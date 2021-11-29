Leinonen: аутсорсинг важных для латвийских предприятий услуг

Представьте, что вам нужно переехать в другую страну с непривычным и малопонятным для вас климатом и "дресс-кодом". Как вы поступите? Возьмете не только несколько чемоданов с одеждой, но и бытовую технику, офисное оборудование и мебель? Или найдете местного человека, которому можно доверять и который поможет организовать все необходимое на месте? Второй вариант кажется более разумным. Ровно так же можно подходить к открытию бизнеса в незнакомой стране – будет проще, если решение бухгалтерских, юридических и налоговых вопросов возьмут на себя опытные эксперты.

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Группа Leinonen более 25 лет оказывает критические бизнес-услуги компаниям, которые открываются в Латвии, а также в 12 других странах Европы. Чтобы узнать больше о принципах работы этой компании, мы поговорили с исполнительным директором Leinonen Latvia Лассе Хенритиусом.

Расскажите о Leinonen Latvia. Как долго предприятие здесь работает? Какими достижениями гордитесь?

В Латвии мы работаем уже 27 лет — компания Leinonen последовательно открывала филиалы в Эстонии, Латвии и Литве. Изначально планировалось предоставлять только надежные бухгалтерские услуги международным предприятиям. В то время бухгалтерская практика на государственном уровне еще только формировалась и не все происходило согласно букве закона. Компания Leinonen старалась ввести скандинавский подход: быть надежными, честными, прозрачными. Сейчас нас считают одним из крупнейших, если не самым крупным предприятием в Латвии, которое предоставляет аутсорсинг бухгалтерских услуг. У нас около 250 клиентов, в том числе международные компании или их "дочки".

Вы, как говорится, только "считаете деньги" или предоставляете и другие услуги предпринимателям, которые хотят начать бизнес в Латвии?

Мы помогаем во всем том, что нужно клиенту. Можем предоставить юридические услуги и помочь учредить компанию или проконсультировать насчет наиболее подходящей формы предпринимательской деятельности. Мы предоставляем информацию о налоговых последствиях, анализируем свободные порты и то, подходят ли они для нужд импорта-экспорта конкретной компании. Мы проверяем, причитаются ли компаниям механизмы государственной финансовой поддержки, и помогаем их получить.

Означает ли это, что вы делаете вместо клиента все работы, кроме осуществления основной бизнес-деятельности?

В самом начале, когда бизнес только встает на ноги, у предпринимателя очень много дел - ему нужно концентрироваться на самом бизнесе. Поэтому очень полезно, что в определенных вещах мы можем предложить свою поддержку, которая поможет клиентам быстрее справиться, например, с различными юридическими вопросами. Мы можем формировать трудовые договоры, но сотрудников придется искать самим или нанять компанию по подбору персонала.

Что потенциальным клиентам нужно знать о ваших услугах и роде деятельности?

Этика. Когда я впервые встречаюсь с представителем новой компании, я говорю: если вы связаны с сомнительным бизнесом, то разговор можно дальше не продолжать. Я сообщил в определенные учреждения о паре таких случаев и буду делать это в дальнейшем. Я буду честен в отношении того, что мы можем или не можем сделать. У меня был клиент, который хотел найти людей из Латвии для высококвалифицированной работы в Финляндии. Я ему сказал, что таких людей нет даже для работы в латвийских компаниях. Это мое честное и откровенное мнение.

Если говорить о классической модели аутсорсинга, когда предприятие занимается своим основным бизнесом, а вы оказываете необходимые сопутствующие услуги - какие из них удаются Leinonen лучше всего?

В области бухгалтерского учета мы готовы взять на себя все те работы, которые кажутся самыми скучными, но в то же время очень важны для компаний. Мы обеспечиваем высокое качество исполнения. Зачем маленькой компании вообще может понадобиться аутсорсинг бухгалтерских услуг? Руководство точно знает, сколько денег у них на счетах, кому они принадлежат и т.д. Но нужно еще знать, какие отчеты предприятия в Латвии должны подготовить для государства. Для более крупных компаний мы готовим отчеты, которые требует, например, материнское предприятие в Америке.

Дочерние предприятия международных компаний нередко меняют владельцев. Это связано с рядом формальностей. В таких случаях вы тоже можете помочь?

Мы используем разные известные в мире системы планирования ресурсов, с помощью которых можем легко готовить разные документы для клиентов и их материнских предприятий, в том числе отчеты, бухгалтерские регистры и другое.

Клиенты готовы работать и использовать эти международные ИТ-системы?

На самом деле у нас до сих пор есть несколько клиентов, которые используют старые версии программного обеспечения. До пандемии Covid-19 некоторые клиенты даже приносили нам бумажные пакеты с квитанциями и счетами, но все же большая часть нашей работы происходит в электронной среде. Мы несколько отличаемся от большинства бухгалтерских компаний, потому что готовы использовать программное обеспечение клиента, если ему так удобнее.

Наряду с бухгалтерскими услугами вы предоставляете юридические услуги и консультации. Что это значит?

Главные юридические вопросы, которыми мы занимаемся, связаны с учреждением или закрытием предприятий. Мы можем подготовить всю документацию, которая связана с иммиграцией или человеческими ресурсами — готовим трудовые договоры или, если необходимо, документацию, которая нужна, если клиент хочет сократить число сотрудников. В этих вопросах "дочкам" зарубежных компаний нужно быть очень осторожными. Обычно есть пара вещей, которые нужно знать и выполнять, иначе придется выплачивать компенсации или штрафы.

Вы можете предоставить широкий спектр юридических советов по вопросам, в которых у предпринимателей не хватает специальных знаний?

Не скрою — это не совсем наш профиль, потому что мы не конкурируем с крупнейшими адвокатскими бюро в Латвии. Эти бюро занимаются делами крупных компаний, сделками по слиянию, перекупке и др. Мы эту область не затрагиваем. Она слишком обширная. Мы в основном помогаем более мелким предприятиям или крупным предприятиям в более простых вопросах.

Как Leinonen позиционирует себя на местном рынке? Кто ваши главные конкуренты?

Это хороший вопрос — мы конкурируем с бухгалтерскими компаниями. Один прекрасный конкурент в Латвии — это, например, Numeri. Действительно хорошее предприятие, достойный "соперник". И частично мы конкурируем с компаниями большой четверки, но они больше работают в консультационной сфере. В бухучете мы конкурируем, может быть, с Rödl & Partner. Мы в свою очередь комбинируем несколько услуг и предоставляем аутсорсинг бухгалтерских услуг, расчет зарплат, налоговые и юридические услуги.



Расскажите об этом подробнее!

По-моему, вопросы расчета и выплаты зарплаты в каждой стране очень специфические, поэтому даже международные ИТ программы не могут обеспечить все тонкости системы расчета зарплат в Латвии. Это все должно быть локализовано. Например, такое большое предприятие, как Ikea хочет, чтобы в Латвии было сформировано несколько списков зарплат. Понятно, что предприятие не будет менять свои системы, чтобы подстроиться под местные правовые акты. Они используют такие предприятия, как наше, чтобы упростить финальные расчеты.

Как вы видите будущее своего бизнеса?

Leinonen Latvia предлагает аутсорсинг бухгалтерских услуг базового уровня, но эта область бизнеса уменьшается, потому что часть работы стали выполнять ИТ системы. В Скандинавии мы уже сейчас видим, чтоб большая часть базовой бухгалтерии уже не существует, потому что она автоматизирована. Это уже сделано с помощью систем документооборота. В сущности, бухгалтерия сейчас "проявляется" только на проверке цифр и составлении отчетов. Таким образом уже сейчас ясно, что в будущем будет больше консультаций. Для управления бизнесом нужна бухгалтерия, обобщающая и анализирующая цифры, которые нужны для принятия бизнес-решений. В этом направлении мы и двигаемся.

Но это тоже можно сделать с помощью автоматизированных бухгалтерских систем на основе искусственного интеллекта, который анализирует цифры и дает рекомендации.

Да, здесь в сущности идет речь о бухгалтерских заводах. Такие есть. Они очень большие, но у нас есть кое-что такое, чего нет у них. Мы можем подстраиваться под нужды клиента. А под большие заводы приходится подстраиваться клиенту.

То есть, если у вас есть клиент, который хочет быть "зеленым", вы можете помочь ему собрать информацию по всем сделкам предприятия, которые связаны с ископаемым топливом или продуктами ископаемого топлива?

Конечно. С другой стороны, наш клиент, как я уже говорил, может быть владельцем небольшой мастерской, который приносит нам в бумажном мешочке свои квитанции и документы.

Вы говорите, что бухгалтерия на аутсорсинге — это исчезающий бизнес?

Да. Он потихоньку исчезнет. Это, конечно, все еще существенная часть работы Leinonen, но я бы сказал, что через пять или десять лет ситуация может быть другой.

Что придет на его место?

Большую роль играет и будет играть расчет зарплат, налоговые и юридические услуги, а также консультации. Я бы сказал, что мы будем расти за счет консультационного бизнеса, хотя тогда мы немного будем конкурировать с большой четверкой, однако мы однозначно найдем свое место на рынке.