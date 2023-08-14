Latvia Sotheby's расширяет предложение эксклюзивных офисов в центре Риги

Latvia Sotheby's International Realty расширяет предложение офисных помещений в престижном районе Тихого центра Риги и в активной части центра.

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Предложение включает в себя два объекта, расположенных в самом сердце метрополии, при этом каждый из них соответствует разному ритму жизни — презентабельные офисные помещения с большими террасами на крыше и незабываемым видом на панораму Риги на улице Гертрудес, 12 и тишина и гармония в офисных помещениях или квартирах на ул. Дзирнаву, 37.

"Тем, кому важны активная среда и незабываемый вид, предлагаются для аренды презентабельные офисные помещения в активном центре Риги — на улице Гертрудес, 12. Этот объект уникален просторными террасами на крыше, с которых открывается великолепный вид на город. Общая площадь помещений, расположенных на 5-8-ом этажах здания одно под другим — до 1016,9 кв.м плюс 108,8 кв.м террас. Планировка включает в себя 23 кабинета и переговорных комнаты разной площади, несколько санузлов, складские помещения, представительный холл и две террасы с чудесным видом на панораму Риги. Помещения оборудованы всем необходимым для современного офиса, включая системы вентиляции и кондиционирования, панорамные окна с прекрасным видом на город. В здании обеспечена круглосуточная охрана", — рассказал специалист по продажам Latvia Sotheby's International Realty Мартиньш Узкалнс.

С другой стороны, для тех, кто ищет для покупки офисные помещения в Тихом центре Риги, подходящим выбором будет здание на улице Дзирнаву, 37, где можно обустроить офисы различной площади с отличной рабочей средой для предприятий и коллективов разного размера либо реализовать инвестиционный проект с возможностью создания 19 квартир площадью от 53 до 141 кв. м для дальнейшей сдачи в аренду или продажи. Уже в течение года отдача инвестора может составить один миллион евро. Недвижимость расположена в семиэтажном доме в исторически значимом квартале архитектуры югендстиля с развитой инфраструктурой — рядом общественный транспорт, магазины и рестораны, сравнительно недалеко расположены культурные объекты и парки, то есть все, что необходимо для бизнеса и для семьи. Помещения просторные и современные, вместе с ними можно арендовать парковочные места и складские помещения, которые находятся в подвальном этаже. Здание введено в эксплуатацию в 2002 году и имеет все подключения к централизованным коммуникациям, городское отопление и круглосуточную охрану. Общая площадь помещений — 1791 кв.м.

По словам владелицы Latvia Sotheby's International Realty Илзе Мазуренко, к обоим объектам уже есть большой интерес: "Высокий спрос со стороны клиентов подтверждает стремление к качеству и высоким стандартам в выборе как офисных помещений для предприятий, предлагающих отличные условия для работы в идеальной локации, так и удобных и современных квартир, которые могут быть приспособлены к потребностям клиента. Сейчас большое значение в сфере недвижимости имеет гибкость — возможность адаптировать помещения под пользователя и предусмотренные цели, что мы также можем предложить своим клиентам".

Sotheby's International Realty является представителем ведущего мирового бренда эксклюзивной недвижимости Sotheby's International Realty в Латвии, который предлагает высококлассную недвижимость в Латвии и мире для покупки, аренды или инвестиционных целей.