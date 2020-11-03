Латвийское предприятие начинает производство "умных" автоматов для дезинфекции рук

Сейчас, когда мир мобилизовался на борьбу с COVID-19, небольшое Латвийское предприятие i-Spritz создало и начало производить умные автоматы для дезинфекции рук. Это полностью автоматизированные устройства , отвечающие профессиональным требованиям, предназначенные для размещения в местах с большим потоком людей: школах, медицинских учреждениях,спортивных центрах, крупных магазинах, на производствах и др.

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i-Spritz оборудован точными лазерными сенсорами, определяющими приближение рук и остаток дезинфицируещего средства и микропроцессором , контролирующим количество расходуемого дезинфицируещего средства, частоту распыления, светодиодное освещение при распылении и необходимость пополнения автомата дезинфицирующим средством.

Встроенный Wi-Fi модуль пересылает на удаленный сервер информацию о статусе устройства — количество произведенных дезинфекций и время, остаток дезинфицирующего средства, состояние аккумуляторной батареи, количество произведенных дозаправок и т.д. Пользователь может получать или СМС-сообщение на мобильный телефон или письмо на е-почту с информацией о необходимости замены аккумулятора, или о необходимости дозаправки дезинфицирующего средства.

Учитывая многообразие мест применения, доступны различные модели

i-Spritz с различным дизайном и обьемом дезинфицирующего средства :

2L, 4L ,5L. Модели изготовлены из нержавеющей стали и доступны разные варианты цветового оформления. Также возможно оформление с визуализацией заказчика.

К автоматам i-Spritz доступны и различные дополнения — стенд для свободного размещения автомата, 10.1 — 24 дюймовый экран для размещения рекламных клипов, расписания уроков или другой информации, подставка для избыточного дезинфицирующего средства и т.д.

Мы можем гордимся тем, что все i-Spritz производятся в Латвии с использованием деталей, изготовленных местными производителями и созданного в Латвии програмного обеспечения.

i-Spritz обеспечивает процесс дезинфекции рук в соответствии стандартом ЕС1500 (дезинфекция рук спиртосодержащими средствами).

В ближайшее время предприятие планирует расширить производство и найти партнеров в других странах, поэтому предлагаем Всем заинтересовнным в выгодном двухстороннем сотрудничестве писать на info@i-spritz.lv

Больше информации доступно на домашней строанице производителя : www.i-spritz.lv

