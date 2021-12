Краткое руководство для производственных компаний, как не потерять сотни тысяч евро

Производство – это система, которая работает настолько успешно, насколько слаженно и эффективно работают ее компоненты – производственные помещения, оборудование, транспорт, цепочки поставок, произведенная продукция и, конечно же, самое главный ресурс бизнеса – сотрудники. Чтобы совокупность этих элементов работала бесперебойно и генерировала прибыль для компании, важно предусмотреть и вовремя устранить возможные риски. Каждый производственный бизнес может сделать это с помощью страховки. Именно с этой целью в Латвии появилось уникальное комплексное страховое решение для производственных предприятий.

Что такое комплексное страховое решение для производственных предприятий?

В этом году If Apdrošināšana создала и успешно вывела на рынок новое решение, которое предназначено для страхования производственных предприятий.

"Наш многолетний опыт сотрудничества с латвийскими производствами позволяет нам хорошо ориентироваться в нуждах этой отрасли. Поэтому мы создали комплексное решение для производств, в котором учтены и продуманы практически все ситуации, когда предприятию может потребоваться страховка. Есть четыре фактора, которые делают это страховое решение особенно привлекательным для производственных предприятий. Это бонусы страховых покрытий, личный страховой консультант, только один самориск в каждой страховой ситуации, а также выгодная цена", – рассказывает Лайна Звирбуле, руководитель группы продаж If Apdrošināšana в Риге.

Почему стоит выбрать решение If Apdrošināšana?

Комплексное страховое решение для производственных предприятий – это возможность защитить бизнес от неожиданных расходов и позаботиться о работниках, помещениях, движимом имуществе, сырье, произведенной продукции, грузах, а также ответственности перед третьими лицами и непрерывности бизнеса. В решение входят следующие продукты:

Страхование сотрудников

Страхование имущества

Страхование гражданско-правовой ответственности домовладельца/арендатора

Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя

Страхование транспортных средств

Страхование грузов

Страхование гражданско-правовой ответственности производителя в связи с вредом, нанесенным произведенной продукцией

Лайне Звирбуле отмечает, что одно из самых больших преимуществ комплексного решения – это дополнительные бонусы страхового покрытия. "Например, в страховые полисы сотрудников включены решения по предотвращению последствий, вызванных пандемией Covid-19 – для улучшения физического и психического здоровья и самочувствия, а также для скорейшего выздоровления после Covid-19, перенесенного в наиболее тяжелой форме. Другой важный аспект именно для сотрудников производственных предприятий, чтобы в страховой полис была включена склеротерапия, один из самых эффективных методов по лечению вен. Поскольку у персонала производств большая физическая нагрузка и рабочие обязанности зачастую выполняются на ногах, то вопрос здоровья вен тут крайне актуален. Еще один важный фактор для производства – это страхование имущества. Например, оператор оборудования с ЧПУ заболел или находится в карантине, а работник, который его замещает, не получил достаточного опыта в работе с этим оборудованием, поэтому в результате неправильной эксплуатации неосознанно повредил оборудование с ЧПУ. В нашем комплексном предложении предусмотрено покрытие и для такой, и других схожих ситуаций, в ходе которых наносится ущерб имуществу", – пояснет Звирбуле и добавляет, что у комплексного решения есть ряд других преимуществ.

Грамотно вложенные средства для предотвращения рисков. Производственному предприятию необходимо застраховать различные ресурсы и ситуации, в том числе сотрудников, имущество, оборудование, автомашины, гражданско-правовую ответственность за вред, нанесенный продукцией, и т.д. Если покупать страховку на каждый случай отдельно или даже у разных страховщиков, то цена услуги точно будет выше, чем стоимость комплексного страхового решения.

"Конечно, никому не хочется думать о плохих сценариях, но осознание и предотвращение рисков – это важная часть стратегического планирования любой компании. Если вовремя позаботиться о страховании рисков, то можно избежать убытков, измеряемых сотнями тысяч евро. Используя комплексное страховое решение для производственных предприятий, можно существенно сэкономить средства, потому что цена "пакета" ниже, чем стоимость нескольких страховых продуктов, приобретенных по отдельности", – подчеркивает Звирбуле.

Личный консультант. Это преимущество сложно переоценить, потому что один контакт на стороне страховой компании означает существенную экономию в плане времени и финансов, а также больший порядок в страховых делах. Время – это существенный фактор в случае аварии или простоя, потому что остановка производственного процесса означает не только недополученную прибыль, но и прямые убытки.

"Когда вы становитесь клиентом If Apdrošināšana, вам назначается один консультант или один доверенный партнер по всем страховым вопросам – таким образом не нужно поддерживать коммуникацию с несколькими контактными лицами. Например, шофер вашей компании по пути со склада в порт попал в аварию, в ходе которой пострадало транспортное средство, сам водитель, а также произведенная продукция. В этой ситуации водитель может позвонить своему консультанту в If и быстро получить информацию о том, что нужно сделать, чтобы сам сотрудник и компания не понесли ущерб. Так клиент экономит время, общаясь только с одним страховщиком и одним консультантом, который помогает решить все проблемы, возникшие из-за аварии", – рассказывает Марис Радзиньш, руководитель группы продаж If Apdrošināšana в регионах.

Один самориск в каждой ситуации. "Если случается пожар, то зачастую огонь уничтожает сразу несколько объектов – это может быть арендованное производственное помещение, произведенная продукция, оборудование и транспорт, который был припаркован рядом со сгоревшим зданием. Если страховать эти "позиции" по отдельности, то компания заплатит самориск за каждый объект. Комплексное решение в этой ситуации оказывается намного выгоднее, потому что в него включен только один самориск для каждой страховой ситуации. В первом, "классическом" страховом случае самориск может составить даже 3000 евро, а в случае комплексного решения будет только один, самый большой самориск, например, 1000 евро", – поясняет Радзиньш.

Страхование как инструмент экономии времени и денег

В жизни случается всякое, и все потенциальные проблемы предусмотреть нельзя, но все же есть возможность позаботиться о будущем своего предприятия уже сейчас. Страховка помогает компаниям сэкономить существенные денежные средства и время в сложных ситуациях.

"В 2020 году в Латвии были зарегистрированы 1990 несчастных случаев на работе. Отрасль, в которой в 2020 году чаще всего регистрировались несчастные случаи, это обрабатывающая промышленность – 679 несчастных случаев. В среднем страхование здоровья для одного сотрудника в производственной отрасли стоит около 250-350 евро. А отсутствие работника после полученной травмы для компании обойдется еще дороже. Например, если сотрудник получил травму ноги. Благодаря страховому полису, который обеспечил работодатель, сотрудник может сразу использовать услуги платной медицины, не ждать очереди, быстро сделать операцию и уже через полторы недели вернуться обратно к работе", – рассказывает Марис Радзиньш. Он добавляет, что в такие моменты сотрудник чувствует, что компания о нем заботится и начинает больше ценить своего работодателя.

Он убежден, что страхование дает возможность сэкономить деньги в таких сложных ситуациях, которые сложно предвидеть и практически невозможно предотвратить. "Наше решение может помочь, если что-то произошло даже на другом краю света. Мы столкнулись с ситуацией, когда продукция клиента попала на рынок США, после чего в ней были выявлены некие недостатки и кто-то пострадал из-за использования этой продукции. После этого компания оказалась в водовороте проблем. Америку часто называют страной юристов, адвокатов и судов, поэтому понятно, что в случае судопроизводства расходы на юридические услуги могут достигнуть даже 500 000 евро. К этой сумме нужно добавить компенсацию, которую пришлось бы выплатить, если продукт компании действительно бы признали небезопасным. Этот риск тоже покрывается в рамках комплексного страхового решения для производств. Благодаря ему, компания из вышеупомянутого примера смогла выйти из конфликта без убытков, и мы очень рады и горды, что смогли помочь местному предприятию, которое выбрало наше страховое решение", – отмечает Радзиньш.



Запишитесь на консультацию на сайте If Apdrošināšana и получите индивидуальное предложение, в котором будут учтены нужды именно вашего производственного предприятия.