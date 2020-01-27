Лечение бесплодия в регионах – клиника EGV едет к вам!

Бесплодие – это диагноз, с которым может столкнуться любая пара. К счастью, в Латвии доступно лечение бесплодия на мировом уровне, с использованием самых современных технологий и высокоточной аппаратуры. Однако воспользоваться данной возможностью без особых усилий могут только жители столицы. Для повышения доступности услуги эксперты клиники EGV регулярно проводят выездные консультации в других городах, на которые приглашают всех, кто мечтает испытать самое большое счастье – стать родителями.

Во время индивидуального приема врач ответит на все вопросы и в случае необходимости возьмет анализы для дополнительной диагностики. Директор клиники EGV доктор Зане Витиня (Zane Vītiņa) рассказывает: "Основная цель выездных консультаций – сэкономить пациентам несколько поездок в столицу. Во-первых, пара знакомится с врачом и проверяет, сможет ли наладить с ним контакт. Во-вторых, специалист в пределах возможного берет необходимые анализы и рассказывает, какие проверки можно пройти у лечащего врача, снова экономя пациентам время и деньги. В-третьих, репродуктолог рассказывает о возможных видах лечения и объясняет, какие процедуры потребуется пройти в клинике".

На вопрос, как определить, когда необходима консультация, врач ответила следующее: "Обычно бесплодие диагностируется, если пара после года активной половой жизни не может зачать ребенка. Именно этот факт следует воспринять как сигнал для обращения за советом к репродуктологу. Если будущие родители старше 35 лет, обращаться за помощью следует еще раньше, потому что в этом возрасте плодовитость стремительно падает и начать медикаментозное оплодотворение желательно как можно скорее. Однако прийти на консультацию можно и до планирования ребенка, чтобы обсудить все интересующие вопросы, а также узнать, как скорректировать свой образ жизни, чтобы ребенок родился максимально здоровым".

Ближайшие консультации клиники EGV в регионах:

1) Вентспилс – 28.02, доктор Зане Витиня (Zane Vītiņa);

2) Резекне – 07.02, доктор Виола Миллере (Viola Millere);

3) Лиепая – 19.02, доктор Инта Динсберга (Inta Dinsberga);

4) Валмиера – 12.02, доктор Кристине Кемпе (Kristīne Ķempe);

5) Даугавпилс – 21.02, доктор Виола Миллере.

Больше информации по телефону 67 278 183, электронной почте info@egv.lv, на сайте www.egv.lv, или по адресу ул. Lāčplēša 38 (Рига)!