Кровля без элементов безопасности – это как автомобиль без ремней безопасности

В Латвии использование элементов безопасности для кровли приобретает все большую популярность. Жители все ответственнее относятся к своему здоровью, безопасности, а те, кто установил системы солнечных коллекторов, усматривают в этом даже материальную выгоду. Однако еще нередки случаи, когда о снегозадержателях, кровельных мостиках, лесенках и других элементах безопасности для кровли мы вспоминаем когда видим на крыше опасные скопления снега или когда происходит несчастный случай, повреждаются стоящие рядом автомобили, дорогие декоративные растения во дворе или другое имущество.

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Элементы безопасности для кровли в североевропейских странах, наиболее передовых в области обеспечения безопасности человека, давно стали требованием, определенном в строительных нормативах. Поэтому там без установки этих элементов дом не может быть признан пригодным для использования. У нас же из соображений экономии, особенно в отношении строительства дома не для себя, а на продажу, эта мера нередко откладывается на более позднее время.

Другая довольно часто встречающаяся проблема – недостаток сведений о новейших строительных продуктах. При покупке, например, автомобиля мы знаем, что он должен быть безопасным, иметь ремни безопасности, подушки безопасности, противоскользящие и другие функции безопасности. Между тем при обновлении кровли или покупке дома мы редко задумываемся о том, как забираться на крышу, подойти к трубе, солнечным коллекторам, как обезопасить себя от обвала с крыши снега или льда. Давайте ознакомимся с основными группами элементов безопасности кровли, их функциями и новинками в этой области. Не важно из чего сделана кровля вашей крыши, – стальных, фиброцементных, битумных листов, керамической плитки или другого материала. Каким бы ни был материал, следует использовать те же элементы безопасности. Отличаются лишь детали их крепления к кровле.

Прежде всего, следует обратить внимание на то, что эти элементы безопасности обеспечивают не только безопасность (людей, автомобилей, растений, террас и др.) и удобство работы на крыше. Они одновременно защищают и сам дом: кровлю, чердачные окна, систему отвода дождевой воды, вентиляционные трубы, антенны, солнечные коллекторы, другие находящиеся на крыше элементы. Кровля, оснащенная элементами безопасности, долго будет сохранять свой привлекательный вид, герметичность и другие эксплуатационные качества.

Наиболее востребованы четыре группы элементов безопасности: снегозадержатели, настенные и кровельные лестницы, кровельные мостики, создающие горизонтальную поверхность, для более высоких зданий – защитные ограждения.

Элементы безопасности кровли защищают не только людей и находящие возле дома предметы, но и чердачные окна, трубы, системы отвода дождевой воды, а также саму кровлю во время нахождения на ней людей. Фото из архива RUUKKI.

Выбирая настенные и кровельные лестницы, следует обратить внимание на то, достаточно ли они широкие и прочные, есть ли в комплекте удобные поручни. Элементы крепления кровельных лестниц должны соответствовать материалу кровли и устанавливаться так, чтобы при нахождении на крыше человека покрытие не повредилось, т.е. не поцарапалось, не изогнулось, не раскрошилось и не сломалось.

В прошлом году на рынке была представлена новинка – запатентованная технология «Ruukki SafeGrip», обеспечивающая значительно лучшее сцепление ступеней лестницы с подошвой обуви, даже в сырую погоду, при изморози, в снегопад.

Новые элементы безопасности «Ruukki SafeGrip» для кровли обеспечивают оптимальное сцепление с обувью даже в сырую погоду и при морозе. Фото из архива RUUKKI.

Трубчатые снегозадержатели (другое название – снегоуловители, снегобарьеры) прочнее, эффективнее, кроме того, выглядят более эстетично. На солнце снег в трубчатых снегозадержателях тает быстрее. Талая вода поступает в систему отвода дождевой воды. Снегозадержатели прежде всего следует установить над входами в дом, въездами в гараж. Они необходимы и над террасами, а также везде, где могут находиться люди или автомобили.

Снегозадержатели необходимо установить по крайней мере над входами, воротами гаража, чтобы защитить от схода снега и льда людей, автомобили, террасы и растения.

Снегозадержатели следует также установить в таких местах на крыше, где тяжелые и разрушительные массы снега и льда могут упасть на находящуюся ниже часть кровли, крышу гаража, солнечные коллекторы или другие части дома.

Чтобы падающий снег и лед не повредили нижние скаты, необходимо оборудовать снегозадержатели и на находящемся выше скате. Фото из архива RUUKKI.

Кровельные мостики – это прочные горизонтальные дорожки, создающие безопасный и удобный доступ к нужному месту крыши и возможность передвигаться в вертикальном положении. Они имеют очень прочную конструкцию и дают отличное сцепление с подошвой обуви при любой погоде. К мостику можно крепить страховочный пояс.

Кровельные мостики обеспечивают безопасный доступ к дымовым трубам, солнечным коллекторам и другим участкам крыши. Трубчатые снегозадержатели обладают большей прочностью и быстрее растапливают снег. Фото из архива RUUKKI.

На таком мостике вы будете чувствовать себя уверенно и в условиях безопасности сможете спокойно почистить дымовую трубу, солнечные коллекторы и другие элементы. Замечено, что удобный и безопасный доступ к солнечным коллекторам способствует их экономической выгоде и быстрой окупаемости. Ведь заснеженные солнечные коллекторы могут перестать функционировать до тех пор, пока не будут очищены. Эффективность солнечных коллекторов может также снизиться весной и летом, когда в засушливую погоду покрываются цветочной пыльцой.

Если для крыши вашего дома требуются и снегозадержатели, и ограждения, воспользуйтесь решением «два в одном» (приспособлением, служащим и ограждением, и снегозадержателем). Эта конструкция более эстетична, а для ее установки требуется вдвое меньше крепежных элементов, чем для монтажа ограды и снегозадержателя в отдельности. Такое решение отлично подходит для школ, поликлиник, многоквартирных домов, магазинов, т.е. для зданий, возле которых обычно многолюдно и возле которых расположены стоянки автомобилей.

Решение «два в одном» – кровельное ограждение и снегозадержатель. Фото из архива RUUKKI.

Элементы безопасности для крыши лучше всего приобретать и устанавливать одновременно с кровельным покрытием. Это поможет избежать ошибок. Если же вы приобрели дом без элементов безопасности для крыши или решили установить эти элементы после создания кровли, не беда. В этом случае, прежде чем заказать элементы безопасности, проконсультируйтесь с продавцом, указав материал, вид, цвет кровельного покрытия, чтобы подобрать подходящие конструкции, детали для крепления и герметизации.

Элементы безопасности для кровли нетрудно установить и самостоятельно, если у вас есть необходимые инструменты и навыки. Финское предприятие «Ruukki», один из долголетних лидеров в области производства кровельных материалов и конструкций, подготовило очень подробные, иллюстрированные руководства по установке кровельных элементов. Эти материалы можно получить везде, где продается продукция «Ruukki», или скачать на веб-сайте www.ruukki.lv . Один из видов продукции «Ruukki» – стальные кровельные листы, однако, как утверждает производитель, все предлагаемые им элементы безопасности для кровли, системы отвода дождевой воды подходят для всех видов кровельного покрытия (стального, керамического, бетонного, фиброцементного, битумного и т. д.) и всех видов зданий – частных домов, коттеджей, многоэтажных жилых домов, домов отдыха, школ и других общественных зданий.