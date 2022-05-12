Компании Carguru, а значит и каршерингу в Риге исполнилось 5 лет!

Именно 5 лет назад, 12 мая 2022 года, на улицах Риги появились первые 12 машин общего пользования под брендом Carguru. За это время мы прошли длинный путь, который начинался с надежды на то, что такого рода сервис понравится рижанам. В начале этого пути надежды быстро обросли грузом пессимизма, периодического отчаяния и негативными комментариями о том, что это все ерунда и в Риги каршеринг невозможен. Но сейчас, спустя 5 лет, надежда превратилась в уверенность в том, что каршеринг и Carguru нужны городу. Мы стали неотъемлемой частью городской среды и привычкой жителей.

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"За эти годы мы накопили большой опыт, чтобы двигаться дальше и покорять новые для себя высоты. Все этого было бы невозможно без вашего участия и интереса. Спасибо нашим пользователям и партнерам! Спасибо, что вы с нами. Годы, месяцы или дни. Главное — вместе. В ближайших планах кратно увеличить размер автопарка, расширить спектр доступных пользователям функций и выйти на новые рынки", — говорит основатель Carguru Владимир Рескайс.

Количество машин в автопарке компании постоянно меняется, т. к. Carguru непрерывно обновляет свой автопарк. На данный момент в автопарке — 200 машин, из них 70% всеми любимые Toyota Hybrid, а также Volkswagen и Nissan. В ближайших планах Carguru добавить еще 50 автомобилей, а к концу года удвоить количество автомобилей в автопарке. Всего в приложении зарегистрировано 80 000 человек, а за период первого квартала 2022 года количество поездок выросло на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. За 5 лет на автомобилях Carguru было совершено более 15 млн поездок. Уровень удовлетворенности сервисом — 97%, а это дополнительный мотиватор для компании расти и развиваться, делая сервис еще более доступным. Так, в Риге пользователями сегодня совершается почти 25 000 поездок в месяц. В то же время, за 5 лет компанией была разработана система лояльности и реферальная программа, а также множество других бонусов для клиентов — суперспособности Carguru.

Carguru работает как с частными, так и с корпоративными клиентами. Главная ценность компании — это технологичность. Собственная IT-платформа оперативно подберет ближайший автомобиль и максимально упростит процесс использования сервиса, а поддержка клиентов Carguru работает 24/7 и всегда готова прийти на помощь своим пользователям для разрешения любых возникающих вопросов.

"Сейчас, когда скорость принятия решений и обмена информацией многократно возросли, очень важно найти время для короткой остановки, зафиксировать момент и оценить проделанное. В Carguru сейчас именно этот момент. Мы гордимся проделанной работой. Мы гордимся успехом и допущенным ошибкам. Ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает. Первые годы всегда самые сложные, но самые важные — они включают в себя начало, создание чего-то нового, укрепление и толчок, чтобы можно было пойти вверх и иметь желание делиться. Поделиться — это обязательно. Шеринг экономика популярна по всей Европе и за ее пределами. Станьте частью этого движения — в будущее. Свобода передвижения, свобода от обязательств — это то, что является ключевым в каршеринге. Нам нравится делиться своими машинами, знаниями, опытом, навыками и хорошим настроением с нашим пользователями и партнерами, чтобы наш общий путь продолжался еще долго и стабильно", — отметил Владимир Рейскайс.

Каршеринг от Carguru — это сервис краткосрочной аренды автомобиля через мобильное приложение. Сервис работает по концепции "все включено": парковки, бензин, страховки, техническое обслуживание, мойка машин и другие уже включены в стоимость услуги. С Carguru вы платите только за время использования авто, а обо всем остальном заботится наша команда. Главными условиями регистрации и доступа к автомобилю является стаж вождения автомобиля не менее двух лет и возраст — 21 год. Приложение Carguru доступно здесь: iOS или Android.