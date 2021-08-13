КОНКУРС: 12 детских подарков к 1-ому Сентября!

@CraftyMe_CraftyYou разыгрывает 12 замечательных подарков к первому сентябрю! В этом году к нам присоединился @rotalnica (Лучший магазин детских игрушек в Риге).

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Какие 12 подарков можно выиграть?

5 купонов на сумму 20€ в детский магазин @rotalnica (A.Čaka iela 59, Riga, Latvia, LV-1011)

*Свой купон вы сможете использовать как онлайн, так и офлайн.

7 подарков от @CraftyMe_CraftyYou (креативный канал для творческих поделок, на любую тему, время года или праздник)

подарок: набор из 3-х. ракеты (сделай сам) +4 подарок: набор для девочек (сделай свое украшение) +8 подарок: калейдоскоп своими руками +7 подарок: сделай свой комикс +5 подарок: набор из 4-х. карон (сделай сам) +5 подарок: сделай свой комикс +5 подарок: набор для мальчиков из 3-х. мечей (сделай свой мечь) +5

Победить смогут аж 12 родителей. Правила конкурса очень простые:

1. 🎁 ПОДПИСАТЬСЯ на Instagram:

@CraftyMe_CraftyYou

@rotalnica

2. 🎁На странице @CraftyMe_CraftyYou под последним постом (пост про этот конкур), в комментариях отметить одного или больше друга/друзей (количество комментариев не ограничено и увеличивает вероятность вашего выигрыша).

Всем удачи!

🎉 Победители будут объявлены на странице @CraftyMe_CraftyYou в сторис 25 августа. Доставка подарков победителям — за наш счет!

P.S: Родителям хочется, чтобы 1-ое сентября оставил в памяти ребенка только самые светлые эмоции и стал поводом для внимательного отношения к учебе на весь следующий год.

Приглашаем Вас в гости в Магазин игрушек @rotalnica (A.Čaka iela 59, Riga, LV-1011) где вы всегда сможете найти что-то интересное и познавательное для своих детей.

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