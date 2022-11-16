Конференция вдохновения для предпринимателей #UzdrīkstiesUzvarēt

Смотрите крупнейшую бизнес-конференцию в Латвии #UzdrīkstiesUzvarēt — в прямом эфире! 16 ноября в международном выставочном центре Ķīpsala 6000 предприимчивых молодых людей со всей Латвии услышат самые яркие и вдохновляющие истории смелости и успеха в бизнесе и профессиональной деятельности от самых выдающихся представителей делового мира и искусства.

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В этом году мы поговорим об успехе и возможностях в Метавселенной — удивительном киберпространстве, где встречаются цифровой и реальный мир, создавая физическую, виртуальную и дополненную реальность. Единственными ограничениями Метавселенной являются наше воображение и наша способность добиваться желаемого. То, что начиналось как развлечение, быстро становится новой бизнес-возможностью для тех, кто готов сделать шаг в неизвестность и открыть для себя потенциал новой реальности.

На мероприятии студенты услышат вдохновляющие истории от:

Kiwie, всемирно известного латвийского уличного художника и создателя выставочного пространства NFT;

разработчиков мобильных игр Beetroot Lab, работающих с известным ирландским рестлером Конором МакГрегором;

We Build Parks, строителей снежных трасс для двух зимних Олимпийских игр;

OX Drive, создателей сервиса совместного использования электромобилей Tesla в Латвии;

Swedbank Latvia, крупнейшего банка Латвии;

Three Cube, лучшей студенческой компании в Латвии в 2021 году;

Printful — о первом единороге Латвии;

латвийских создателей технологии цифровой калибровки звука, которую используют и рекомендуют звукорежиссеры Sonarworks, удостоенные 50 наград Grammy;

JA Latvia выпускников программы лидерства и других.

Программу дополнят яркие шоу латвийских и зарубежных артистов: Chris Cross (Christopher Woschitz) из Австрии, победителя чемпионата мира по исполнительскому искусству, ансамбля струнных инструментов Amber Strings, победителей Всемирной олимпиады талантов и других.

Конференция организована Латвийским агентством инвестиций и развития и образовательной организацией Junior Achievement Latvia в рамках проекта LIAA "Инновационная мотивационная программа" при совместном финансировании Европейского фонда регионального развития и Европейского Союза. Мероприятие поддерживают Swedbank и Unicef.

Информационные спонсоры: Diena, DienasBizness, Inbox.lv, Delfi и Labs of Latvia.