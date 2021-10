Латвийская ювелирная сеть «Given by Grenardi» планирует эмитировать облигации

Чтобы привлечь финансирование для быстрого развития предприятия на балтийском рынке, ведущая латвийская розничная сеть ювелирных изделий "Given by Grenardi" ("Given") планирует дебютировать на рынке облигаций. Материнская компания "Given", AS "GIVEN Jewellery", собирается выпустить обеспеченные облигации в сотрудничестве с AS "Signet Bank".

Гиртс Рудзитис, член правления "Given", подчеркивает: "Дебют "Given" на рынке облигаций — это стратегический шаг в развитии компании с целью стать ведущей ювелирной сетью в странах Балтии. Мы убедились, что покупатели ценят разнообразный и широкий ассортимент "Given", выгодные ценовые предложения, отличное обслуживание клиентов, а также уютный и гостеприимный интерьер магазина "Given". Существенное влияние на динамичный рост компании оказывают и платформы электронной коммерции, популярности которых способствовал возрастающий интерес к покупкам в интернете, поддержка клиентов, выгодные условия доставки, а также предлагаемый "Given" широкий ассортимент. Несмотря на вызовы, связанные с пандемией Covid-19, "Given" продолжает реализовывать свои планы развития и намеревается расширить сеть продаж в Латвии и Эстонии, а также начать бизнес в Литве. В основе расширения — желание "Given" представить доступные высококачественные ювелирные изделия, которые можно приобрести в течение 30 минут из любого места в Балтии".

Средства, привлеченные выпуском облигаций, будут направлены для рефинансирования существующих кредитов, а также для расширения розничной сети "Given" в странах Балтии. Облигации "Given" в течение года после эмиссии планируется включить в альтернативный рынок "Nasdaq Riga" — "Nasdaq First North".

По мнению "Given", эмиссия облигаций — подходящая форма финансирования для достижения целей компании, поскольку это позволяет привлечь больший объем финансирования, диверсифицировать базу инвесторов, адаптировать структуру сделок к потребностям компании и повысить узнаваемость компании.

"Given" — латвийская компания с многолетним опытом работы в розничной торговле ювелирными изделиями. В настоящее время сеть "Given" уже насчитывает 35 магазинов по всей Латвии, три магазина в Эстонии и интернет-магазины. "Given" предлагает ювелирные изделия для женщин, мужчин и детей, беспроцентный кредит на ювелирные изделия, обмен золота и другие услуги. На данный момент в компании работает 118 сотрудников.

Дополнительная информация:

Светлана Даболиня,

руководитель по маркетингу "Given by Grenardi".

Тел.: 26315125, эл. почта: svetlana.dabolina@given.lv

Сайт: www.given.lv