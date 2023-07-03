Латвийская компания с бразильским характером: история успеха Tramontina

Говядина по-бургундски с полентой. Жителям Латвии это блюдо может показаться немного экзотическим, но в Бразилии, откуда родом Жозелито Гуссо (Joselito Gusso), член правления всемирно известного бренда Tramontina, оно вполне обыденное и даже достойно дружеского упрека — "ну слишком уж просто!". Мы встретились с Жозелито Гуссо в Риге по случаю пятилетия латвийского представительства Tramontina. Он солнечно улыбается и с большим энтузиазмом рассказывает о ценности команды, инвестициях в устойчивость и с оптимизмом смотрит на развитие Балтийского региона в целом.

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5 успешных лет представительства Tramontina в Латвии



У компании Tramontina 16 международных представительств, в том числе — офис в Латвии. Благодаря стратегически выгодному расположению, удобной деловой инфраструктуре и высокообразованной рабочей силе Tramontina видит Латвию и Ригу как идеальное место для расширения своей деятельности в Европе. В настоящее время при поддержке латвийского представительства продукция Tramontina успешно продается в странах Балтии, в Восточной Европе, а также в Грузии и многих других странах.

В июне этого года в Jurmala Golf Club состоялось торжественное мероприятие, посвященное 5-летнему юбилею латвийского представительства Tramontina. На мероприятии собрались партнеры и клиенты из семи стран, представители компании и семи заводов. В рамках мероприятия был представлен новый ассортимент, в том числе новинка года — линия фарфоровых изделий. Для удовольствия всех гостей было подготовлено кулинарное шоу искусного бразильского шеф-повара Адриано Габриэля. Это мероприятие стало отличным способом отметить успехи латвийского представительства Tramontina за последние пять лет.

"Спустя 5 лет работы в Латвии мы уверены, что сделали наилучший выбор. Мы намерены сделать рижское представительство еще более важным — это стратегический центр для расширения на европейском рынке. Мы еще не знаем, насколько большим будет латвийское представительство, сколько людей будет работать здесь в дополнение к нынешним 14 сотрудникам, но мы точно знаем, что все важные решения в отношении европейского региона будут приниматься именно в рижском офисе. Латвия является частью Европейского союза, у вас сильная валюта и хорошие соседи, вы близки к скандинавским странам. Я не только думаю, что здесь красивые пейзажи и умные люди, я также верю в будущее стран Балтии и в то, что качество жизни здесь значительно улучшится", — с оптимизмом смотрит в будущее Жозелито Гуссо.

Его коллега — Линда Роде, руководительница латвийского офиса Tramontina — признает, что на европейском рынке конкуренция очень высока, учитывая присутствие как местных, так и глобальных брендов, а также рост числа частных марок. Однако Tramontina верит в свою конкурентоспособность и предлагает высококачественную продукцию по доступным ценам во всех сегментах рынка — экономическом, среднем и премиум. Сохраняя ориентацию на качество и инновации, компания продолжает предоставлять превосходную продукцию клиентам в Балтийском регионе.

Есть почти в каждый в доме, но никто об этом не подозревает



На родине бренда — в Бразилии — Tramontina пользуется беспрецедентной узнаваемостью бренда: у 80% опрошенных дома есть продукция Tramontina, а 94% знают или слышали о бренде. Интересно, что и в Латвии у многих людей есть кухонная утварь Tramontina, однако они даже не подозревают, какую продукцию они используют. И используют годами, потому что качество продукции гарантирует, что она прослужит 20 лет и более. Как в этой ситуации обеспечить хорошие продажи?

"Объем продаж во многом зависит от поведения потребителя, а не от жизненного цикла продукта. У меня дома есть посуда из нержавеющей стали, которой уже более 25 лет. Но наступит день, когда я захочу попробовать что-то другое. Возможно, кто-то дважды подумает, прежде чем менять свой смартфон или планшет, потому что цена этих продуктов выше, чем цена одного ножа или сковороды. С другой стороны, стоимость продукции, которую мы производим, не особенно высока по сравнению с ежемесячными расходами наших клиентов. И мы уверены, что нам нужно предлагать больше продуктов, чтобы сделать повседневную жизнь клиентов более комфортной. Например, у наших клиентов все еще есть наши ножи, но нам, вероятно, нужно предложить что-то новое: нож для томатов, нож для сыра и т. д. Я бы сказала, что мы не уделяем слишком много внимания жизненному циклу продукта, а скорее пытаемся предложить вам новый продукт, а также новый опыт — товары из переработанных материалов, с меньшим количеством пластика", — рассказывает представительница Tramontina Линда Роде.

На шаг впереди мегатрендов и рука об руку с устойчивостью



Tramontina всегда уделяла первоочередное внимание устойчивости и ответственной производственной практике на протяжении всей своей истории, а компания существует уже более 112 лет. Компания реализовала различные инициативы, в том числе создала центры сбора и переработки отходов, системы очистки воды и инновационные производственные процессы, которые сводят к минимуму отходы и загрязнение окружающей среды. Забота Tramontina об окружающей среде остается неизменной, и компания продолжает внедрять инновации и разрабатывать новые продукты и экологичные производственные процессы. Ранее в этом году компания разработала новую упаковочную линию Leaf, в которой полностью отсутствует пластик, а в 2024 году компания планирует добиться нулевых выбросов CO2 и перестать использовать пластик в процессе производства.

"Мы всегда включали экологические, социальные и управленческие аспекты ESG в нашу деятельность. Это уже часть нашей ДНК. Я работаю в компании более 30 лет и могу засвидетельствовать, что мы всегда заботились об окружающей среде, людях и качестве продукции. В Бразилии очень строгие требования к отраслевому регулированию, и как компания-экспортер мы внедряем и соблюдаем все соответствующие стандарты.

У нас есть центр сбора мусора на одном из наших объектов в южной части Бразилии, куда отправляются все отходы наших заводов. Там происходит процесс переработки отходов, и после переработки пластика, картона и других материалов, мы продаем их рынку. Мы повторно используем воду на нашем производстве, перерабатывая и очищая ее. Только представьте: если бы у нас не было перерабатывающего завода, нам пришлось бы заказывать 30 грузовиков каждый день, чтобы "избавиться" от жидких отходов. То же самое и с древесной стружкой. Если бы мы не использовали ее для производства отопительных брикетов, нам бы пришлось каждый день использовать 6-8 грузовиков для перевозки древесной стружки в другое место. Но мы внедрили устойчивые процессы в наше производство, тем самым заботясь об окружающей среде и снижая наши затраты", — поясняет Жозелито Гуссо.

От кастрюль и ножей — к авиации



Сегодня почти каждая компания в некотором роде становится ИТ-компанией, поскольку использует автоматизацию, программирование и т.д. Tramontina много инвестирует в технологии. По словам Гуссо, все процессы компании можно автоматизировать, поскольку они повторяются. Это, в свою очередь, приводит к лучшему качеству продукции. В настоящее время в Tramontina работают более 200 высококвалифицированных инженеров, и с помощью этих сотрудников в компании появляются инновационные продукты.

"Год назад мы создали Guru. Это плита на 1 кастрюлю, она подключена к приложению на телефоне. Приложение "помнит" более 200 рецептов, и, если у вас нет хороших кулинарных навыков, вы можете использовать Guru и просто следовать инструкциям. Guru помогает следить за временем приготовления и температурным режимом.

Но это само собой разумеющаяся вещь, поскольку мы производим кухонную утварь более 100 лет. Однако в нашей компании есть определенная творческая свобода, которую могут использовать различные бизнес-единицы для разработки того, что они считают важным. Так год назад в нашем производстве появились умные ящики для инструментов, используемые в авиации. В ящики встроен искусственный интеллект, который отслеживает, кто и какой инструмент из ящика взял. На экране ящика отображается информация о том, какой инструмент отсутствует, и в авиации эта информация имеет критическое значение. В прошлом году этим продуктом начала пользоваться бразильская авиакомпания Embraer, а в этом году я увидел эти ящики и в рижском аэропорту!" — не скрывает радости представитель Tramontina.

Цифры важны, но на первом месте — люди



В конце разговора Жозелито Гуссо обращается к цифрам, которые, очевидно, являются очень важным показателем для бизнеса. "У нас есть отдел послепродажного обслуживания с 32 людьми, обслуживающими все 22 000 продуктов, которые мы производим. Каждый клиент может позвонить, отправить электронное письмо или сообщение в WhatsApp. Мы получаем до 1000 сообщений в день. Конечно, отчасти это жалобы, но большинство сообщений содержат вопрос: где я могу найти конкретный продукт? Мне это кажется очень важным, это означает, что люди доверяют нам и довольны нашей продукцией.

Еще на нескольких бразильских сайтах, где люди могут голосовать и оставлять отзывы о различных компаниях, мы получили 97 баллов из 100 за последние 3 года. Это очень важный факт", — подчеркивает Гуссо.

Однако не только клиентов компания балует своим вниманием. Tramontina также заботится о своих сотрудниках, их детях и местном сообществе.

"8 лет назад в городе Карлус-Барбоза мы создали образовательный центр — отремонтировали старые заводские здания в центре города, потому что хотели сохранить их, поэтому адаптировали к нуждам образовательного центра. Здесь у нас есть аудитория для лекций и комнаты с роботами и машинами для литья пластмасс под давлением. Мы предлагаем обучение для детей наших сотрудников от 14 до 16 лет. Утром они идут в школу, а днем приходят к нам. Центр открыт не только для детей наших сотрудников, но и для широкой публики. Следует отметить, что это бесплатно и учащимся не обязательно работать в Tramontina после этого.

Еще мы преподаем языки, налаживаем партнерские отношения с университетскими программами MBA в различных областях: коммерции, финансах и прочих в зависимости от необходимости. Центр очень активен, и я горжусь его работой", — говорит Гуссо.

Он убежден, что эти ценности — ставить людей на первое место и заботиться о них — исходят от основателей Tramontina и сообщества, в котором они выросли. "В то время у них не было умных бизнес-книг или образования, но для них эти ценности были естественными, и одна из моих задач — сохранить их и передать всем сотрудникам Tramontina. И главное — не на словах, а на деле".