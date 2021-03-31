Латвийское производство: пациент скорее жив, чем мертв?

Андрей ЖДАН, руководитель предприятия Forevers:

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"Коней на переправе не меняют"

Продукцию Forevers знает каждый житель нашей страны. Откройте холодильник любого латвийца, и вы обнаружите в нем изделия этой марки — вареные и копченые колбасы, сосиски и сардельки, рулеты и паштеты, шашлыки и окорока… Вкусные, аппетитные, недорогие и отличного качества.

Предприятие входит в пятерку крупнейших производителей Латвии и является одним из самых крупных налогоплательщиков страны.

Только за прошлый год в казну государства от деятельности Forevers поступило 9, 8 миллионов евро! И эта сумма постоянно растет.

"Хочешь мира — готовься к войне"

Что двигает Forevers вперед, а что мешает ему развиваться? Об этом рассказывает руководитель предприятия Андрей ЖДАН.

-- Андрей, в этом году компании Forevers исполняется 25 лет. А с чего все начиналось?

-- В истории создания Forevers нет ничего романтического. На дворе стояли лихие 90-е. Нужно было как-то выживать, и мы с компаньонами решили создать небольшой мясной цех. Потом потихоньку стали расти -- шаг за шагом. И выросли в огромное предприятие, в котором сейчас на площадях в 8250 кв.м трудятся свыше 660 человек и выпускается более 100 видов продукции -- по 50 тонн в день.

Сегодня Forevers имеет 100 торговых точек по всей Латвии, а это означает, что нашу продукцию можно купить практически в любом уголке страны. Мы работаем на средний класс, выпуская изделия, которые были бы доступны людям по цене, и в то же время были вкусными и качественными. Это наша принципиальная позиция.

-- Пандемия спутала карты всем бизнесменам. Насколько она повлияла на работу вашего предприятия?

-- В первые же дни, когда объявили о пандемии, мы создали антикризисную группу и разработали несколько планов действий для минимизации потерь. План на случай приостановки предприятия и резкого падения объема продаж, план восстановления производства… Ведь как будут дальше развиваться события, не знал никто. Как говорится, если хочешь мира — готовься к войне.

Мы вплотную занялись вопросами профилактики: закупили маски, респираторы, защитные экраны, шлемы, кварцевые лампы, средства для гигиены рук. Запустили специальный автобус для своих сотрудников, который доставляет их на работу.

-- На этом проблемы закончились?

-- Напротив, с наступлением осени они встали в полный рост. На производстве стали болеть люди. Все, кто контактировал с ними, отправлялись в самоизоляцию. А это как круги по воде --- один заболевший тянул за собой сразу десять человек, которые вынуждены были покинуть свои рабочие места.

В сентябре мы даже были готовы к полной остановке цехов. Ведь что такое производство? Это набор звеньев в цепи. В результате заболеваемости одно звено у нас полностью исчезло. Весь отдел, который занимался подготовкой мяса, разделкой сырья ушел на карантин. К счастью, до полного закрытия предприятия дело не дошло.

-- Что вы предприняли в этой ситуации?

-- Переключились на закупное, более дорогое сырье. Пришлось на ходу сокращать ассортимент примерно на 40 процентов, другого варианта просто не оставалось. Нашей целью было не просто выжить, а сохранить здоровье своих сотрудников, сохранить клиентов, поставщиков, объемы выпускаемой продукции и ее качество.

-- Повлияла ли пандемия на покупательский спрос?

-- В марте прошлого года покупательский спрос вырос на 20 процентов. На фоне всеобщей паники люди сметали с полок буквально все. Если раньше покупатели наших магазинов спрашивали у продавцов: "Что у вас по акции?", то теперь стали покупать с запасом. Потом этот ажиотаж стал спадать.

Сейчас все вернулось на круги своя, продажи снова стали расти, несмотря на то, что часть серьезных покупателей — кафе, рестораны, отели -- мы, конечно же, из-за пандемии потеряли. И все-таки… Когда в конце года повсюду, в том числе и в нашей отрасли, наблюдался подъем цен, мы держали их на прежнем уровне.

Три семерки

-- Чем стал для вас кризис, связанный с локдауном и последующим ЧС: бедствием или уроком?

-- Во всем нужно искать плюсы. Трудности, через которые нам пришлось пройти, укрепили нас. Заставили экспериментировать, например, в нашем ассортименте появился новый фарш — свинина с курицей, мы стали изготавливать больше копченостей и вареного мяса.

Для того, чтобы минимизировать риск заражения, предприятие перешло на систему работы "Три семерки": производство семь дней в неделю, семидневная логистика и ежедневная -- без выходных -- работа магазинов. Сегодня это позволяет потребителю получать не просто качественную и вкусную продукцию, но еще и самую свежайшую.

-- Пример вашего предприятия наглядно показывает, что многие трудности, включая пандемию, все-таки преодолимы. Есть ли у вас планы дальнейшего развития? Или сейчас не время об этом думать?

-- Коронавирус еще не повод, чтобы отказываться от планов на будущее. Уже несколько лет у нас лежит готовый проект с "красными печатями" на строительство нового завода.. Сумма инвестиций — 23 миллиона евро. Большую часть денег мы накопили сами.

Новый завод для нас не каприз, а жизненная необходимость. Мы подсчитали, что имеющихся производственных площадей нам хватит для планового роста еще примерно на два-три года, дальше мы будем ограничены в возможностях.

-- Со стороны государства было бы логично поддержать флагман отечественного производства…

-- Инвестиционный климат, сложившийся в Латвии, мешает развиваться и двигаться вперед. Государство должно создавать налоговую базу, привлекать и развивать инвестиции. Мы не просим помощи, мы просим нам не мешать! И ожидаем профессиональной, продуманной работы правительства для обеспечения долгосрочного роста предпринимательства в стране, результатом которого станет рост благополучия всех жителей Латвии.

Приведу такой пример. Еще несколько лет назад у нас была возможность осваивать евроденьги, и мы ею активно пользовались, реализуя большое количество проектов. Но в последние годы мы не можем осваивать деньги Еврофондов. Потому что нет подходящих программ.

Все программные условия сильно заполитизированы. Они разрабатываются исключительно в интересах фермеров. В том, что государство поддерживает сельское хозяйство, нет ничего плохого, но явное лоббирование определенного сегмента искажает экономический стимул. Потому что в этой цепочке есть еще один очень важный элемент — переработка мяса. Но вопреки здравому смыслу, все интересы производителей считаются второстепенными. Подобная однобокая, недальновидная и неэффективная поддержка приводит к долгосрочным потерям.

Вот и сейчас сельскому хозяйству выделено 46 млн.евро из средств налогоплательщиков. Но почему? В 2019 году у фермеров были сверхприбыли, в 2020-м -- потери, сейчас опять -- сверхприбыли…

Выделение денег только сельскому хозяйству не способствует развитию налоговой базы государства и отрасли целиком. Протекционизм — это лекарство с сильным побочным эффектом. Нельзя накачивать одну отрасль дотациями в ущерб другой.

-- А как к вам относятся городские, рижские власти?

-- Наше предприятие находится в Риге, на улице Гранита, где нет ни фонарей, ни светофоров, ни пешеходных переходов. Наши сотрудники рискуют попасть под машины. Это еще одно подтверждение того, что с инвестиционным климатом у нас не все в порядке. Куда мы только ни писали! Из наших петиций, отправленных за эти годы в Думу, можно составить собрание сочинений. В прошлом году, наконец, пришла комиссия. Посмотрели. Удивились. Но воз и ныне там.

Уверен, что в региональных центрах, имея подобное производство, к его нуждам отнеслись бы с большим пониманием. В регионах местные власти очень заинтересованы в том, чтобы бизнес их города развивался. Мы были в Валмиере и видели отношение тамошних властей к своим производителям. По сравнению с Ригой -- это небо и земля!

Неудобный вопрос

Заметим, что Forevers не относится к предприятиям, которые ходят с протянутой рукой. В течение всех 25 лет своего существования здесь самостоятельно справлялись со всеми своими проблемами. Не благодаря государству, а скорее, вопреки.

За это время продукция предприятия Forevers получила более 20 наград Торговой ассоциации Латвии и было включено в Почетную книгу Лондонской фондовой биржи, в числе быстрорастущих предприятий, вдохновляющих Европу.

Но несмотря на все титулы и регалии, Forevers по-прежнему не получает никакой помощи ни от города, ни от государства.

-- В Латвии разработана национальная система качества — это "ложки": зеленые, бордовые. Сколько таких ложек у Forevers?

-- Система "ложек" --вопрос политики и лоббирования интересов. С одной стороны -- это реверанс в сторону наших фермеров, чтобы им жилось лучше и веселее. С другой стороны — "ложки" это вообще не вопрос качества.

Уверен, что даже если Forevers сделает три продукта с "ложками", он все равно не сможет попасть в число избранных, и будет оттеснен с рынка госзакупок. Потому что посредник наберет в свое портфолио не три, а 33 продукта с "ложками" и выиграет любой конкурс. Поэтому мы в этих играх не участвуем. Зачем? Сегодня нужны "ложки", а завтра понадобятся "кружки"…

-- Позвольте задать неудобный вопрос. А не проще ли вам перебраться в другую страну, где производителей ценят, уважают и идут им навстречу?

-- Мы живем в Латвии, и как бы пафосно это ни звучало, являемся патриотами своей страны. А затевать строительство завода в другом месте, мы считаем недостойным: коней на переправе не меняют.

Елена ВЕСЕЛОВСКАЯ