Лазерная коррекция зрения без компликаций
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Рассказывает врач-офтальмолог Повилас Стирбис.

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В медицинском центре "Новое зрение" разработан комплексный подход предвидения результата коррекции зрения для каждого пациента. Метод Provisum 3D LASIK представляет собой вершину развития рефракционных технологий в части ожидаемых результатов – высокого качества зрения и безопасности. Технология получила новое развитие в 2021 году и программное обеспечение номограмм полностью обновлено. Можно говорить о совершенно новой лазерной коррекции, дополняющей работу доктора офтальмолога возможностями искусственного интеллекта.

Инновационные диагностические методы, в частности оптическая когерентная томография, позволяют сканировать глубокие и ультратонкие структуры глаза, что помогает исключить осложнения со стороны зрительного нерва и сетчатки.

Анализ состояния слоев роговицы, при помощи ряда методов, таких как эндотелиальная ультрабиомикроскопия и Шемпфлюг-сканирование, дополняющие и расширяющие возможности классической кератотопографии, позволяет профилактически предвидеть кератэктазию и принять меры по ее однозначной профилактике.

При проведении Provisum 3D LASIK лазерной коррекции зрения используется мониторирование с использованием трехмерной визуализации процесса. В основе этого лежит уникальная технология — хирурги медицинского центра "Новое зрение" используют ультрасовременную разработку калифорнийской компании True Vision, аналогов которой в странах Балтии и ближнем зарубежье в сфере рефракционной хирургии не имеется. Инновационный подход позволил радикально увеличить точность вмешательства и комфорт пациента во время операции.

Формирование лоскута роговицы занимает буквально несколько секунд и позволяет сделать это максимально безопасно и эффективно, так как используемое прецизионное операционное оборудование способно учитывать индивидуальные параметры астигматизма в любых его проявлениях.

Лазерная коррекция зрения в медицинском центре "Новое зрение" — это не только надежность, эффективность и безопасность. Это в том числе и комфорт — быстрое восстановление и безболезненные операционный и послеоперационный периоды. Найденные оптимальных способов быстрого восстановления позволяют обеспечить высокое качество зрения нашим пациентам.

Многие выбирают нашу клинику, потому что за время ее существования с 1999 года мы собрали большой научный коллектив докторов и открыли филиалы в разных странах. Мы стараемся работать так, чтобы превосходить ожидания наших пациентов. Записаться на прием и узнать актуальную информацию можно на сайте eyes.lt.

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