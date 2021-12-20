Кому и почему необходима бустерная вакцина против Covid-19? Объясняют врачи

Уже сейчас жителям Латвии доступна бесплатная бустерная вакцина против Covid-19, однако в обществе по-прежнему много вопросов о необходимости ревакцинации. Их разъясняют семейный врач Дана Мисиня, а также семейный врач и член Государственного совета по иммунизации Айнис Дзалбс.

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Действительно ли нужна еще одна доза вакцины? Отвечает Д.Мисиня.

Со временем иммунная защита от вируса, созданная первичной вакцинацией, снижается, или, другими словами, организм со временем "забывает" вырабатывать антитела, поэтому мы должны иметь возможность "разбудить" иммунные клетки при помощи бустерной вакцины. Укрепление иммунитета бустерной вакциной может улучшить вашу защиту от вируса, предотвратить серьезное заболевание, госпитализацию и смерть.

Я искренне призываю людей не откладывать процесс ревакцинации, потому что может быть уже слишком поздно. Приближаются большие праздники, такие как Новый год и Рождество — время, когда люди собираются вместе, поэтому давайте вместе не позволим превратить их в трагедию.

Я ежедневно наблюдаю, что в социальных сетях популярно делиться теориями заговора и мифами о Covid-19 и процессах вакцинации. Вместо этого мы должны доверять науке, не полагаться на сомнительные источники информации, вымыслы и искаженные факты. Слушайте известных медицинских экспертов и своего семейного врача!

Кому необходимо получить бустерную вакцину? Отвечает А.Дзалбс.

По данным Европейского центра профилактики контроля заболеваний, самый высокий уровень заболеваемости и смертности от Covid-19 наблюдается в группе населения старше 60 лет. Это люди, которые обязательно должны получить не только вакцину, но и бустерную вакцину. У людей старше 40 лет иммунная система также может не среагировать должным образом, и этим людям также обязательно рекомендуется ревакцинация. Конечно, и первичная вакцина против Covid-19, и бустерная вакцина необходимы пациентам с ослабленной иммунной системой, людям с сопутствующими заболеваниями. Укрепление иммунитета с помощью вакцины может улучшить вашу защиту от вируса, предотвратить тяжелое заболевание, госпитализацию и смерть. Более 200 лет инфекционные заболевания, похожие на Covid-19, успешно ограничиваются и предотвращаются при помощи вакцинации. Это проверенный, эффективный и безопасный метод.

Можно ли проводить ревакцинацию одновременно с вакциной против гриппа, и не перегружает ли это иммунную систему? Отвечает А.Дзалбс.

Во всем мире нет ограничений на количество вакцин, которые можно сделать за один день. Например, в Латвии младенцы получают 3 вакцины за один день, в свою очередь, дети, идущие в школу, согласно календарю вакцинации, также получают три вакцины за один день. Поэтому нет никаких оснований для опасений, что две вакцины — вакцина против Covid-19 и вакцина против гриппа — не могут быть объединены. Это всего лишь один из мифов — о якобы нагрузке на иммунную систему. Даже в случае двух вакцин за один день иммунная система не будет перегружена. Прививка от гриппа обязательно рекомендуется пожилым людям и другим группам риска, для которых вакцина против гриппа бесплатна.

Статья подготовлена совместно с Государственной канцелярией и Национальной службой здравоохранения