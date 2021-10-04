Конденсат на окнах, образуется плесень? Советы по избавлению от черезмерной влаги

В холодное время года в Латвии возникают проблемы с повышенной влажностью воздуха. На окнах образуется конденсат, белье долго сохнет, на стенах появляется плесень, постоянно присутствует неприятный запах влажного воздуха.

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Причины сырой среды



Чрезмерная влажность в доме создается в результате хозяйственной деятельности человека: сушка белья или мокрой одежды после дождя, принятие душа или ванны, приготовление пищи, аквариумы, даже люди выдыхают влажный воздух. В среднем семья из четырех человек ежедневно воспроизводит около 12 литров воды в воздух при нормальных условиях жизни. Влажность в доме также может поступать снаружи, например, осенью, когда количество осадков в нашем регионе самое высокое.



Результатом является конденсат на окнах, черная плесень



В холодное время года внутренние поверхности окон и стен также охлаждаются, и на холодных поверхностях образуется конденсат. Из-за холода и влаги снаружи люди держат окна закрытыми, и лишняя влага не удаляется из помещения — уровень влажности значительно повышается. Если относительная влажность помещения превышает 60 процентных пунктов, условия для появления плесени являются подходящими. Сначала появляется неприятный запах влаги и плесени, а затем видимые признаки плесени. Для противодействия необходимо принимать меры по снижению влажности внутри помещения.



Нет вентиляции дома?



Открытие окон или использование системы вентиляции может обеспечить свежий, насыщенный кислородом воздух, но зачастую это не помогает снизить уровень влажности, поскольку воздух, поступающий в помещение, также может быть влажным. Вентиляция может помочь только в случае сухом наружном воздухе. В Латвии в холодное время года относительная влажность колеблется от 80% до 90%. Поступающий холодный наружный воздух значительно охлаждает помещение и поэтому необходимо тратит много энергии на подогрев воздуха в помещении, часто существующей системы отопления недостаточно для быстрого нагрева вновь добавленного наружного воздуха, и в помещении постоянно нет комфортной температуры. Кроме того, через открытые окна поступает внешний шум и загрязнение.



Избыточная влага собирается осушителем



Осушитель воздуха (или сборщик влаги) является основным средством снижения чрезмерной влажности в доме и является лучшей профилактической и защитной мерой против плесени. Большинство влагопоглотителей втягивают воздух во внутреннюю часть прибора, где на холодных поверхностях образуется конденсат от влажного воздуха, а затем осушенный воздух возвращается в помещение. Есть осушители воздуха которые нагревают воздух, вызывая образование конденсата внутри устройства из-за разницы температур. Вода (конденсат) из воздуха собирается в специальном контейнере или сливается непосредственно в канализацию через сливной шланг.

При выборе осушителя обращайте внимание на его характеристики и квадратуру, рекомендованные производителем. Всегда лучше выбрать более мощное и эффективное устройство, которое будет легче и быстрее осушать воздух, чем слабое устройство. Недостаточной мощности влагопоглотитель, даже при постоянной работе, не приведет к снижению избыточной влажности до 50% относительной влажности, приемлемой для людей и их окружающей среды. Например, в помещениях площадью от 60 до 70 квадратных метров осушителя для помещений площадью 40–50 квадратных метров недостаточно. Он будет собирать влагу значительно дольше, быстрее изнашивается, увеличивает затраты на электроэнергию и не всегда снижает влажность до комфортного уровня. Для жилых помещений площадью 70 квадратных метров осушитель воздуха должен быть способен собирать 8-10 литров воды в день при комнатной температуре (большинство производителей указывают производительность по сбору влаги в лабораторных условиях, то есть 30 градусов по Цельсию и 90% влажности).

Есть также устройства, которые могут собирать всего 200 мл в день или даже те, которые собирают только 50 мл воды. Такие устройства предназначены для использования в небольших шкафах, комодах или ящиках. Их не достаточно для осушения комнат, не говоря уже о осушении всей квартиры или дома.

При выборе влагопоглотителя также следует учитывать уровень шума конкретной модели, устройство должно работать не только днем, но и ночью, когда уровень влажности в помещении обычно повышается.

Осушители Wood's — шведское качество для любых жизненных ситуаций



SIA ORO LATVIJA является специализированной компанией с многолетним опытом и самым широким ассортиментом осушителей в странах Балтии, рекомендует покупать только проверенные временем, надежные и долговечные шведские осушители от производителя Wood's. Осушители этой компании являются одними из самых популярных в Европе, один из двух продаваемых в Швеции осушителей сделан компанией Wood's. Осушители Wood's занимают первые места в конкурсе Best In Test в Швеции.

В жилом помещении или на даче — модель WDD80



WDD80 Wood's является самым популярным осушителем в Прибалтике благодаря своей бесшумной работе, компактным размерам и способности обеспечивать необходимый уровень влажности в жилых помещениях площадью до 60-70 квадратных метров. Этот самый популярный осушитель Wood's WDD80 Wood может собирать до 8 литров воды в день, чего достаточно для 3-4 комнат. Он будет одинаково эффективен при улавливании влаги независимо от температуры в помещении и дополнительно обогревает помещение, продувая теплым воздухом, что делает его идеальным для плохо отапливаемых или не отапливаемых помещений (дачи, бунгало). Осушитель Wood's WDD80 удалит конденсат с окон, остановит распространение плесени и сделает ваш дом теплее и комфортнее. Дополнительное преимущество осушителя Wood's WDD80 по сравнению с осушителем компрессорного типа состоит в том, что WDD80 имеет ионизатор, который уменьшает пыль и запахи в воздухе. Ионизатор может быть включен или выключен. На данное устройство в настоящее время распространяется 3-летняя гарантия.



Новые осушители воздуха серии MDK для помещений разных размеров



В 2020 году компания Wood's представила новую серию MDK — осушители воздуха компрессорного типа нового поколения, в которых вместо обычного фреона, который скоро будет запрещен, используется органический хладагент следующего поколения, пропановый газ R290. Использование этого газа не только защищает окружающую среду, но и значительно снижает потребление электроэнергии по сравнению с обычным хладагентом (фреоном).

Самая маленькая модель в серии, Wood's MDK11, благодаря своему компактному дизайну и небольшому весу, идеально подходит для небольших помещений, таких как одна комната или ванная комната, но достаточно мощный, чтобы высушить большие помещения площадью до 50 кв. Более крупные модели этой серии MDK21 (до 70 кв. м) и MDK26 (до 120 кв. м.) являются мощными с привлекательным дизайном для использования в различных помещениях. Осушители легко перемещаются на колесах которые находятся в нижней части осушителя воздуха. На все осушители серии MDK предоставляется 3-летняя гарантия. Все они имеют современный дизайн, ЖК-экран, который позволяет видеть текущую влажность и устанавливать желаемую.

Хорошее решение для сушильных помещений



Осушитель воздуха Wood's LD48PRO + Wood's разработан для использования в сушильных помещениях прачечных, обеспечивая максимальный поток воздуха и эффективность работы. Осушители этой серии были специально разработаны для наилучшего выполнения функции сушки белья, а также для эффективного сбора влаги в помещениях с более высокими требованиями. Осушитель воздуха LD48PRO + Wood's имеет удобную и информативную цифровую панель управления и четыре интеллектуальных режима работы: сушка белья, легкое осушение, работа только с вентилятором и нормальное осушение в соответствии с выбранным уровнем влажности. Вы также увидите на экране уровень влажности в помещении.

Для подвальных, гаражных и других нежилых помещений — осушители серии SW



Все осушители серии SW монтируются исключительно на шведском заводе, модели имеют металлический корпус, большой 10-литровый бак (или возможность слива конденсатаd канализацию), способны автоматически поддерживать желаемый уровень влажности, обладают высокой эффективностью и низким энергопотреблением. Модель SW22F предназначена для помещений площадью до 60 кв. м., а самая мощная модель SW59F может обслуживать помещения площадью до 160 кв. м. и собирать до 41 литра воды в день. Осушители серии SW разработаны для того, чтобы выдерживать высокие уровни пыли и высокие уровни влажности, подходят для удаления влаги в подвалах, на складах или в гаражах, и в то же время очищают воздух с помощью входящего в комплект фильтра SMF против плесени. При замене воздушных фильтров SMF не реже одного раза в год — гарантия на осушители серии SW может быть продлена на срок до 6 лет.

WCD-pro — с большими колесами и ручкой — для удобства транспортировки



На том же шведском заводе также собираются осушители WCD3pro, WCD4pro, которые, как и серия SW, идеально подходят для использования в промышленности, строительстве и других агрессивных средах. Кроме того, осушители серии WCD-pro оснащены прочными колесами и откидной ручкой, которые облегчают их транспортировку.