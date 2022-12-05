Латвийский технический текстиль был представлен на крупнейшей международной выставке в Амстердаме

С 15 по 17 ноября в Амстердаме проходила крупнейшая международная выставка морского оборудования METS 2022. На выставке представляют свою продукцию более 1300 компаний из разных стран мира.

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Уже более 10 лет в данной выставке участвует латвийская компания SIA Magistr — производитель высококачественной канатной продукции. Сегодня SIA Magistr крупный производитель и экспортер, который работает в Латвии с 1991 года и имеет международную сертификацию производства и продукции, в том числе ISO, RMRS, RINA и другие. На фабриках фирмы Magistr в Даугавпилсе и Резекне трудятся около 300 человек. Ежегодно Magistr выпускает более 2 тыс. тонн разных синтетических канатов для производства рыболовных тралов, швартовки судов и кораблей, оснастки яхт, а также для страховочно-спасательных нужд и промышленного альпинизма. 90% продукции экспортируется в разные страны мира, в том числе Европу, Азию, Северную и Южную Америку.

В этом году фирма Magistr представляла свою продукцию под брендом BalticRopes на новом современном стенде, разработанном Рижской фирмой Dizaina Centrs (http://www.dizainacentrs.lv/). Наряду с основной продукцией, был представлен канат из переработанного пластика, который весьма востребован в связи с необходимостью вторичного использования канатов и сетей, загрязняющих мировой океан. Технологи и химики фирмы Magistr работают над решением этих задач и созданием экологичных канатов.

Участие в престижных выставках позволяет не только быть узнаваемыми на рынке, представляя новые, инновационные продукты, но и отслеживать тенденции в рыболовной, судоходной, спортивной и других отраслях, а также получать обратную связь от конечного потребителя.

Председатель правления и владелец фирмы Magistr Татьяна Доворецкая считает, что сложная геополитическая ситуация в мире не должна тормозить развитие бизнеса, а наобоорот, должна мобилизовать команду фирмы на создание и решение амбициозных и инновативных проектов.

Основной девиз фирмы: Опыт. Инновации. Качество.