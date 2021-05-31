Лазерная коррекция зрения — как сделать правильный выбор?

Сфера лазерной коррекции зрения развивается очень быстро, однако многие люди по-прежнему носят очки или контактные линзы. Клиенты, которые обращаются к офтальмологу, жалуются на усталость глаз после использования контактных линз, а также на головные боли и дискомфорт после ношения очков. Некоторые ставят под сомнение тот факт, что им вообще нужно использовать оптику. Есть люди, которые сознательно отказываются от очков или контактных линз из-за дискомфорта при занятиях спортом, плавании или в путешествиях. Многие также считают, что очки не делают их привлекательными.

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Снижение остроты зрения напрямую связано с ухудшением общего качества жизни. Сколько раз Вам приходилось менять свои планы, отказываться от вождения, выбирать наиболее короткие маршруты, избегать посещения мероприятий или обращаться к прохожим за помощью просто потому, что Ваши очки остались дома или нет с собой контейнера с контактными линзами? Каково это — испытывать постоянный дискомфорт? Только те, кто вечно зависят от очков и контактных линз, могут понять, какое это счастье — видеть все без дополнительной оптики.

В настоящее время офтальмологи имеют доступ к передовым технологиям и самым современным методам лазерной хирургии зрения, всецело работающим на устранение дискомфорта глаз. Одним из таких методов является лазерная коррекция зрения, в которой используются различные технологии. Однако перед тем, как направиться к лазерному хирургу, рекомендуем больше узнать о том, кому необходим такой тип коррекции зрения, как это происходит и какие методы используются для восстановления зрения.

Сегодня существует ряд технологий, которые предлагают возможность исправить зрение с помощью лазера, и все они различны не только по названию, специфике операции, особенностям восстановления, но и по цене. Как не потеряться в выборе? О лазерной коррекции зрения рассказывает профессор Игорь Соломатин. Под руководством проф. Соломатина первые операции в странах Балтии состоялись в 1999 году. С тех пор тысячи людей обрели свободу от очков и контактных линз, а также был накоплен огромный опыт в работе со всеми технологиями лазерной коррекции зрения.

Лазерная коррекция зрения эффективна и предсказуема

Желание освободиться от очков или контактных линз, необходимость без ограничений видеть окружающий мир, а также мечта избавиться от ненужных аксессуаров на лице — вот лишь некоторые причины, побуждающие выбрать лазерную операцию на глазах. Лазерная операция обладает высокой степенью безопасности, обеспечивает максимально возможную остроту зрения, проводится амбулаторно и обеспечивает быстрый и стабильный результат. При отсутствии противопоказаний лазерная коррекция устраняет близорукость (до –10 ОD), миопию (до +5 ОD) и астигматизм (до ± 3 ОD).

Технологии лазерной коррекции





По словам проф. Соломатина, существует три поколения лазерной коррекции зрения.

1-е поколение. Поверхностная лазерная коррекция зрения

Представители: PRK, Epi-LASIK, LASEK, Trans-Epi LASIK.

Применение: близорукость, дальнозоркость, астигматизм.

Метод. Тонкий слой эпителия удаляется вручную или с помощью эксимерного лазера. Далее лазерный луч меняет оптическую силу роговицы в соответствии с индивидуальной программой коррекции, устраняя необходимость использовать очки или линзы.

Реабилитационный период: зрение восстанавливается в течение 3-7 дней, но стабилизируется только через 3-4 месяца.

Преимущества:

+ при операции таким методом лазерному воздействию подвергаются только поверхностные слои роговицы. Это становится основным критерием выбора, если у пациента имеются анатомические ограничения, например тонкая роговица;

+ стоимость операции относительно невысокая.

Недостатки:

- боль и дискомфорт в глазах сохраняются в течение одной недели после операции;

- зрение не улучшается сразу;

- полная стабилизация зрения происходит в течение 3-4 месяцев;

- метод эффективен только для коррекции близорукости до -6 OD, астигматизма до -3 OD и коррекции дальнозоркости до +3 OD.

2-е поколение. LASIK, Femto-LASIK

Применение: близорукость, дальнозоркость, астигматизм.

Метод. С помощью механического хирургического инструмента — микрокератома (метод LASIK) или фемтосекундного лазера (метод Femto-LASIK) формируется "крышечка" из тканей роговицы, толщиной в среднем 160 микрон. Лазерная технология Femto-LASIK намного точнее, чем технология механического инструмента, используемая в методе LASIK. В обоих методах "крышечка" сдвигается в сторону, далее проводится коррекция зрения, используя эксимерный лазер для изменения формы роговицы в соответствии с индивидуальной программой коррекции зрения, и после окончания лазерного лечения крышечка возвращается на свое место. Во время операции Femto-LASIK создается очень тонкая "крышечка" толщиной всего 100 микронов. Это означает, что такая операция более комфортна для пациента (проxодит без разреза), бережная к анатомическим структурам роговицы, лучше подходит для, например, глубоко посаженных в орбите глаз, и кроме того позволяет корректировать более высокие диоптрии.

Реабилитационный период: восстановление зрения происходит в течение первых 2-3 часов.

Преимущества:

+ острота зрения близка к 100%;

+ эффект улучшения зрения сразу после операции;

+ лазерная коррекция зрения безболезненна и занимает в среднем 1,5 секунды на коррекцию 1 диоптрии;

+ метод Femto-LASIK обеспечивает пациенту меньший дискомфорт, чем классическая коррекция LASIK;

+ после операции Femto-LASIK "крышечка" идеально адаптируется на свое мест;

+ метод Femto-LASIK настоятельно рекомендуется для людей, профессии которых связаны с высокой степенью риска, где возможны травмы глаз: спортсмены, военные и др.

Недостатки:

- не подходит для пациентов с очень тонкой роговицей;

- Femto-LASIK операция стоит относительно дороже.

3-е поколение. ReLex SMILE

Применение: миопия, астигматизм.

Метод. С помощью фемтосекундного лазера в толщине роговицы формируется круглая линза — лентикула. С помощью лазера формируется роговичный туннель в форме улыбки, приподнимаются ткани и удаляется испаренная ткань. Этот метод коррекции зрения не повреждает верхние слои роговицы.

Реабилитационный период: зрение восстанавливается практически сразу после операции.

Преимущества:

+ безопасная технология — операция проходит без разрезов, автоматически исключая связанные с ними осложнения;

+ глаза корректируются, не воздействуя на поверхностные слои роговицы;

+ меньше повреждений роговицы — продольная длина надреза составляет всего несколько миллиметров, что на 80% меньше, чем у методов LASIK или Femto-LASIK;

+ процедура лазерной коррекции и процесс восстановления безболезненны;

+ обеспечивает выдающиеся результаты даже при больших рефракционных нарушениях и независимо от индивидуальных характеристик роговицы;

+ очень низкий риск развития синдрома сухих глаз.

Недостатки:

- не устраняет проблему дальнозоркости;

- стоимость операции выше, чем у других методов.

В клинике др. Соломатина многие годы применяются все три поколения методов лазерной коррекции зрения. Офтальмолог рекомендует, какой метод является наиболее подходящим для каждого клиента. Этот выбор определяется индивидуальными характеристиками роговицы, а также степенью близорукости, дальнозоркости или астигматизма.

Правила проведения лазерной коррекции зрения

Обязательным условием является возраст — обязательно от 18 лет и выше. В течении года до операции зрение пациента должно быть относительно стабильным.

Противопоказания

Противопоказаниями для лазерной коррекции зрения являются беременность и кормление грудью, относительные возрастные ограничения, некоторые аутоиммунные заболевания и заболевания организма, активные воспалительные процессы, а также изменения сетчатки и другие заболевания глаз, включая прогрессирующую близорукость, анатомические особенности глаз и некоторые другие аспекты.

Реабилитационный период

Лазерная коррекция зрения безболезненна, проводится амбулаторно и требует минимального периода реабилитации. После операции следует избегать инфекций и повреждений глаз, поэтому какое-то время следует воздержаться от посещения бассейна и фитнес-клуба.

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