который в Латвии остается до конца неосвоенным. В первом квартале этого года Банк работал с прибылью в размере 1,435 млн. EUR, на 61,4% превысив показатель за соответствующий период 2021 года. Все финансовые показатели отражают стабильную и эффективную работу Банка. Банком управляет Правление, состоящее из опытных профессионалов и продолжающее осуществление стратегических целей Банка. Неаудированные результаты по состоянию на 31.05.2022: показатель покрытия ликвидности — 154% (мин. 100%), показатель достаточности капитала – 17% (мин. 8%).

Основным источником доходов Банка являются услуги FinTech и э-коммерции, т.е. обслуживание платежных учреждений, онлайн-магазинов, предложение ряда индивидуально разработанных технологических решений в финансовой сфере. Развитие услуг FinTech — сфера деятельности, хорошо освоенная Банком за многие годы. Банк продолжит развиваться в этой сфере и планирует предлагать услуги FinTech на общеевропейском рынке, что окажет положительное влияние на сектор экспорта финансовых услуг Латвийской Республики. Вторым важным источником доходов Банка являются услуги кредитования, в основном в производственной сфере.

За 2021 год Банк уплатил налогов на 2,9 млн. EUR и обеспечил работой свыше 230 человек.

Озвученная в СМИ информация о Михаиле Ульмане не влияет на управление Банком и его финансовое положение, поскольку Михаил Ульман не занимает никаких должностей в Банке и не оказывает прямого воздействия на его повседневную деятельность. 100% акций Банка принадлежат многоотраслевой холдинговой компании "Mono", в которой Михаил Ульман является одним из участников и членов правления. Банк не наблюдал изменений в работе своего акционера. Деятельность Банка стабильна и полностью соответствует всем регулирующим требованиям, предусмотренным в нормативах. Операционная работа Банка и обслуживание клиентов происходят в штатном режиме — без ограничений.

