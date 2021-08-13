КОНКУРС: 12 детских подарков к 1-ому Сентября!
Foto: Publicitātes foto

@CraftyMe_CraftyYou разыгрывает 12 замечательных подарков к первому сентябрю! В этом году к нам присоединился @rotalnica (Лучший магазин детских игрушек в Риге).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Какие 12 подарков можно выиграть?

5 купонов на сумму 20€ в детский магазин @rotalnica (A.Čaka iela 59, Riga, Latvia, LV-1011)

*Свой купон вы сможете использовать как онлайн, так и офлайн.

7 подарков от @CraftyMe_CraftyYou (креативный канал для творческих поделок, на любую тему, время года или праздник)

  1. подарок: набор из 3-х. ракеты (сделай сам) +4
  2. подарок: набор для девочек (сделай свое украшение) +8
  3. подарок: калейдоскоп своими руками +7
  4. подарок: сделай свой комикс +5
  5. подарок: набор из 4-х. карон (сделай сам) +5
  6. подарок: сделай свой комикс +5
  7. подарок: набор для мальчиков из 3-х. мечей (сделай свой мечь) +5

Победить смогут аж 12 родителей. Правила конкурса очень простые:

1. 🎁 ПОДПИСАТЬСЯ на Instagram:

@CraftyMe_CraftyYou
@rotalnica

2. 🎁На странице @CraftyMe_CraftyYou под последним постом (пост про этот конкур), в комментариях отметить одного или больше друга/друзей (количество комментариев не ограничено и увеличивает вероятность вашего выигрыша).

Всем удачи!

🎉 Победители будут объявлены на странице @CraftyMe_CraftyYou в сторис 25 августа. Доставка подарков победителям — за наш счет!

P.S: Родителям хочется, чтобы 1-ое сентября оставил в памяти ребенка только самые светлые эмоции и стал поводом для внимательного отношения к учебе на весь следующий год.

Приглашаем Вас в гости в Магазин игрушек @rotalnica (A.Čaka iela 59, Riga, LV-1011) где вы всегда сможете найти что-то интересное и познавательное для своих детей.

Подписывайтесь на наши каналы: Youtube канал или Instagram.

Мы делимся полезными творческими идеями для детей и их родителей.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'