LAVA dental studio: идеальная улыбка без дискомфорта и страха

В наши дни визуальный облик значит очень много – улыбка стала нашей визитной карточкой, поэтому особенно важно, чтобы она была и здоровой, и красивой. Целью стоматологической клиники новой концепции LAVA dental studio является идеальная улыбка. Чтобы ее добиться, в клинике плечом к плечу работает команда профессионалов высокого класса. С помощью инновационных технологий они делают достижение результата максимально комфортным и продуктивным.

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LAVA dental studio, которая находится в Тихом центре Риги, на улице Ausekļa 14, – это стоматология новой концепции для взрослых (16+). Впервые в Латвии пациентам предлагается позаботиться о здоровье полости рта и зубов, а также эстетике без привычного страха и дискомфорта. Такой подход полностью меняет представление о стоматологии, потому что в основе работы клиники лежит комфорт пациента.

«Наше главное отличие в том, что мы очень много труда вкладываем в создание общей атмосферы и фокусируемся на хорошем самочувствии пациента. В Латвии очень распространена дентофобия – панический страх зубных врачей и всего, что связано с лечением зубов. Это «наследие» Советского союза – белые стены, специфический запах и некоммуникабельный зубной врач, который ничего не объясняет. Мы хотим показать, что стоматология не должна быть неприятной», – говорит основатель и руководитель LAVA dental studio, стоматолог др. Владислав Алексеев.

В LAVA dental studio подумали обо всем – интерьере, музыке, свете, о запахе, чтобы создать ассоциацию с эксклюзивным спа или салоном красоты, а не со стоматологическим кабинетом. К созданию расслабляющей атмосферы были привлечены профессиональные дизайнеры – студия Open AD и креативное агентство AD Riga.

Шаг за шагом на пути к идеальной улыбке

Когда пациент приходит в LAVA dental studio, происходит «диагностика самочувствия» или разговор, в рамках которого специалист знакомится с пациентом, выясняет его желания и цели лечения, а также обсуждает возможные решения. Этот разговор не проходит в стоматологическом кресле, как это обычно бывает, а в уютной комнате для переговоров, где царит приятная атмосфера.

После этого пациент отправляется в кабинет, где проходит первичный осмотр. Если пациент хочет, то он может получить звукоизолирующие наушники и во время осмотра смотреть телевизор, который встроен в потолок над стоматологическим креслом. Во время первичного осмотра происходит полное обследование зубов и полости рта, после чего составляется план лечения: цифровой рентген, интраоральное сканирование и фотопротокол, в рамках которого определяется текущий тон, ширина, длина и форма зубов. При необходимости делается 3D рентген или компьютерная томография зубов (КТ), которая доступна прямо в клинике.

По завершению первичного осмотра разрабатывается четкий план лечения с конкретными шагами, сроками и ценами – уже в самом начале пациент получает всю информацию, поэтому может планировать и свое время, и траты. Помимо этого, врач презентует пациенту цифровую модель улыбки, то есть можно увидеть, какой будет улыбка пациента после лечения.

Комплексные и персонализированные услуги

В LAVA dental studio работает команда из семи профессионалов, которые предлагают комплексные и индивидуальные стоматологические услуги в рамках одной клиники. «Мы сравниваем опыт пациента в клинике с полетом в самолете, где есть командная работа, невидимая глазу пассажира. Начиная с того момента, когда он поднимается по трапу, и до приземления в пункте назначения. Все происходит автоматически по тщательной разработанной системе, которую пациент не замечает, потому что наслаждается сервисом высокого уровня», – поясняет др. Алексеев.

Специалисты LAVA dental studio работают с инновационными технологиями, гарантируя максимально комфортное и результативное лечение, которое приспособлено к индивидуальной ситуации каждого пациента. Клиника обеспечивает широкий спектр стоматологических услуг: начиная с терапии или лечения зубов, профессиональной гигиены, отбеливания зубов и ортодонтии (исправление прикуса с помощью элайнеров – прозрачных кап) и заканчивая более сложными манипуляциями, например, эндодонтией или лечением корневых каналов под микроскопом Carl Zeiss, хирургией, имплантацией зубов, наращиванием кости и протезированием. Клиника также предлагает реабилитацию улыбки – изготовление и установку виниров. Если необходимо, то лечение можно проводить во сне с использованием седации.

Клиника предлагает эксклюзивную услугу – виниры без обточки зубов (no-prep veneers), с помощью которых можно получить улыбку своей мечты всего за семь дней. Это очень бережная и неинвазивная технология, которая придает зубам более светлый и светящийся тон, сохраняя их естественность. Эти виниры изготавливаются в Дубае – в технической лаборатории, с которой сотрудничает LAVA dental studio и где работают одни из лучших зубных техников и керамистов в мире.

«Наша цель – это комфорт пациента, поэтому мы не только предоставляем современные и индивидуализированные услуги, но и обучаем пациентов, подаем пример другим стоматологическим клиникам, чтобы уменьшить общую стигму в обществе и страх зубных врачей. Мы заинтересованы в том, чтобы мы не были единственными, кто оказывает подобные услуги – на наш взгляд, это должно стать нормальной практикой, где есть и результат, и приятные ощущения», – подытоживает др. Алексеев.

За новостями и практическими советами можно следить в социальных профилях LAVA dental studio в Instagram @lavadentalstudio (на латышском языке) и @dr.aleksejevs (на русском языке). Больше информации об услуг и запись на визит – на сайте lavadental.lv.