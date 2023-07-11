Лазерная коррекция зрения по шагам

Лазерная коррекция зрения — безопасный и быстрый способ восстановить зрение, но многие люди продолжают носить очки и контактные линзы, несмотря на дискомфорт, усталость глаз и головные боли. Некоторых останавливает страх, других — недостаток информации о подготовке, ходе операции и восстановлении после процедуры. Хирург-офтальмолог Клиники др. Соломатина Андрей Соломатин рассказал, как происходит коррекция на самом деле, на что стоит обратить внимание и к чему нужно быть готовым.

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Главные преимущества лазерной коррекции зрения — эффективность, скорость, безопасность и долгосрочный результат. Лазерная рефракционная хирургия постоянно развивается: появляются более совершенные методики и внедряется оборудование нового поколения — еще более точное и надежное, что позволяет проводить процедуру с максимальным комфортом для пациента. Все лечебные мероприятия до, во время и после операции проходят амбулаторно.

Подготовительный период

С чего начинается путь к отличному зрению? В первую очередь, пациент должен прийти на консультацию к опытному офтальмологу для прохождения углубленной двухчасовой диагностики глаз для индивидуального подбора наиболее подходящего метода лазерной коррекции зрения. После согласования желаний клиента и рекомендаций врача назначается день операции. Важно точно выполнять рекомендации врача на всех этапах подготовки и проведения операции, а также после нее.

Необходимо сделать паузу в использовании контактных линз за 10 дней до обследования и операции при использовании мягких линз, и за месяц при использовании жестких линз.

Во время обследования будут закапывать капли, расширяющие зрачок, поэтому будьте готовы к тому, что зрение может быть туманным в течении всего дня, и планируйте визит не за рулем.

День операции

Пациент приезжает в клинику, где в общей сложности проводит 2-3 часа. У входа встречает медсестра и отводит на предоперационный осмотр к хирургу-офтальмологу. После этого пациента ведут в комнату отдыха, где он получает одноразовый комплект для операции: халат, который нужно надеть на свою одежду, шапочку и бахилы.

Как только операционный зал готов, медсестра провожает пациента и помогает ему лечь. Хирург закапывает обезболивающие капли и устанавливает аппарат для бережной фиксации век на время процедуры. Для спокойствия пациента хирург комментирует все свои действия.

Операция начинается с этапа формирования лоскута роговицы при помощи фемтосекундного лазера или микрокератома.

Врач предупреждает о том, что все готово и сейчас свою работу начнет лазер, что сопровождается характерными звуками работы устройства. В процессе манипуляций пациент может ощущать легкое давление, чувствовать запах как в кабинете у зубного врача и слышать жужжание аппарата. Одновременно с этим он видит мигание зеленой лампочки. На каждый глаз лазер воздействует 10-15 секунд, и в это время пациент не чувствует боли или дискомфорта. Все время операции хирург и медсестра следят за самочувствием пациента, поэтому можно расслабиться и просто смотреть на мигающую точку.

После лазерной коррекции, лоскут поверхностного слоя роговицы возвращается на место, а в глаза закапывается специальный раствор. Швы не накладываются в силу особенности строения роговицы, которая заживает без дополнительных манипуляций. Снимается фиксатор век. Операция окончена.

Пациенту помогают встать с операционного стала и просят посмотреть на настенные часы. По признанию многих пациентов, это самый эмоциональный момент — большинство из них сразу видят время, хотя еще 15 минут назад они не могли этого сделать без очков и линз. Полностью зрение восстанавливается, в среднем, за несколько дней, но именно это первое впечатление запоминается навсегда.

Вся процедура в операционном зале, начиная с закапывания капель для анестезии и заканчивая проверкой результата операции хирургом после ее проведения, занимает 15-20 минут. Медсестра провожает пациента в комнату отдыха, чтобы он немного отдохнул, и уже через полчаса мог отправиться домой.

Перед тем, как отпустить пациента домой, врач еще раз проверяет прооперированные глаза и дает рекомендации, которые важно соблюдать в первое время после коррекции зрения. Для контроля результата лазерной операции пациенту назначают еще две контрольные проверки — на следующий день и по прошествии месяца. Желательно, чтобы пациента сопроводили домой из клиники, так как любая операция — это волнение, и лишнего стресса лучше избежать.

Перед тем, как отпустить пациента домой, врач еще раз проверяет прооперированные глаза и дает рекомендации, которые важно соблюдать в первое время после коррекции зрения. Для контроля результата лазерной операции пациенту назначают две контрольные проверки — на следующий день и по прошествии месяца. Желательно, чтобы пациента сопроводили домой из клиники, так как любая операция — это волнение, и лишнего стресса лучше избежать.

Восстановительный период

В день лазерной коррекции зрения рекомендуется использовать солнцезащитные очки и давать глазам больше отдыха. Читать, смотреть телевизор и работать на компьютере не запрещается, но длительная нагрузка нежелательна. Нельзя прикасаться к области глаз руками, а также оказывать любое давление на глазное яблоко, также следует избегать попадания в глаза воды и шампуня. В клинике пациент получает подробную инструкцию со всеми рекомендациями на послеоперационный период.

В ранний реабилитационный период могут наблюдаться неприятные ощущения: затуманенность взгляда, чувство инородного тела в глазу, жжение, светочувствительность и слезотечение, но обычно на следующий день они проходят, и пациент может полноценно наслаждаться своим отличным зрением. Для облегчения симптомов необходимо использовать капли, которые выписал врач, и четко придерживаться схемы их использования.

Что важно знать?

Падение остроты зрения напрямую связано с ухудшением общего качества жизни. Лазерная коррекция зрения — это возможность пациентам с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом отказаться от постоянного ношения очков или контактных линз. Сегодня в распоряжении офтальмологов Клиники др. Соломатина имеются передовые технологии, богатый опыт и самые современные методы эффективной коррекции зрения, что гарантирует пациентам оптимальный результат и безопасность.

Многие пациенты признаются, что сделать коррекцию зрения, было лучшим решением в их жизни. Нужно ли откладывать полноценную жизнь на потом? Мы ценим доверие наших пациентов, поэтому дарим возможность начать путь к отличному зрению уже сегодня. Для того, чтобы пройти обследование глаз и получить рекомендации офтальмолога в Клинике др. Соломатина, нужно записаться на прием по телефону +371 67 217 317 или онлайн, заполнив анкету.