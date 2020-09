Крепкий сон для вас и вашего любимого человека

Качественный ночной сон чрезвычайно важен для здоровья – как для вашего, так и для здоровья человека, которого вы любите. Но если вы ухаживаете за пожилым человеком, который страдает недержанием мочи, то по ночам не всегда удается хорошенько выспаться. Именно поэтому мы разработали впитывающие трусики TENA ProSkin Pants Night, которые защищают от протекания в положении лежа (Lie down protection) и предназначены для обеспечения лучшего качества сна тем, о ком вы заботитесь, а значит, и вам.

Если мы говорим о здоровье (и вашем, и здоровье человека, которого вы любите), то сон так же важен, как питание и физическая активность. Регулярные периоды непрерывного сна – святое дело для большинства из нас, ведь всем нам нужно восстанавливаться и регенерировать, исцелять мышцы и производить гормоны. Сон улучшает способность к концентрации, снижает риск развития болезней сердца и укрепляет иммунитет.

Пожилым людям, которым необходима особая забота, рискованно ночью ходить в туалет самостоятельно. В результате исследования1, в ходе которого рассматривались более 400 госпитализированных пациентов в возрасте старше 60 лет, было констатировано, что более 1/3 всех их падений были связаны с посещением туалета, и почти половина из них произошла ночью. Исследование показало, что большинство падений произошло из-за недостатка помощи.

Домашние условия, конечно, могут быть разными. Но ясно одно: если пожилому человеку ночью нужно срочно самостоятельно посетить туалет, то это создает риск падения. Есть несколько вещей, которые человек, ухаживающий за пожилым, может сделать для снижения этого риска, потому что правильный ночной режим имеет решающее значение. Осознание того, что у вашего близкого есть надежный продукт TENA, может успокоить: например, пожилой человек ночью может медленно и внимательно пойти в туалет или спокойно дождаться, когда придет помощь.

Впитывающие трусики TENA ProSkin Pants Night специально разработаны для использования ночью. Их впитывающая способность на 16 % больше именно в задней части трусиков2, где она важнее всего, если человек находится в положении лежа. Кроме того, двойной внутренний слой трусиков имеет высокую степень впитывания, а эластичные барьеры против протекания помогают сохранять сухость хрупкой кожи и дольше ее защищают. Трусики также дают возможность самостоятельно пользоваться туалетом, так как их так же легко снимать и надевать, как обычное нижнее белье, и они обеспечивают большую независимость.

Ночные трусики TENA ProSkin Pants Night – великолепный продукт, так как они изготовлены из воздухопроницаемых, похожих на текстиль материалов, которые позволяют воздуху циркулировать и обеспечивают тройную защиту от протекания, неприятного запаха и влаги. 99 % людей, ухаживающих за другими, утверждают, что трусики остаются сухими всю ночь3, а результаты лабораторных тестов свидетельствуют о том, что через 7 часов использования они на 32 % суше4. И, наконец, как и все продукты линии TENA ProSkin, трусики прошли дерматологическую проверку и аккредитованы Альянсом здоровья кожи (Skin Health Alliance).

