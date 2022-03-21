Косметика: как выбрать и как помочь коже?

Сейчас, когда в мире царит смятение, хочется обратить внимание и поставить акцент на позитивных нотах. Как мы можем улучшить настроение?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В повседневной жизни мы часто смотримся в зеркало и поэтому приятно видеть ухоженный и здоровый вид кожи! Каждый из нас, чтобы выглядеть и чувствовать себя хорошо, хочет сохранить сияющую кожу лица, но это требует регулярного и правильного ухода за кожей. В современном ритме жизни мы часто теряем время, и мы оставляем заботу о своей коже во втором плане или не обращаем на нее внимания вообще. Проходит время, несколько лет, совершенно незаметно, и только тогда мы констатируем, что что-то с кожей не в порядке. На данный момент, уже признаются различные проблемы с кожей, конечно, они зависят от типа кожи. Акне, угревая сыпь себорея, розацеа, обезвоженная, сухая, раздраженная кожа, гиперкератоз, купероз, это всего лишь небольшой список возможных, которые могут коснуться вашей кожи. Обычно это не так легко предотвратить и для этого потребуется некоторое время, консультации у дерматолога, а также дополнительные финансовые вложения.

В таких случаях у нас возникают вопросы о том, как предотвратить эти проблемы с кожей и как правильно ухаживать за кожей сейчас и в будущем, ведь не секрет, что большинство из нас пытается найти ответы в глубине интернета. Но как не потеряться в огромном количестве информации и не попасться на ложные обещания? Вам часто приходится видеть "кричащую" рекламу с предложениями, обещающими непревзойденный и немедленный эффект, и просто хочется в это верить, но в это время следует помнить, что дерма кожи регенерирует медленно и стойкий эффект обычно заметен примерно через 3 месяца. Это более серьезные дефекты кожи. Например: угревая сыпь, прыщи, пигментация, обезвоженная кожа.

Фото Вия Квикуса с 30-летним стажем работы косметологом, оценила сегодняшнюю непростую ситуацию в мире и задумавшись о том, насколько проще клиентам покупать профессиональную, качественную косметику на основе натуральных ингредиентов, которую используют косметологи в своей рабочей практике по всему миру, интернет-магазин где можно приобрести косметику из Израиля. Израиль — это страна, куда обращаются за лечением со всего мира, потому что здесь высокий уровень медицины и всего, что связано со здоровьем.

Magiray профессиональная косметика

https://www.vksalons.lv/

https://mega.nz/

ONmacabim профессиональная косметика

http://www.onmacabim.lv/

Мы хотим поделиться своими знаниями и рекомендациями по эффективному уходу за кожей



Необходимо помнить, что тип кожи человека меняется в течение жизни. На него влияют различные факторы — возраст, образ жизни и условия труда, климат, а также состояние здоровья. Важно начать заботиться о своей коже вовремя, что уменьшит развитие повреждений кожи в будущем. Каждому было бы желательно узнать у косметолога свой тип кожи, чтобы можно было правильно выбрать подходящие для себя средства ухода за кожей. Когда вокруг так много внешних факторов, ваша кожа будет вам очень благодарна, если вы выбираете самую натуральную косметику, а это наша косметика. Мы предлагаем проверенную и эффективную натуральную профессиональную косметику из Израиля, которая содержит до 98% натуральных компонентов. В широком ассортименте каждый сможет найти подходящую косметику — как косметологи для своей практики, так и товары, подходящие для домашнего использования.

Независимо от типа кожи, каждый день очень важно, так же важно, как пить воду:

Вечером очистите кожу от кожного сала и пыли, скопившейся на ней в течение дня; После очищения восстановить уровень Ph с помощью тоника; Увлажнение, так как кожа становится обезвоженной, очень быстро стареет; Защита от солнца. Вредное воздействие солнца также приводит к преждевременному появлению морщин и нежелательных пигментных пятен.

Давайте посмотрим на одно из самых популярных состояний кожи, акне

Что это такое и как с этим бороться?

Чтобы мы могли эффективно бороться с проблемами кожи, важно сначала понять саму проблему и ее причины.

Обычно это происходит в возрасте полового созревания, когда в организме происходят гормональные изменения, но это может поражать людей в любом возрасте. Основную роль в развитии угревой сыпи играют жирные железы, которые очень активны и вырабатывают кожное сало в очень больших количествах.

В фолликулярном отверстии образуется пробка, секрет не может выйти на верхний слой кожи. Они делятся на два типа: открытые комедоны (черные точки) и закрытые комедоны (белые точки). Мертвые клетки кожи не отшелушиваются и вместе с секретом сальных желез образуют различные пробки. Это благодарное место для скопления бактерий. Если бактерии начинают жить в проходах сальных желез, то на коже мы также можем наблюдать образование пастелей (наполненных гноем пузырьков), а также папул (болезненных красных узелков). Акне обычно поражает обладательниц жирной и комбинированной кожи и возникает на лице, передней части грудины, верхней части плеч.

Вылечить тяжелые формы акне самолечением невозможно, поэтому помощь дерматолога обязательна. Эта проблема является также самой опасной, так как оставляет на лице глубокие шрамы.

Необходимо оценить степень тяжести акне и понять, когда с ней можно бороться самостоятельно, а когда необходима помощь дерматолога. Наиболее распространенные формы комедогенного акне имеют постепенный характер, поэтому весьма вероятно, что вам удастся избежать конкретных лекарств и медикаментов, своевременно начав правильный уход за кожей. Однако если изначально наблюдается одна из самых тяжелых форм или проблема уже признана, то необходима помощь специалиста.

Самые распространенные ошибки, которые совершаются

Одна из самых распространенных ошибок девушек и женщин — попытки скрыть склонную к акне кожу с помощью тональных кремов и пудр, которые обычно содержат масла и другие ингредиенты, ухудшающие состояние кожи. Мы знаем, что акне может быть эмоциональной поэтому предлагаем тоник на растительной основе, не содержащий масла, а так же подсушивающий бактерицидный лосьон с макияжем и натуральная минеральная пудра. Эти продукты будут маскировать дефекты кожи, помогая эмоционально пережить эту проблему, не повреждая кожу.

Увлажнение кожи также часто упускается из виду. Также важно увлажнять жирную кожу, поскольку лечение акне снижает активность сальных желез, а также снижает уровень влаги в коже.

Следует избегать давление прыщей, так как это может только распространить инфекцию. Иногда кровеносные сосуды располагаются очень близко к очень глубоким прыщам, поэтому при надавливании на прыщи инфекция может попасть в кровеносные сосуды, а воспаление может быть опасным для жизни. Выдавливание комедонов, в свою очередь, оставляет дырки, а затем и шрамы. С помощью специальных средств комедоны становятся мягче и постепенно очищаются. Если же выдавили прыщ, то место нужно обработать.

Вы должны думать о своем питании и образе жизни. Следует избегать употребления в пищу сахара и белой муки, а также чрезмерного потребления молочных продуктов. Также следует избегать курения и алкоголя. Стресс и недостаток сна также могут ухудшить состояние кожи.

Желаем всем найти время для себя в этой ежедневной спешке и сделать уход за кожей неотъемлемой частью своего распорядка дня. Только регулярно ухаживая за кожей натуральными средствами, подходящими для вашего типа кожи, вы сможете по максимуму избежать различных проблем с кожей, а также надолго предотвратить признаки старения и сохранить свою кожу красивой и сияющей. Вы сможете быть уверенными в себе и чувствовать себя хорошо в своем теле, ведь глядя в зеркало вы будете наслаждаться увиденным!