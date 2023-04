Крупнейшая конференция в странах Балтии по теме Финтеха и э-коммерции

ECOM'21 — это ведущая международная конференция по темам е-коммерции и Финтехa, на которой встречаются лидеры отрасли и обсуждаются последние тренды и вызовы развивающихся компаний. Конференция организована совместно компаниями DECTA, KPMG и Mastercard.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Присоединяйтесь к нам, чтобы получить ценные идеи, установить новые деловые знакомства и оставаться впереди игры в быстро развивающихся областях электронной коммерции и Финтеха. На конференции выступят более 55 докладчиков из более чем 24 стран, и ее посетят более 550 профессионалов из более 200 компаний. ECOM'21 пройдет в Риге, Латвия, в потрясающем выставочном центре Hanzas Perons. Во время конференции у вас будет возможность посетить мастер-классы и панельные дискуссии по различным темам, от тенденций платформы Meta и NFT до криптовалют, embeded finance, кибербезопасности, актуальных сложностей с которыми сталкиваются компании при запуске бизнеса электронной коммерции и многого другого.

Вот лишь несколько тем мастер-классов и панельных дискуссий:

● Money in Motion — Forex, Web3 Projects, and Fintech Regulation on the Move

● Securing Your Supply Chain from Ransomware Threats

● Beyond Discounts — Selling Online with a Personal Touch

● Breaking Through the Noise — How to Stand Out and Succeed in the Crowded eCommerce Space

● Upper Funnel Marketing Strategy — A Vital Component of High Conversion Rate

Один из основных моментов конференции этого года — уникальный мастер-класс под названием "Business-Speed-Networking". Это уникальная возможность встретиться с другими руководителями, профессионалами индустрии и познакомиться с многими участниками за короткое время. У вас будет 5 минут с каждым участником, чтобы представить свою идею, свою компанию или свой продукт!

На ECOM'21 вы сможете услышать доклады спикеров из таких компаний как Mastercard, KPMG, DECTA, Binance, AirBaltic, Luminor, Zalando, Stockmann, Booking Group, Httpool, Huntli, Rimi Baltic, Salesforce, Outvio и многих других.

В этом году ECOM'21 запустил новое приложение для общения и встреч с другими участниками, а также для отслеживания событий конференции. Приложение позволяет заранее бронировать встречи, настраивать свое расписание, регистрироваться на мастер-классы, следить за обновлениями, участвовать в играх и многом другом!

Конференция предоставит множество возможностей для общения. Оба дня конференции будут завершены не формальным вечерним мероприятием, где такие партнеры как Hendrick's GIN, Sailor Jerry и Monkey Shoulder удивят разнообразием коктейлей. Во второй вечер конференции группа DAGAMBA представит музыкальное выступление и закрепит незабываемые позитивные впечатления.

Партнеры и участники конференции поделятся не только практическими знаниями, но и будут разыгрывать специальные предложения и промокоды. Приходите и лично познакомьтесь с экспертами из таких компаний как Venipak, Kyte Global, Salesforce, Finchecker, Geniusto, OX Drive, Power Rabbit, FindaNode, Fintech Latvia Association и других! Медиа-партнерами события являются платформы Nordic Fintech Magazine и The Fintech Times.

ECOM'21 — это двухдневная конференция организованная по принципу "все включено", что означает, что обеды, закуски и коктейли включены в стоимость билета. Получите свой билет уже сегодня на www.ecom21.com.