Лазерная коррекция зрения – как сделать правильный выбор?

Снижение остроты зрения напрямую связано с ухудшением общего качества жизни. Сколько раз вам приходилось менять свои планы, отказываться от вождения, выбирать наиболее короткие маршруты, избегать посещения мероприятий или обращаться к прохожим за помощью просто потому, что очки остались дома или нет с собой контейнера с контактными линзами? Каково это — испытывать постоянный дискомфорт? Только те, кто постоянно зависит от очков и контактных линз, могут понять, какое это счастье — видеть все без дополнительной оптики.

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В настоящее время офтальмологи имеют доступ к передовым технологиям и самым современным методам лазерной хирургии зрения, всецело работающим на устранение дискомфорта глаз. Одним из таких методов является лазерная коррекция зрения, в которой используются различные технологии. Однако перед тем, как направиться к лазерному хирургу, рекомендуем больше узнать о том, кому необходим такой тип коррекции зрения, как это происходит и какие методы используются для восстановления зрения.

Сегодня существует ряд технологий, которые предлагают возможность исправить зрение с помощью лазера. Они различаются не только по названию, методам, специфике операции, особенностям восстановления, но и по цене. Как не растеряться при таком выборе? О лазерной коррекции зрения рассказывает профессор Игорь Соломатин. Под руководством проф. Соломатина первые операции в странах Балтии начали проводить в 1999 году. С тех пор тысячи людей обрели свободу от очков и контактных линз. Был накоплен огромный опыт в работе со всеми технологиями лазерной коррекции зрения.

Лазерная коррекция зрения эффективна и предсказуема

Желание освободиться от очков или контактных линз, необходимость без ограничений видеть окружающий мир, а также мечта избавиться от ненужных аксессуаров на лице – вот лишь некоторые причины, побуждающие выбрать лазерную коррекцию зрения. Лазерная операция обладает высокой степенью безопасности, гарантирует максимально возможную остроту зрения, проводится амбулаторно и обеспечивает быстрый и стабильный результат. Оптимальные параметры для лазерной коррекции зрения: близорукость (до –12 D), дальнозоркость (до +3 D) и астигматизм (до 3 D). Технические возможности лазера – близорукость до -14 D, дальнозоркость до +8 D, астигматизм до 6 D

Технологии лазерной коррекции

По словам проф. Соломатина, существует три поколения лазерной коррекции зрения.

1-е поколение. Поверхностная лазерная коррекция зрения.

PRK, Epi-LASIK, LASEK, Trans-Epi LASIK.

Применение: близорукость, дальнозоркость, астигматизм.

Метод. Тонкий слой эпителия удаляется вручную или с помощью эксимерного лазера. Далее лазерный луч меняет оптическую силу роговицы в соответствии с индивидуальной программой коррекции, устраняя необходимость использовать очки или линзы.

Реабилитационный период: зрение восстанавливается в течение 3–7 дней, но стабилизируется только через 3–4 месяца.

Преимущества:

+ при операции таким методом лазерному воздействию подвергаются только поверхностные слои роговицы. Это становится основным критерием выбора, если у пациента имеются анатомические ограничения, например тонкая роговица;

+ стоимость операции относительно невысокая.

Недостатки:

– боль и дискомфорт в глазах сохраняются в течение одной недели после операции;

– зрение не улучшается сразу;

– полная стабилизация зрения происходит в течение 3–4 месяцев;

– метод эффективен для коррекции близорукости до –6 D, дальнозоркости до +3 D, и астигматизма до 3 D.

2-е поколение.

LASIK, SuperLASIK, FemtoLASIK

Применение: близорукость, дальнозоркость, астигматизм.

Метод. С помощью механического хирургического инструмента – микрокератома (метод LASIK) или фемтосекундного лазера (метод FemtoLASIK) формируется «крышечка» из тканей роговицы, толщиной в среднем 160 микрон. Лазерная технология FemtoLASIK намного точнее, чем технология механического инструмента, используемая в методе LASIK. В обоих методах «крышечка» сдвигается в сторону, далее проводится коррекция зрения при использовании эксимерного лазера, который изменяет форму роговицы в соответствии с индивидуальной программой коррекции зрения; после окончания лазерного лечения «крышечка» возвращается на свое место. Во время операции FemtoLASIK создается очень тонкая «крышечка» толщиной всего 100 микрон. Это означает, что такая операция более комфортна для пациента (проходит без разреза), бережная к анатомическим структурам роговицы, лучше подходит для, например, глубоко посаженных в орбите глаз, и, кроме того, позволяет корректировать более высокие диоптрии.

Реабилитационный период: восстановление зрения происходит в течение первых двух–трех часов.

Преимущества:

+ острота зрения близка к 100 % уже в первые часы после операции;

+ мгновенный эффект улучшения зрения

+ лазерная коррекция зрения безболезненна, и занимает в среднем 1,5 секунды на коррекцию одной диоптрии;

+ метод FemtoLASIK обеспечивает пациенту больший комфорт по сравнению с методом LASIK;

+ после операции FemtoLASIK «крышечка» идеально возвращается на свое место;

+ метод FemtoLASIK рекомендуется людям, профессии которых связаны с высокой степенью риска, где возможны травмы глаз: спортсмены, военные и др.

Недостатки:

– не подходит для пациентов с очень тонкой роговицей;

– операция FemtoLASIK стоит дороже по сравнению с другими методами.

3-е поколение.

ReLex SMILE, SMILE Pro

Применение: близорукость, астигматизм.

Метод. С помощью фемтосекундного лазера в толщине роговицы формируется круглая линза – лентикула, затем лазер формирует роговичный туннель в форме улыбки, приподнимаются ткани и удаляется испаренная ткань. Этот метод коррекции зрения не повреждает верхние слои роговицы.

Реабилитационный период: зрение восстанавливается практически сразу после операции.

Преимущества:

+ безопасная технология – операция проходит без разрезов, автоматически исключая связанные с ними осложнения;

+ зрение корректируются, не воздействуя на поверхностные слои роговицы;

+ меньше повреждений роговицы – продольная длина надреза составляет всего несколько миллиметров, что на 80 % меньше, чем у методов LASIK или FemtoLASIK;

+ процедура лазерной коррекции и процесс восстановления безболезненны;

+ обеспечивает выдающиеся результаты даже при высоких степенях близорукости;

+ очень низкий риск развития синдрома сухих глаз.

Недостатки:

– не устраняет проблему дальнозоркости;

– стоимость операции выше, чем у других методов.

В клинике др. Соломатина многие годы применяются все три поколения методов лазерной коррекции зрения. После осмотра офтальмолог порекомендует наиболее подходящий метод, с учетом индивидуальных особенностей клиента. Этот выбор определяется характеристиками роговицы, а также степенью близорукости, дальнозоркости или астигматизма.

Правила проведения лазерной коррекции зрения

Обязательным условием является возраст – не моложе 18 лет (рекомендуем начиная с 19-20 лет). В течение года до операции зрение пациента должно быть относительно стабильным.

Противопоказания

Противопоказаниями для лазерной коррекции зрения являются беременность и кормление грудью, относительные возрастные ограничения, некоторые аутоиммунные заболевания и другие заболевания организма, активные воспалительные процессы, а также изменения сетчатки и другие заболевания глаз, включая прогрессирующую близорукость, анатомические особенности глаз и некоторые другие аспекты.

Реабилитационный период

Лазерная коррекция зрения безболезненна, проводится амбулаторно и требует минимального периода реабилитации. После операции следует избегать инфекций и повреждений глаз, поэтому какое-то время следует воздержаться от посещения бассейна и фитнес-клуба.

Мы ценим доверие наших пациентов, поэтому дарим возможность начать путь к отличному зрению уже сегодня. Для того, чтобы пройти обследование глаз и получить рекомендации офтальмолога в Клинике др. Соломатина, нужно записаться на прием по телефону +371 67 217 317 или онлайн, заполнив анкету.