Лаборатория эмбриологии клиники Northway – место, где исполняется мечта семьи

Многие пары мечтают о прибавлении в семействе, однако в силу разных обстоятельств на воплощение этой мечты может потребоваться больше времени, чем планировалось. Если оказывается, что наступлению беременности мешают нарушения фертильности, то в наши дни есть множество решений: лечение бесплодия с помощью медикаментов, хирургическое лечение и, если это не помогает, — медицинское оплодотворение, которое было бы невозможным без такого специалиста, как эмбриолог. Именно работа эмбриолога является важнейшим этапом процедуры медицинского оплодотворения, в которой для достижения успешного результата — наступления беременности — недопустима даже малейшая неточность.

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Подробнее с работой эмбриолога и средой, где зарождается новая жизнь, — новой Лабораторией эмбриологии — знакомит заведующая лаборатории клиники Northway, эмбриолог Светлана Котелович.

Эмбриолог — виртуоз, выполняющий ювелирную работу

Эмбриолог — это специалист, который в лабораторных условиях оценивает качество яйцеклеток и сперматозоидов, подготавливает яйцеклетки к медицинскому оплодотворению и наблюдает за культивацией эмбриона, заботясь о безопасных условиях для его развития.

День эмбриолога начинается с мониторинга инкубатора или "дома для эмбриона", где необходимо поддерживать оптимальный температурный режим и уровень влажности, а также контролировать содержание газов. Далее эмбриолог проверяет эмбрионы, оценивает их по дням культивации и следит за их развитием.

Как поясняет заведующая лаборатории клиники Northway, "работа эмбриолога требует чрезвычайного терпения, точности и умения принимать ответственные, даже судьбоносные решения. Движения рук эмбриолога должны быть ловкими и даже виртуозными, потому что работу нужно выполнять с ювелирной точностью. Любая неточность может стать роковой ошибкой".

Команда эмбриологов клиники Northway – целеустремленная и мотивированная

В клинике Northway трудятся высококвалифицированные эмбриологи с многолетним опытом лабораторной работы. Именно благодаря их успешной деятельности, количество беременностей, наступивших с помощью вспомогательной репродуктивной технологии (ART), с каждым годом увеличивается.

Чтобы достичь наивысших результатов в своей работе и помочь все большему количеству пар победить бесплодие, эмбриологи клиники Northway регулярно и целенаправленно совершенствуют свои знания и профессиональные компетенции — участвуют как в местных, так и в международных конференциях, симпозиумах, семинарах и курсах, посещают практические семинары, чтобы следить за новейшими тенденциями и инновациями в своей сфере. Но, как признает эмбриолог клиники Northway, "бесценные знания эмбриолог в основном получает именно из собственного рабочего опыта".

Эмбриолог — это не только работа. Это жизненная миссия — делать все возможное для того, чтобы на свет родился здоровый ребенок. Одновременно это и огромная мотивация, которая заставляет непрерывно совершенствовать свои знания и навыки. "Оказывать помощь людям, решать сложные задачи, наблюдать за результатами проделанной работы и видеть счастливых пациентов, которые доверились нам, чтобы мы помогли исполнить их мечту о родительстве — это доставляет неописуемую радость и мотивирует стремиться к еще более высоким результатам", — говорит эмбриолог.

Сотрудничество эмбриологов с гинекологами-репродуктологами — важный фактор для успешного лечения бесплодия

Заведующая лаборатории клиники Northway, эмбриолог Светлана Котелович подчеркивает, что успешный результат в лечении бесплодия невозможен без тесного сотрудничества с гинекологами-репродуктологами. В клинике Northway эмбриологи и гинекологи-репродуктологи общими усилиями подбирают подходящий к нуждам пациента протокол, соответствующий метод медицинского оплодотворения, а также решают проблему неудачных предыдущих циклов и помогают подготовиться к процедуре оплодотворения. Индивидуальный подход к каждой паре заметно увеличивает шансы пациентов на наступление беременности в результате медицинского оплодотворения.

Несмотря на то, что работа эмбриолога идет за дверями лаборатории, зачастую важна прямая коммуникация с пациентами. "Мы с радостью консультируем пациентов, которые хотят получить дополнительную информацию о ходе культивации эмбриона, его развитии, а также рассказываем пациентам о возможностях использования донорского материала в нашей клинике", — рассказывает эмбриолог.

Гордость клиники Northway — новая Лаборатория эмбриологии

Лаборатория эмбриологии - важнейшая составляющая любой клиники репродуктивной медицины. Именно здесь проходит важнейший и решающий этап процедуры медицинского оплодотворения — зарождение новой жизни. Человеческие эмбрионы чрезвычайно чувствительны к воздействию разных факторов окружающей среды, и условия, в которых они живут до тех пор, пока не попадут в тело матери, имеют большое значение для правильного и полноценного развития эмбрионов. Поэтому лаборатория, используемые в ней технологии и вспомогательные материалы должны соответствовать самым строгим требованиям.

Помощь парам в том, чтобы победить бесплодие и зачать ребенка - приоритет клиники Northway, поэтому в клинике создана совершенно новая Лаборатория эмбриологии, оборудованная новейшими и самыми современными высококачественными технологиями, которые значительно помогают в работе эмбриологов. "Мы создали наилучшие условия для работы с биоматериалом, что позволяет нам обеспечить его комфорт и безопасность, а также помогает достичь высоких результатов", — новой лабораторией гордится заведующая, эмбриолог Светлана Котелович, которая вместе со своей коллегой, эмбриологом клиники Northway Татьяной Феофановой, разработали проект этой лаборатории в строгом соттветствии с высочайшими стандартами качества. В свою очередь, оборудовать лабораторию помогла компания Cooper Surgical – мировой лидер в производстве оборудования для лабораторий IVF, что означает, что оборудование Лаборатории эмбриологии соответствует новейшим стандартам GMP (Good Manufacturing Practice) или надлежащей производственной практики.

В лаборатории клиники Northway проводятся такие процедуры, как:

медицинское оплодотворение (IVF, ICSI, PICSI),

культивация эмбриона до стадии бластоцисты,

внутриматочная инсеминация, или IUI,

витрификация (замораживание и размораживание) эмбрионов и ооцитов,

трансфер эмбрионов (перенос в полость матки),

обработка спермы и подготовка ее к оплодотворению,

вскрытие эмбриональной оболочки с помощью лазера (анг. assisted hatching),

биопсия трофэектодермы или клеток поверхности эмбриона,

хранение генетического материала,

анализ эякулята по стандартам Всемирной организации здравоохранения и его замораживание,

TESA (тестикулярная аспирация сперматозоидов) и MicroTESE (микрохирургическая биопсия тестикул),

работа с программами донорства яйцеклеток, спермы или эмбрионов.

Строгие требования во всем

Безопасная и стерильная среда

В эмбриологической лаборатории Northway действуют очень высокие требования к чистоте окружающей среды, поэтому в ней обеспечена отдельная приточная и вытяжная вентиляция, оборудованная специальными фильтрами для очищения воздуха от любого загрязнения, в том числе от микрочастиц, аллергенов, бактерий и плесени. Дополнительно в лаборатории установлено оборудование для фильтрации воздуха Coda Aero, которое еще больше очищает воздух и повышает его качество. Также лаборатория оборудована специализированной многоуровневой системой снабжения медицинским газом и системой непрерывного электроснабжения.

Технологии высочайшего класса

Клиника Nortway оборудована новейшей и самой современной аппаратурой, такой, как:

Ламинарный шкаф K-Systems – высокотехнологичная рабочая станция IVF, которая обеспечивает высокую степень защиты биологического материала в ламинарном потоке приточного воздуха. В поверхность ламинаров встроена система RI Witness. В этой нагревательной поверхности есть 5 датчиков для измерения температуры, которые обеспечивают точнейший контроль поверхностных параметров. С помощью встроенного в ламинарный шкаф стереомикроскопа эмбриолог может максимально безопасно работать с клетками.

– высокотехнологичная рабочая станция IVF, которая обеспечивает высокую степень защиты биологического материала в ламинарном потоке приточного воздуха. В поверхность ламинаров встроена система RI Witness. В этой нагревательной поверхности есть 5 датчиков для измерения температуры, которые обеспечивают точнейший контроль поверхностных параметров. С помощью встроенного в ламинарный шкаф стереомикроскопа эмбриолог может максимально безопасно работать с клетками. Долгосрочный настольный инкубатор K-Systems G210 InviCell с интегрированной камерой для смешивания газов (100% N2 и 100% CO2) обеспечивает точную концентрацию CO2 un O2. Инкубатор обеспечивает стабильный уровень рН, температуру, концентрацию газов и осмолярность. В комплекте с патентованной технологией нулевого электромагнитного поля EM Neutratm и передовой технологией нагревания инкубатор обеспечивает оптимальные условия для роста эмбриона. В инкубатор интегрированы HEPA-фильтр-фильтр и УФ-свет.

с интегрированной камерой для смешивания газов (100% N2 и 100% CO2) обеспечивает точную концентрацию CO2 un O2. Инкубатор обеспечивает стабильный уровень рН, температуру, концентрацию газов и осмолярность. В комплекте с патентованной технологией нулевого электромагнитного поля EM Neutratm и передовой технологией нагревания инкубатор обеспечивает оптимальные условия для роста эмбриона. В инкубатор интегрированы HEPA-фильтр-фильтр и УФ-свет. Питательные среды для культивирования Single step — в лаборатории используются самые современные одноступенчатые питательные среды для культивации эмбрионов, которые позволяют не перемещать двух-трехдневных эмбрионов в другую культивационную среду. Это уменьшает вероятность ошибок и не вызывает изменений условий культивации.

— в лаборатории используются самые современные одноступенчатые питательные среды для культивации эмбрионов, которые позволяют не перемещать двух-трехдневных эмбрионов в другую культивационную среду. Это уменьшает вероятность ошибок и не вызывает изменений условий культивации. Также в Лаборатории эмбриологии используется инвертированный микроскоп фирмы Nikon TE2000 с системой микроманипуляции Narishige, который необходим для манипуляций с клетками и эмбрионами. С его помощью эмбриологи также оценивают качество развития материала.

Безопасность генетического материала

Вход в эмбриологическую лабораторию закрыт даже для персонала клиники, доступ обеспечен только эмбриологам. Чтобы попасть в зону эмбриологической лаборатории и соседние помещения, персонал должен переодеться в стерильную одежду, сменить обувь, надеть маску, шапочку и перчатки. На полу разложены специальные липкие асептические коврики, которые обеспечивают защиту от любых микроорганизмов, которые могут находиться на подошвах.

Генетический материал хранится в отдельном помещении, в котором обеспечены максимально подходящие для этого условия, чтобы материал был в полной безопасности. Эмбриологи клиники Northway работают в команде, поэтому всегда проводят двойные проверки, чтобы исключить вероятность ошибки.

Современнейшие технологии и новейшие мировые достижения практики IVF, опытные и высококвалифицированные работники являются ключом к успеху Лаборатории эмбриологии клиники Northway. Поэтому каждой паре, которая столкнулась с трудностями в зачатии ребенка, заведующая лаборатории клиники Northway, эмбриолог Светлана Котелович рекомендует своевременно обращаться за помощью к врачам-репродуктологам и эмбриологам. "Чем дольше вы будете это откладывать, тем труднее будет достичь положительного результата", — подчеркивает эмбриолог. Она добавляет, что имеет смысл подумать и о замораживании генетического материала, что поможет избежать осложнений при планировании ребенка в будущем.