Лазерная эпиляция в "SkinPRO", или как сделать жизнь проще

В современном мире ритм жизни все больше и больше ускоряется, и каждой женщине нужно адаптироваться к этим условиям. Приходится находить все новые способы упрощения жизни, не теряя продуктивность, а также, не забывать сохранять физическое здоровье. Вместе с высоким темпом жизни забот становится все больше, а времени все меньше!

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Целые группы таких специалистов как фитнесс тренеры, психологи, нутрициологи и, конечно, специалисты сферы красоты, усердно трудятся над методиками улучшения качества жизни. Технологии не стоят на месте и на смену устаревшим методикам приходят новые, гораздо более эффективные, позволяющие экономить время и добиваться лучших результатов!

Почти каждая женщина сталкивалась с мыслью о том, что отсутствие волос на теле сэкономило бы огромное количество времени потраченного на ваксинг, или бритье, а также добавило бы уверенности в себе!

Именно с целью решить подобного рода проблемы, с которыми сталкивается каждая женщина, был открыт центр лазерной эпиляции и косметологии "SkinPRO". Используя новейший диодный лазер "MedioStar Monolith" от немецкого производителя медицинского оборудования "Asclepion", наш центр решает подобного рода проблемы быстро, эффективно и безопасно! Данный аппарат является самым мощным в мире и соответствует всем стандартам качества FDA, CE и ISO. Процедуру можно делать круглый год, даже в летний сезон, с любым цветом волос, от светлых до темных. Лазерный луч воздействует непосредственно на волосяной фолликул, не повреждая при этом кожный покров, поэтому процедура совершенно безопасна для здоровья. Также процедура лазерной эпиляции решает такие проблемы как гирсутизм (избыточный рост волос у женщин по мужскому типу), раздражение кожи после бритья и врастание волос.



Лазерная эпиляция имеет ряд преимуществ над другими методами удаления волос:



1. Безопасность. Воздействуя только на корень волоса, лазер не повреждает кожу. Такие побочные эффекты как аллергические реакции, раздражения и покраснения исключены.

2. Универсальность. Применять лазерную эпиляция можно для избавления от нежелательных волос совершенно на любой зоне лица и тела.

3. Эффективность. Научно доказано, что лазерная эпиляция является самым эффективным методом для избавления от нежелательных волос.

Высококвалифицированные специалисты центра "SkinPRO" осуществляют индивидуальный подход к каждому клиенту, учитывая особенности тела и волосяного покрова, а также позаботятся о качественном и профессиональном исполнении процедуры и с радостью предоставят бесплатную консультацию с любой Вас интересующей информацией.

В нашем центре Вы всегда найдете отзывчивый персонал, новейшее оборудование от передовых Европейских производителей и выгодные предложения на широкий спектр услуг.

"SkinPRO" — центр лазерной эпиляции и косметологии

E. Birznieka — Upīša iela 20A

www.skin-pro.eu

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